¿Me toca día libre por carnaval?» : las ciudades que sí paran en 2026 y lo que debes saber

Entre disfraces, cabalgatas y reservas de última hora, muchos miran el calendario con dudas y agendas escolares en mano.
Este año, el baile de fechas vuelve a pillar a más de uno revisando el **calendario laboral** y el de los peques. No todas las zonas paran por **Carnaval**, y el mapa de **festivos locales** marca diferencias claras entre comunidades y municipios.
Calendario de 2026: fechas clave y qué significan
El ciclo festivo se alinea con la tradición cristiana y el **Miércoles de Ceniza**, inicio de la Cuaresma. En 2026, los días fuertes de **Carnaval** van del jueves 12 al miércoles 18 de febrero. El tramo central concentra comparsas, concursos y grandes desfiles.
- Jueves 12: arranque de actos y primeras cabalgatas.
- Viernes 13 y sábado 14: noches de concursos y ambiente en la calle.
- Domingo 15: pasacalles y programación familiar.
- Lunes de Carnaval (16): día grande en varias ciudades.
- Martes de Carnaval (17): epicentro de desfiles y festivos locales.
- Miércoles de Ceniza (18): cierre simbólico y comienzo de la Cuaresma.
Entre el jueves 12 y el miércoles 18 de febrero se concentran los desfiles más potentes y los días no lectivos en varios municipios.
Dónde habrá festivo por carnaval
Estas son las plazas que han oficializado paradas por **Carnaval** en 2026. Ojo: hablamos de **festivo local** o de **día no lectivo** (escolar), no de festivo nacional.
|Comunidad / ciudad
|Día
|Fecha 2026
|Tipo
|Andalucía — Cádiz
|Lunes de Carnaval
|16/02
|Festivo local
|Canarias — Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria
|Martes de Carnaval
|17/02
|Festivo local en capitales y otros municipios
|Extremadura — Badajoz, Mérida, Malpartida de Cáceres, Villanueva de la Vera
|Martes de Carnaval
|17/02
|Festivo local
|Galicia — numerosos ayuntamientos
|Martes de Carnaval
|17/02
|Día no lectivo en más de 150 municipios
|Región de Murcia — Águilas
|Martes de Carnaval
|17/02
|Festivo local
|Madrid — capital
|Programación cultural
|14/02 a 18/02
|Sin festivo oficial; Entierro de la Sardina el 18/02
El Martes de Carnaval (17 de febrero) concentrará la mayor parte de festivos locales y no lectivos en España.
Galicia, el mapa más amplio de parones
La **Xunta** permite a los ayuntamientos y centros cerrar el **Martes de Carnaval**, y la respuesta es masiva. Además, algunos municipios gallegos también descansan el **Lunes de Carnaval** (16/02), lo que crea un minipuente escolar y cultural.
Ejemplos de lunes no lectivo en Galicia (16/02): Beariz, Cambados, A Illa de Arousa, Noya, Porto do Son, Viana do Bolo, Vilariño de Conso, Sarreaus.
Amplio listado de martes no lectivo (17/02), con cabeceras y villas como: Lugo, Orense, Narón, Oleiros, Betanzos, Carballo, Sada, Valdoviño, Rábade, Ribadeo, Viveiro, Riveira, Allariz, Celanova, Ribadavia, Oza-Cesuras, Chantada, Becerreá, Friol, Guitiriz, Miño, Cambre, Arteixo, Arzúa, O Pino, Vimianzo, Touro, A Laracha, Malpica, Barreiros, Outeiro de Rei, Castroverde, Taboada, Samos, Pantón.
Canarias y Extremadura: martes grande con tradición
En **Canarias**, el **Martes de Carnaval** es el corazón del programa. Tanto **Santa Cruz de Tenerife** como **Las Palmas de Gran Canaria** lo marcan como **festivo local**, y otros municipios se suman al paro para facilitar asistencia a desfiles, cosos y concursos.
