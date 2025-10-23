Maquillaje otoño invierno 2025 de LACA: ¿te atreves con 4 sombras, 8 labiales y 4 esmaltes Maja?

Este otoño la piel pide calma, color con intención y texturas que no pesan. La elegancia llega con gestos mínimos.
La propuesta de LACA para 2025 abraza esa búsqueda: naturalidad controlada, un estallido de azul real y labios versátiles. La colección Maja combina rendimiento profesional con sensaciones de cuidado diario.
Nuevas fórmulas y tonos pensados para mimar y resguardar tu piel, sin sacrificar impacto visual.
Un giro 2025: piel real, foco preciso y lujo contenido
La estética de la temporada se apoya en bases livianas y puntos de énfasis estratégicos. El rostro respira, la mirada toma protagonismo y la boca acompaña con texturas cómodas. El minimalismo no significa ausencia, sino selección. Una buena paleta, un color heroico y un labio bien trabajado resuelven el look completo.
Maja como hoja de ruta
La colección articula seis pilares: un cuarteto de sombras 480 Maja con neutros y un azul intenso; seis labiales entre fórmulas cremosas con ácido hialurónico y mates fluidos; dos tintes brillantes de efecto jugoso; una máscara azul Royal Blue de volumen waterproof; y cuatro esmaltes gel con brillo alto. El conjunto dibuja un mapa claro: piel limpia, ojos expresivos y labios modulables.
Menos producto, más impacto: una mirada en Royal Blue redefine el look en segundos.
Ojos que mandan: del nude al azul real
El cuarteto 480 Maja permite transitar del día a la noche sin cambiar de estuche. Los neutros modelan profundidad y corrigen. El azul, colocado como delineado o difuminado en el párpado móvil, inyecta modernidad. La máscara Volume Push Up WP en Royal Blue eleva y sella el efecto. El azul no endurece la mirada; la ilumina cuando se combina con piel desnuda y cejas peinadas.
Cómo aplicarlo con precisión
- Define la cuenca con el tono medio del cuarteto y limpia el párpado con el claro.
- Traza una línea azul fina junto a las pestañas y engrosa solo en el tercio externo.
- Aplica la máscara Royal Blue desde la raíz con movimiento en zigzag para abrir el ojo.
Labios que tratan y duran
El labio pide dos velocidades. Para jornadas largas, los Lip Matte en Love Pink y Wine ofrecen color pleno y acabado fino que no cuartea si se prepara la superficie. Para confort diario, los labiales con ácido hialurónico en Red Carpet, Burgundy, Flare y Pink Berry suman humectación y brillo controlado. El ácido hialurónico capta agua y suaviza líneas, algo clave en climas fríos.
Ácido hialurónico en labios: color, volumen óptico sutil y sensación de bálsamo.
El efecto jugoso que no empalaga
Juicy Lasting Lacatint, en Tasty Pink y Cherry, mezcla tinte con brillo transparente. La capa es elástica y se refresca sin apelmazar. Funciona sola para un look fresco o encima del mate para sumar dimensión tridimensional.
Uñas en clave gel: cuatro tonos para coordinar
Royal Blue, Burgundy, Loving Rose y Blanco Nácar dialogan con la propuesta de ojos y labios. El gel ofrece cobertura pareja, alto brillo y sensación de volumen. Combinado con manos hidratadas, prolonga una imagen pulida durante varios días.
Tip técnico para larga duración
Desengrasa las uñas antes de aplicar, extiende dos capas finas y sella el borde libre. Un top transparente cada 48 horas ayuda a mantener el lustre.
Guía rápida de la colección Maja
- 4 sombras estratégicas en un solo cuarteto: neutros + azul.
- 6 labiales, 4 con ácido hialurónico y 2 mates fluidos.
- 2 tintes brillantes de efecto mordido.
- 1 máscara Royal Blue waterproof con empuje de volumen.
- 4 esmaltes gel de alto brillo y cobertura pareja.
- Accesorio de temporada: abanico inspirado en Maja para rematar el estilismo.
Acabados y usos: lo que necesitas para elegir
|Producto
|Tonos clave
|Acabado
|Duración estimada
|Truco rápido
|Sombra cuarteto 480 Maja
|Neutros + azul
|Mate/satinado
|8 h con primer
|Usa el azul como delineador para levantar el párpado
|Labiales con ácido hialurónico
|Red Carpet, Burgundy, Flare, Pink Berry
|Cremoso
|4–6 h
|Perfila con un tono piel para evitar migración
|Lip Matte
|Love Pink, Wine
|Mate fluido
|8–10 h
|Aplica capas finas y deja secar entre pasadas
|Juicy Lasting Lacatint
|Tasty Pink, Cherry
|Brillo translúcido
|3–4 h
|Superpón sobre mate para efecto vinilo
|Máscara Volume Push Up WP
|Royal Blue
|Volumen, waterproof
|Hasta 12 h
|Una capa en pestañas inferiores abre la mirada
|Esmaltes gel
|Royal Blue, Burgundy, Loving Rose, Blanco Nácar
|Gel brillo alto
|5–7 días
|Sella el borde para prevenir desconchados
Combinaciones que funcionan sin esfuerzo
Para oficina: cuarteto en neutros suaves, máscara azul solo en pestañas superiores y labial Pink Berry. Para noche: delineado azul difuminado, doble capa de máscara y labial Wine o Burgundy según tu vestuario. Para un look fresco de fin de semana: párpado limpio, cejas peinadas y Cherry en los labios a toques.
Elección por tono de piel y temperatura
Piel fría: Loving Rose y Red Carpet iluminan. El azul real potencia el blanco del ojo. Piel cálida: Flare y Burgundy aportan contraste armónico; Blanco Nácar en uñas realza el dorado de la piel. Piel oliva: Love Pink neutraliza subtonos verdosos, mientras Royal Blue crea un foco vibrante sin saturar.
Aplicación consciente: confort y seguridad
En clima frío conviene preparar. Hidrata contorno de ojos antes de la sombra para evitar marcaciones. En labios, una capa de bálsamo retirada con pañuelo antes del color mejora deslizamiento. Si tu piel es sensible, realiza una prueba de color en la muñeca con 24 horas de anticipación, en especial con tonos intensos.
La estación pide fórmulas que cuiden: humectación en labios, máscaras resistentes al agua y acabados que no tiran de la piel.
Más allá del maquillaje: mantenimiento y ritmo de uso
Un set de brochas limpio multiplica el rendimiento del cuarteto. Lava herramientas cada 7–10 días para evitar transferencia de aceites. Renueva máscaras a los 3–4 meses para conservar la textura óptima y minimizar riesgos de irritación. Guarda esmaltes lejos de fuentes de calor para preservar su viscosidad.
Ideas extra para llevar la tendencia a tu terreno
Si temes al azul, empieza con un punto en el lagrimal o una línea interna superior. El impacto es real, pero controlado. Para convertir un labial cremoso en semimate, retira el exceso con un pañuelo y sella con una leve capa de polvo translúcido solo en el centro. Y si buscas coherencia estilística, coordina uñas Burgundy con labios Cherry y mantén la mirada en neutros: el equilibrio aparece sin esfuerzo.
Ese Royal Blue me tiene hipnotizada; por fin un azul que no endurece la mirada. Y los labiales con ácido hialuronico suenan perfectos para el frío. ¡LACA se puso las pilas este otoño!