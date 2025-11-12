Marian Rojas Estapé, psiquiatra: “Las personas que agradecen algo cada día duermen mejor y enferman menos”

El mundo corre, la cabeza zumba y al ir a la cama las preocupaciones se encienden como un panel de control. Marian Rojas Estapé lo resume en una idea clara: entrenar el agradecimiento diario calma el cerebro, favorece el sueño y refuerza las defensas. No es magia ni autoayuda rosa, es un gesto humilde que cambia la química del día. Una práctica mínima, sin aplicaciones ni recetas complicadas, que puede hacer que la noche llegue sin pelea.
La escena es común: cocina en penumbra, un vaso de agua, el móvil boca abajo. Una mujer apaga las luces, se sienta en el borde de la cama y murmura tres cosas que salieron bien. No son grandes: un mensaje de su hermana, un asiento libre en el metro, la risa de su hijo. Mientras enumera, los hombros bajan, la respiración se hace más lenta. Todos hemos vivido ese momento en el que la mente quiere hacer balance… y casi siempre lo hace en negativo. Esta vez ocurre algo distinto. Algo se acomoda.
La ciencia del “gracias” que baja el volumen del estrés
Marian Rojas Estapé lo repite en conferencias y consultas: agradecer cada día reorienta la atención, reduce el cortisol y prepara al cuerpo para descansar. No exige una fe ciega, pide constancia. El cerebro aprende por repetición, y la repetición del agradecimiento entrena un filtro que detecta lo que sí funciona. Hay noches en las que el insomnio aprieta y nombrar una cosa buena parece infantil. Aun así, el gesto deja una huella fisiológica. El tono emocional con el que cierras el día marca cómo tu organismo entra en la noche.
Un dato aterriza la idea. En estudios con diarios de gratitud, personas que anotaron durante semanas motivos concretos para estar agradecidas reportaron mejor calidad de sueño y menos síntomas físicos. No hablamos de milagros, hablamos de tendencia. Recuerdo a Jorge, enfermero de urgencias: empezó a escribir tres líneas después de cada turno. Al principio sonaba forzado, luego fue espontáneo. A las tres semanas, su app de sueño mostraba menos despertares y su humor en la mañana ya no era de trinchera. Algo tan simple había cambiado su ritmo.
¿Por qué pasa? El agradecimiento activa circuitos de recompensa y conexión social, y eso desactiva la alarma interna. El sistema nervioso autónomo baja una marcha, el cuerpo interpreta que el peligro se aleja. Menos cortisol al anochecer significa más espacio para la melatonina, y el sueño llega con menos resistencia. El sistema inmune no trabaja solo: se coordina con emociones y hábitos. A veces, agradecer duele y eso también vale. Nombrar lo bueno no niega lo difícil, solo equilibra un sesgo natural al drama. Esa pequeña palanca mueve una estructura grande.
Cómo practicar el agradecimiento sin forzar la máquina
Una forma clara: al final del día, anota tres agradecimientos concretos y breves. Nada abstracto tipo “la vida”, sino detalles: “la llamada de Ana” o “el olor a pan al pasar por la esquina”. Escríbelos a mano si puedes. El cerebro recuerda mejor lo que traza. Hazlo en el mismo lugar de la casa, con poca luz y respirando lento. Si estás agotado, susúrralos. Si viajas, usa una nota en el móvil. El ritual importa más que la perfección. En una semana ya notarás que tu atención busca, sin darte cuenta, aquello que merece un “gracias”.
Errores típicos: convertirlo en examen moral, compararte con quienes “agradecen mejor”, o hacerlo a toda prisa. Seamos honestos: nadie hace eso todos los días. Saldrá torcido a veces, y no pasa nada. Si un día te cuesta, cambia de enfoque y agradece algo diminuto, casi ridículo. Un rayo de sol que te calentó la cara en un semáforo. Evita repetir la misma lista por inercia. La rutina mata el efecto. Juega con formatos: una foto, una nota de voz, un post-it en la nevera. La constancia nace cuando el gesto te resulta cercano.
Hay otra clave que subraya Rojas Estapé: el agradecimiento mejor compartido. Decirle a alguien “gracias por…” deja una estela que te vuelve como boomerang emocional.
“Las personas que agradecen algo cada día duermen mejor y enferman menos”, repite la psiquiatra, y no lo dice para quedar bien: lo ve en consulta y lo apoyan los datos.
Prueba este microplan nocturno:
- Tres agradecimientos concretos, escritos o dichos en voz baja.
- Una respiración 4-6-8 mientras los relees en la mente.
- Un mensaje de gratitud real a alguien, una vez por semana.
Parece pequeño. Es una puerta.
Lo que cambia cuando cambias el foco
No se trata de negar la ansiedad, ni de pintar de rosa una vida compleja. Se trata de girar el dial, por unos minutos, hacia lo que sí sostiene el día. El sueño agradece esa señal. El cuerpo también. En muchas familias, el “¿qué fue lo mejor de hoy?” antes de cenar calma discusiones y alinea la atención hacia lo común. En equipos de trabajo reduce la crispación. La gratitud es práctica, no postura. Cambia el tono de una habitación y, a ratos, la temperatura de la piel.
|Punto clave
|Detalle
|Interes para el lector
|Gratitud diaria y sueño
|Menos cortisol al anochecer, más melatonina y descanso profundo
|Mejorar el sueño sin fármacos ni apps
|Microhábitos concretos
|Tres agradecimientos específicos, ritual nocturno sencillo
|Fácil de empezar hoy mismo
|Impacto en salud
|Menos síntomas percibidos, mejor estado de ánimo e inmunidad
|Más energía y menos sensación de “estar siempre al límite”
FAQ :
- ¿Cuánto tiempo tarda en notarse en el sueño?En 2 a 3 semanas muchas personas reportan conciliar antes y tener menos despertares. El cambio es gradual.
- ¿Sirve si estoy pasando un mal momento?Sí, siempre que no lo uses para negar el dolor. Es un contrapeso, no un borrador de problemas.
- ¿Es mejor hacerlo de mañana o de noche?De noche potencia el efecto sobre el sueño. Aun así, hacerlo al despertar también entrena el foco.
- ¿Sustituye a una terapia o medicación?No. Es un complemento valioso. Si hay insomnio persistente o ansiedad intensa, busca ayuda profesional.
- ¿Cómo lo aplico con niños o en pareja?Con un juego: cada uno nombra “lo mejor del día” en una frase. Rápido, concreto y sin juicios.