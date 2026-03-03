Me quedé sin tele en un segundo» : ni nevera ni microondas, esto debes desenchufar si hay tormenta

El cielo se enciende, los rayos rugen y en casa aparece la misma duda de siempre. No es la nevera, tampoco el microondas.
Con cada episodio de **tormenta**, la red doméstica sufre **picos de tensión**, caídas y microcortes que viajan por cables y enchufes. Ahí es donde un aparato cotidiano, presente en casi todas las casas, resulta mucho más frágil de lo que aparenta.
Qué aparato desconectar primero cuando llega la tormenta
La prioridad es el **televisor**. Los modelos **LED, QLED u OLED** incorporan **fuentes de alimentación** y **placas electrónicas** optimizadas para trabajar con voltajes estables. Una subida brusca, aunque el rayo no impacte en tu edificio, puede atravesar la red y dañar la **placa principal**, la **fuente interna** o los **condensadores** en milésimas de segundo.
Esa avería se traduce a menudo en un coste elevado: la reparación puede acercarse a **la mitad del valor** del equipo o dejarlo sin arreglo económico. Por eso los técnicos insisten en una pauta tan simple como efectiva.
Durante una tormenta, la protección real del televisor llega al **desenchufarlo** de la corriente, del **cable de antena** y de los **HDMI** conectados.
Por qué la nevera y el microondas no van primero
La **nevera** y el **microondas** no encabezan la lista de riesgo porque su electrónica suele ser menos sensible a impulsos breves, y en el caso de la nevera, su **compresor** y control básico soportan mejor variaciones moderadas. Aun así, pueden sufrir daños si la sobretensión es fuerte, de ahí que convenga protegerlos; pero cuando hay que elegir una acción inmediata, el televisor concentra la vulnerabilidad.
Cables que también traen el riesgo
No todo viaja por el enchufe. Un pico puede entrar por el **coaxial** de la antena, por la **línea de fibra o teléfono** o por un **HDMI** que enlaza con un decodificador o una consola. Aunque la pantalla esté apagada, esos cables son una puerta más a la electrónica interna.
Apagar no basta: protocolo de 60 segundos
Cuando la tormenta arrecia, este procedimiento rápido reduce al mínimo el riesgo:
- Apaga el **televisor** con el mando y **desenchúfalo** de la pared.
- Retira el **cable de antena/coaxial** del televisor o del decodificador.
- Desconecta **HDMI**, **consolas** y **barras de sonido** del televisor.
- Quita de la corriente **router** y **módem**; si puedes, desconecta también el **cable de fibra/telefonía** del equipo.
- Evita tocar regletas y tomas si notas olor a quemado, chispazos o calor anormal; espera a que pase la tormenta.
Un minuto de prevención evita días sin **televisión**, sin **internet** y facturas inesperadas por daño eléctrico.
¿Sirven los estabilizadores, protectores y SAI?
Los **estabilizadores** convencionales no están diseñados para absorber impulsos extremos causados por rayos. Un **SAI/UPS** de calidad (especialmente los **online** o con buena supresión) y las regletas con **varistores** certificados ofrecen cierto colchón ante **microcortes** y fluctuaciones moderadas, pero no garantizan blindaje total ante un impacto cercano.
La combinación más sólida en vivienda es instalar un **protector de sobretensión** en el cuadro (SPD tipo 2 en la mayoría de hogares; tipo 1+2 si hay pararrayos en el edificio), verificar una **toma de tierra** en buen estado y añadir **protectores coaxiales y de datos**. Aun con todo, durante la actividad eléctrica intensa, la medida con mayor eficacia sigue siendo **desconectar**.
|Equipo
|Vía de entrada del pico
|Medida rápida
|Riesgo típico
|Televisor
|Red eléctrica, coaxial, HDMI
|Desenchufar y quitar coaxial y HDMI
|Alto
|Router/módem
|Eléctrica y fibra/telefonía
|Desenchufar y soltar cable de fibra/teléfono
|Alto
|Consolas
|Eléctrica y HDMI
|Desenchufar y retirar HDMI
|Medio-alto
|Microondas
|Eléctrica
|Mejor en regleta con protección o desenchufar
|Medio
|Nevera
|Eléctrica
|Protector en línea dedicada/SPD de cuadro
|Medio
Otros equipos que caen en la trampa
Los **routers** y **módems** son muy propensos a fallar tras una descarga por su doble exposición: la **corriente** y el **cable de comunicaciones**. También sufren **decodificadores**, **equipos de audio** y **consolas**, donde una subida breve puede dañar fuentes internas sin señales previas.
Después de la tormenta: señales de daño y pasos prácticos
Si al volver la calma algo no funciona, conviene actuar con método:
- Comprueba si el equipo enciende, si hay **luces intermitentes** o códigos de error.
- Revisa **regletas** y **fusibles**; un olor a quemado indica posible daño en varistores o en la fuente.
- Prueba el televisor con otro enchufe sin regleta para descartar la toma.
- En routers, verifica si la **ONT** o la **luz de fibra** permanecen apagadas; si es así, contacta con el operador.
- Evita seguir conectando y desconectando si hay chispazos o calor; llama al servicio técnico.
Garantía, seguro del hogar y cobertura
Las **garantías del fabricante** suelen excluir **sobretensiones**. Revisa tu **seguro del hogar**: muchas pólizas incluyen **daños eléctricos**. Documenta con fotos, anota la hora del episodio y conserva presupuestos de reparación. Las aseguradoras piden a menudo un informe técnico donde se detalle el origen del fallo.
Plan para 2026: proteger la casa antes del verano
La climatología más irregular deja tormentas intensas en meses imprevisibles. Prepararse reduce riesgos y costes:
- Instala un **SPD de cuadro** adecuado a tu instalación y verifica la **toma de tierra** con un electricista.
- Usa **regletas con protección** probada (indicador de fin de vida) para televisor, consolas y router.
- Coloca **protectores coaxiales/ethernet** donde proceda; frenan impulsos por señal.
- Planifica un **protocolo familiar**: quién desenchufa qué y en qué orden cuando suenan truenos.
La prevención más barata es **desenchufar**; la más robusta combina **SPD en cuadro**, buena **tierra** y hábitos claros.
¿Y si no estoy en casa?
Si te vas a ausentar y hay previsión de tormentas, deja **desconectados** televisor, router y decodificador. Si no es viable, apóyate en una buena **protección fija** y en regletas certificadas. Para segundas residencias, merece la pena un **corte general** en el magnetotérmico cuando se prevén episodios severos.
Por qué esta medida te ahorra dinero y disgustos
Un televisor moderno concentra componentes caros y delicados. Un pico que cruza por **antena**, **HDMI** o **corriente** puede dejarlo inservible y forzar una sustitución. Entre mano de obra y piezas, el desembolso se dispara con rapidez. Frente a eso, **desenchufar** durante la tormenta cuesta **cero euros** y evita quedarte sin ocio ni conexión justo cuando más lo necesitas.