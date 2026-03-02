Me obligan a tragar anuncios para ver la TDT" : el truco que usan los que no soportan su smart TV

Las teles bajan de precio y suben los banners. Entre menús recargados y pantallas de inicio invasivas, el espectador pierde control.

El cambio no se nota el primer día, pero acaba molestando: recomendaciones patrocinadas, previas que bloquean la TDT y tarjetas de apps por todas partes. Varios fabricantes lo llaman “experiencias personalizadas”. Para muchos usuarios, es simple y llanamente más publicidad.

Por qué tu tele se ha llenado de anuncios

El abaratamiento de las **Smart TV** no es magia. Responde a un modelo en el que la **publicidad integrada** y los datos de uso financian parte del equipo. La pantalla de inicio se convierte en escaparate, con carruseles de promos, sugerencias “para ti” y espacios reservados a campañas de terceros.

La interfaz de una **Smart TV** no es neutra: incorpora inventario publicitario y recopila señales de uso para segmentar mejor.

Da igual el sistema: **Google TV**, **Android TV**, **Tizen** o **webOS**. Todos incorporan superficies comerciales y, en mayor o menor medida, telemetría para nutrir recomendaciones, medición de audiencia o anuncios dirigidos. El resultado es una experiencia menos limpia y más dependiente de la conexión.

El atajo que corta buena parte de la publicidad

Una vía rápida y reversible consiste en cambiar el **servidor DNS** del televisor por uno con **filtrado**. Servicios como **AdGuard DNS** (94.140.14.14) o **NextDNS** bloquean la resolución de dominios conocidos por servir creatividades, beacons y telemetría en la pantalla de inicio.

Cambiar el **DNS** de la tele por uno con filtrado reduce banners y módulos promocionales de la interfaz sin tocar las apps.

El proceso varía según el sistema, pero la lógica es la misma: pasar de configuración automática a manual y definir el DNS elegido.

  • En **Google TV** o **Android TV**: Ajustes > Red e Internet > tu red > Ajustes de IP > Estático > introduce el **DNS**.
  • En **Tizen** (Samsung): Ajustes > General > Red > Estado de red > Configación IP > DNS manual.
  • En **webOS** (LG): Ajustes > Red > Ethernet o Wi‑Fi > Avanzado > DNS manual.

No hace desaparecer toda la publicidad, pero reduce con claridad los módulos más molestos de la pantalla principal y acelera la navegación al limpiar peticiones a servidores de anuncios.

Qué ganas y qué puedes perder

  • Ventajas: interfaz menos intrusiva, menos peticiones de rastreo, menor consumo de datos de fondo y sensación de control.
  • Riesgos: si el **DNS** va lento, notarás latencia al abrir menús; filtros agresivos pueden tapar partes del **EPG**, fondos o carátulas.
  • Salida de emergencia: vuelve al **DNS** del operador o prueba otra lista de filtrado. El cambio es reversible en segundos.
Opción Ámbito Dificultad Efecto sobre anuncios Riesgos
DNS con filtrado en la tele Solo la **Smart TV** Baja Alto en interfaz, medio en apps Falsos positivos puntuales
Filtrado en router Todo el hogar Media Alto en dispositivos sin **DoH** Compatibilidad con algunos servicios
Pi‑hole en **Raspberry Pi** Todo el hogar Media/alta Muy alto y personalizable Mantenimiento y listas finas

Antes de tocar el DNS: limpia estos ajustes

Hay palancas internas que reducen mucho el ruido sin tocar la red. Revisa estos menús, presentes con nombres similares en la mayoría de marcas:

  • Desactivar publicidad personalizada y “recomendaciones basadas en uso”.
  • Apagar ACR (reconocimiento automático de contenido) cuando exista esa opción.
  • Deshabilitar HbbTV si te saltan capas interactivas en la TDT que no quieres ver.
  • Limitar diagnósticos y analítica a “básico” o “no compartir”.
  • Quitar promos del inicio si el sistema permite ocultar filas patrocinadas.

Con ajustes de **privacidad** más un **DNS** filtrante, la sensación de “tele tomada por banners” cae varios escalones.

El malestar crece: el caso de Hisense

Usuarios de **Hisense** han reportado pre‑rolls breves al cambiar a **TDT** tras encender la tele, imposibles de saltar. No hablamos de una app concreta, sino de inserciones del propio sistema. La estrategia encaja con un ecosistema **VIDAA** muy volcado en monetización, con socios como **Nexxen** para publicidad digital.

¿Qué puedes hacer si te ocurre? Tres pasos razonables:

  • Revisar y desactivar “promoción de aplicaciones”, “recomendaciones” y **HbbTV** en ajustes generales.
  • Aplicar **DNS** con filtrado o un bloqueo a nivel de router para cortar dominios de anuncios del sistema.
  • Usar un reproductor externo (Chromecast, Fire TV o Apple TV) y fijarlo como entrada por defecto para evitar la pantalla de inicio del televisor.

Consejos avanzados para un hogar con menos rastreo

Si quieres un enfoque total, un **Pi‑hole** en una **Raspberry Pi** filtra toda la red doméstica. Permite listas personalizadas, métricas y excepciones por dispositivo. Otra opción es activar filtrado de contenidos en el propio router, si tu modelo lo ofrece, o contratar **NextDNS** con perfiles por dispositivo.

Ten en cuenta limitaciones técnicas: algunas teles envían peticiones mediante **HTTPS** y hasta **DNS‑over‑HTTPS (DoH)** a servidores propios, saltándose filtros sencillos. En esos casos, la combinación de listas actualizadas y bloqueo por IP o SNI desde el router mejora los resultados, aunque requiere más manejo.

Preguntas rápidas

  • ¿Afecta a Netflix o YouTube? Normalmente no, pero si el filtro bloquea dominios de imágenes o telemetría, pueden faltar portadas. Añade excepciones.
  • ¿Puedo romper actualizaciones? Si bloqueas dominios de firmware, sí. Evítalo dejando fuera los servidores de actualización del fabricante.
  • ¿Esto es legal? Configurar tu red y **DNS** es legal. Revisa las condiciones del fabricante por si alguna función requiere dominios que planeas bloquear.

Una guía práctica para empezar hoy

  • Anota la IP actual del **DNS** de tu red por si quieres volver atrás.
  • Elige un **DNS** con filtrado: **AdGuard DNS** (94.140.14.14) funciona sin registro; **NextDNS** permite listas a medida.
  • Cambia el **DNS** en tu tele (o en el router si prefieres proteger toda la casa).
  • Navega por la pantalla de inicio y observa qué módulos han desaparecido. Si falta algo útil, ajusta las listas o añade excepciones.
  • Repite con los ajustes de **privacidad** y **HbbTV** para afinar el resultado.

    • Una combinación sensata para 2026 pasa por tres capas: ajustes de **privacidad** del sistema, **DNS** con filtrado y, si te incomoda la pantalla de inicio, un reproductor externo como capa principal de uso. La experiencia mejora, la interfaz respira y dejas de sentir que cada zapping abre una valla publicitaria.

    Si quieres ir un paso más allá, prueba a medir el tráfico con el panel de **Pi‑hole** o del router durante una semana. Verás qué dominios contacta tu tele incluso en reposo, cuánto baja el volumen tras el filtrado y en qué momentos conviene añadir excepciones. Es una forma práctica de equilibrar **privacidad**, comodidad y acceso a contenidos sin perderte en configuraciones interminables.

