Me confié con el mando y perdí la tele» : ¿eres de los que olvidan desenchufarla si hay tormenta?

Las tormentas llegan sin avisar y la casa se vuelve vulnerable. Un gesto a tiempo evita reparaciones costosas y disgustos.
Cuando el cielo se electriza, la instalación doméstica sufre sacudidas invisibles. No solo hablamos de cortes: también de picos de tensión, microcortes y retornos bruscos que golpean a los equipos más sensibles de la vivienda.
El aparato que más sufre con las tormentas
No es el microondas ni las lámparas. El equipo que primero debe salir del enchufe es el televisor. Los modelos actuales —LED, QLED, OLED— trabajan con fuentes de alimentación y placas diseñadas para recibir un voltaje estable. Cuando una tormenta altera la red, pequeñas variaciones pueden convertirse en una descarga inesperada para sus componentes.
Un rayo cercano induce impulsos de miles de voltios en líneas eléctricas y de datos. No hace falta un impacto directo. Basta una subida que llegue por la red del barrio para que la placa principal, la fuente o los condensadores del televisor queden dañados sin aviso previo.
El televisor debe ser el primero en desenchufarse. Quita también HDMI, antena y cualquier cable de datos: son puertas de entrada de las sobretensiones.
Por qué tu televisor es tan sensible
La electrónica actual usa componentes de alta eficiencia y tamaño reducido. Eso mejora la imagen y el consumo, pero baja el margen de tolerancia ante picos de tensión. Un único impulso puede perforar varistores de protección internos, quemar pistas o dejar la fuente permanentemente abierta. En 2025, reparar una avería de este tipo puede rondar entre el 40 % y el 70 % del precio del televisor, según talleres consultados.
Qué recomiendan los técnicos para proteger tu casa
La receta es simple y efectiva: desenchufar. Apagar con el mando no sirve; el equipo sigue unido a la red.
- Desconecta el televisor de la toma y espera a que pase la actividad eléctrica.
- Retira el cable de antena o del operador de TV. La señal coaxial también transporta sobretensiones.
- Suelta los HDMI conectados a consolas y decodificadores. Un pico puede viajar por ellos y dañar varios equipos a la vez.
- Desconecta router y módem, incluidos cables de fibra, teléfono o Ethernet. El router sufre tanto por la red eléctrica como por la de datos.
- Usa una regleta con protector contra sobretensiones (SPD tipo 3) como refuerzo, nunca como sustituto de desenchufar.
- Comprueba la toma de tierra de la vivienda con un electricista. Una tierra eficaz desvía parte de la energía.
Con tormenta, apagar no basta. El enchufe es el único interruptor que corta el riesgo de raíz.
¿Sirven un SAI o un protector?
Un SAI o UPS de calidad protege frente a microcortes y variaciones moderadas. Los mejores son los de doble conversión (on-line), porque aíslan continuamente el equipo. Aun así, un rayo cercano puede exceder su capacidad. Los protectores con varistores y SPD (tipos 1, 2 y 3) reducen picos, pero no garantizan inmunidad total.
El escudo más sólido combina tres capas: pararrayos y SPD en cabecera del edificio, protección intermedia en cuadro eléctrico y protectores punto a punto en regletas y líneas de datos. Y, cuando truena de verdad, desenchufar.
|Medida
|Qué protege
|Limitaciones
|Coste orientativo
|Regleta con protector (SPD tipo 3)
|Picos moderados en enchufes cercanos
|No soporta impulsos intensos por rayo
|Bajo
|SAI line-interactive
|Microcortes y variaciones leves
|Frente a impulsos fuertes, puede saturarse
|Medio
|SAI on-line (doble conversión)
|Aislamiento continuo y voltaje estable
|No es infalible ante un rayo cercano
|Medio/alto
|SPD tipo 1-2 en cuadro
|Descargas inducidas en toda la instalación
|Requiere instalación profesional y buena tierra
|Alto
|Desenchufar
|Todo el equipo y sus cables
|No hay smart TV ni internet mientras dura
|Sin coste
Otros dispositivos en riesgo inmediato
El televisor se lleva el foco, pero no camina solo. Routers y módems reciben picos por dos vías: la eléctrica y la de comunicaciones. Las consolas y los decodificadores comparten la misma fragilidad. Equipos de audio, PCs de salón y NAS también sufren cuando el impulso viaja por HDMI, Ethernet o coaxial.
La línea de antena y los cables de datos cuentan
La antena de TV y el cable coaxial actúan como antena real ante una descarga eléctrica. Existen protectores coaxiales y para RJ45, útiles como segunda barrera. No sustituyen a desenchufar, pero reducen daño acumulado cuando no estás en casa.
Si un cable conecta tu equipo con el exterior, puede traer el problema a casa. Desconéctalo en cuanto veas relámpagos.
Si la tormenta ya te pilló
Antes de volver a enchufar, revisa visual y olfativamente el equipo. Si huele a quemado o no enciende, evita insistir. Desconecta todo y contacta con servicio técnico para diagnóstico. Si el presupuesto se acerca a la mitad del valor, sopesa el reemplazo por un modelo más eficiente y con mejor protección integrada.
Comprueba tu seguro del hogar. Muchas pólizas cubren daños por sobretensión o rayo. Te pedirán fecha y hora aproximada, fotos, informe técnico y, a veces, parte meteorológico. Anota números de serie y guarda facturas. Pregunta por la franquicia y los límites por aparato.
Consejos extra para la próxima tormenta
- Configura alertas en el móvil para avisos de tormenta y viento de tu zona.
- Etiqueta cables de HDMI, antena y corriente para desenchufar rápido sin confusiones.
- Mantén accesible la regleta del salón con interruptor visible. Si dudas, baja el magnetotérmico del circuito de tomas.
- Pregunta a un electricista por la resistencia de la toma de tierra y el estado del cuadro. Una buena tierra es clave para que los SPD funcionen.
- Si vives en pisos altos o casas aisladas, valora un sistema de pararrayos y protección escalonada.
- Evita usar enchufes o manipular cables durante la descarga. Prioriza la seguridad personal.
Un minuto para desenchufar ahorra días sin TV e internet y facturas inesperadas. En una casa conectada, la prevención empieza por el cable correcto. Y el primero, aunque sorprenda, es el del televisor.
