Lo tengo todo y aun así me siento vacío» : por qué te pasa y qué revela Omar Linares sobre tu vida

Cumples todo y encajas en el plan. Aun así, una grieta discreta atraviesa tus días perfectos y no sabes nombrarla.
Esa grieta tiene un nombre que incomoda: vacío. No siempre aparece en épocas malas. A veces surge cuando todo funciona. El filósofo Omar Linares sostiene que esa punzada no es un capricho. Es una señal. Un aviso de que los motivos que te mueven no coinciden con lo que de verdad sostiene tu vida.
Por qué el éxito no llena
El relato dominante promete paz cuando alcanzas los hitos correctos: trabajo estable, pareja fiable, casa, fotos sonrientes. Funciona… durante un rato. Luego llega la adaptación. La emoción inicial cae. Y aparece la pregunta: ¿para quién estoy haciendo esto?
Según Linares, el problema no es fijar una meta errónea. El problema es perseguirla por motivos ajenos. Cuando el motor es la expectativa de otros, la comparación o la apariencia, el logro llega sin sentido. Y el cuerpo lo sabe. El cansancio se hace pesado. El lunes y el viernes suenan igual. Todo sabe a poco.
Si la meta es correcta pero el motivo es ajeno, el vacío persiste. La biografía avanza, la identidad se detiene.
El giro empieza cuando distingues lo que quieres de lo que “se supone” que debes querer. Esa distinción abre un terreno incómodo. Implica revisar compromisos, hábitos y recompensas. Pero también libera energía. Porque el objetivo ya no se busca para encajar, sino para vivir mejor.
El diagnóstico de Omar Linares
En su obra La consulta del filósofo, Linares describe las crisis existenciales como terremotos útiles. Llegan cuando el mapa que usabas se ha quedado pequeño. No destruyen por capricho. Te empujan a ampliar comprensión, a mirar de frente dolores que aplazabas y a reordenar prioridades.
El tiempo por sí solo no cura. Lo que cura es el trabajo que haces con el tiempo que tienes.
Ese trabajo empieza con una pregunta sencilla y cortante: ¿qué estoy intentando sostener con mis logros? Si la respuesta es “afecto”, “reconocimiento” o “miedo a quedarme atrás”, toca reescribir. No para tirar tu vida, sino para devolverla a su eje.
Señales de que vives con el piloto automático
- Repites semanas calcadas y notas que la alegría no aparece aunque no falte nada importante.
- Chocas con los mismos bloqueos y terminas en idénticas conclusiones, sin mover la aguja.
- Intuyes un trasfondo que haría la vida más amplia, pero no llega a impregnar tu día a día.
- La jornada pesa más de lo razonable y te sostienes a base de inercia y café.
- Te preguntas “¿para qué hago esto?” y la respuesta se escapa.
- Te sientes incomprendido cuando intentas hablar de estas dudas profundas.
- Probaste ayudas puntuales; faltó una mirada honda sobre sentido y decisiones.
- Ves decisiones pendientes; no las tomas y eso te frustra.
- Sabes que podrías ser protagonista de tu vida, pero falta el “clic”.
- Temes desperdiciar el tiempo, mientras aplazas justamente lo que te importa.
Qué hacer hoy: cuatro movimientos con impacto
No necesitas un plan épico. Necesitas fricción con la verdad. Empieza por aquí:
- Inventario de motivos (10 minutos). Elige tres logros en curso. Anota al lado por qué los persigues. Tacha todo lo que sea “para que me vean”, “para no decepcionar” o “porque toca”. Observa qué queda.
- Ayuno breve de validación (48 horas). Sin redes ni métricas personales. Nota qué tareas mantienes cuando nadie las mira. Ahí asoma tu motivo auténtico.
- Ensayo de decisión (una semana). Actúa siete días como si una elección pospuesta ya estuviera hecha. Evalúa energía, miedo y claridad resultantes. Sirve para calibrar sin quemar puentes.
- Conversación filosófica (45 minutos). Con alguien que pregunte, no que aconseje. El objetivo es afinar conceptos: qué llamas éxito, qué es suficiente, qué no volverías a negociar.
Revisa tus motivos con una tabla rápida
|Meta
|Motivo ajeno típico
|Motivo auténtico posible
|Señal de vacío
|Ascenso
|Que me respeten
|Aprender y ganar autonomía
|Irritación constante tras lograrlo
|Hipoteca
|“Toca dar el paso”
|Estabilidad para un proyecto vital
|Sensación de jaula en casa nueva
|Visibilidad online
|Contar como alguien
|Compartir trabajo que importa
|Ansiedad por métricas diarias
Filosofía y terapia: dónde se tocan y dónde no
La filosofía práctica ordena preguntas y valores. Ilumina el “para qué” y ayuda a sostener decisiones. La psicoterapia trata heridas, patrones y síntomas. Se tocan, pero no son lo mismo. Si tu malestar incluye insomnio intenso, ideación autolesiva o abuso de sustancias, busca atención clínica. Luego suma reflexión filosófica para anclar sentido.
No uses la filosofía para saltarte emociones. Úsala para nombrarlas y decidir qué harás con ellas.
Cuándo pedir ayuda profesional
- Dolor que no cede y afecta a trabajo o vínculos.
- Rumiación que te encierra o crisis de pánico.
- Conflictos que repites con distintas personas y mismo guion.
Lo que propone Omar Linares cuando aprieta el vacío
Reorientar desde el autoconocimiento. Volver a preguntas primera persona: ¿quién soy cuando quito expectativas prestadas? ¿Qué valores no negocio? ¿Qué precio real pago por mantener pertenencias que ya no me pertenecen? Desde ahí, redefinir objetivos y pactos. No todo debe caer. A veces basta con cambiar el motivo y la forma de medir el progreso.
El proceso duele porque muere una versión de ti. A cambio, llegan señales de avance: más foco, menos envidia, cansancio que pesa menos, gusto por lo pequeño, conversaciones más honestas. La vida no se “arregla”. Se hace coherente.
Ideas prácticas para la semana que empieza
- Regla 80/20 del sentido. Dedica el 20% del tiempo semanal a tareas que, si desaparecieran, te harían lamentarlo de verdad.
- Mapa de intercambios. Por cada compromiso, anota qué das y qué recibes. Si das prestigio y recibes silencio interno, renegocia.
- Riesgo controlado. Introduce una acción pequeña con alta verdad y baja exposición: decir no una vez, pedir feedback real, compartir un borrador vulnerable.
Para ampliar sin perderte
Ensaya una simulación de futuro: escribe una página como si fuera 2031. Describe un día concreto. No nombres marcas ni sueldos. Señala con quién desayunas, cómo usas tu energía, qué conversación te enciende. Luego pregunta: ¿qué tres cambios hoy acercan ese día? Prioriza uno.
Actividad conexa: diario de motivos. Durante 14 días, al cerrar la jornada, elige un momento con energía alta y otro con caída. Escribe el motivo presente en cada uno. A las dos semanas tendrás un mapa de qué te nutre y qué te drena. Con ese mapa, habla con tu jefe, tu pareja o contigo mismo. Ajusta una cosa. Siente el espacio que se abre.