En **Extremadura**, ciudades como **Badajoz** y **Mérida** paran el martes 17/02. Desfiles infantiles, comparsas y murgas toman el centro histórico, con impacto directo en movilidad y hostelería.
Andalucía y Murcia: lunes en Cádiz y martes en Águilas
**Cádiz** hace festivo el **Lunes de Carnaval** (16/02), día de actuaciones en tablaos y citas populares en barrios. En la **Región de Murcia**, **Águilas** reserva el martes 17/02 como **festivo local**, dentro de un programa que se extiende durante todo febrero.
Qué significa para colegios y empresas
Conviene distinguir entre **festivo local** y **día no lectivo**. El primero afecta a toda la actividad laboral y comercial del municipio, salvo servicios mínimos. El segundo se limita al sistema educativo: no hay clase, pero no implica cierre empresarial.
- Si tu municipio declara **fiesta local**, tu jornada se interrumpe igual que en un festivo nacional o autonómico.
- Si tu concello marca **día no lectivo**, los alumnos descansan, pero tu empresa funciona con normalidad.
- Cada localidad tiene hasta dos **festivos locales** al año, fijados por el ayuntamiento y publicados en el **Boletín Oficial**.
- Si trabajas en festivo local, el **convenio** puede prever compensación o descanso alternativo.
Antes de cuadrar turnos o reservar viaje, verifica si tu ayuntamiento fijó **fiesta local** o solo **día no lectivo**.
Cómo saber si te afecta: guía rápida
- Consulta el **calendario laboral** publicado por tu comunidad y ayuntamiento.
- Revisa el **tablón de anuncios** municipal o la sede electrónica (apartado de festivos locales).
- Pregunta en tu **centro educativo** por los días no lectivos de febrero.
- Comprueba tu **convenio colectivo** para ver compensaciones si te toca trabajar en festivo.
Movilidad, reservas y precios: lo que conviene prever
El **Martes de Carnaval** tensiona vuelos y alojamientos en **Santa Cruz de Tenerife** y **Las Palmas de Gran Canaria**. Anticipa compras y valora horarios de guaguas y tranvía, con refuerzos puntuales y cortes en áreas de desfiles. En **Cádiz**, el lunes 16/02 multiplica la afluencia en el casco histórico; escoger estacionamientos disuasorios y moverse a pie ahorra tiempo.
En **Badajoz** y **Mérida**, planifica entradas al centro y reservas en hostelería. La curva de precios sube la víspera del día festivo y al cierre del fin de semana, así que adelantar un día la llegada suele abaratar estancia y transporte.
Tradiciones que marcan el cierre
El **Miércoles de Ceniza** (18/02) simboliza el fin de los excesos festivos. En **Madrid**, el **Entierro de la Sardina** recorre la ciudad y atrae a familias y curiosos, aunque no sea jornada festiva. En Canarias, el martes 17/02 coincide con los grandes cosos y cierres parciales del tráfico en rutas de desfile.
Ideas para alargar el descanso sin caer en errores
Si tu ciudad libra el lunes (caso de **Cádiz**) o el martes (como **Águilas**, **Badajoz**, **Mérida**, o capitales canarias), puedes negociar **teletrabajo** en la jornada previa o posterior, pedir **asuntos propios** o coordinar cambios de turno. La clave está en avisar con margen y encajar entregas o reuniones fuera del tramo 16–18 de febrero.
Para familias con **día no lectivo** en **Galicia**, combina actividades locales gratuitas con ludotecas por horas. Calcula el coste frente a pedir una mañana libre. Una simulación típica: si la ludoteca cuesta 5–7 €/h y necesitas cuatro horas, puede salir más económico que un día entero de permiso, según convenio y salario.
2 thoughts on “¿Me toca día libre por carnaval?» : las ciudades que sí paran en 2026 y lo que debes saber”
¿Esto aplica a toda Galicia o solo a los concellos listados? En mi cole de Ourense solemos librar el Martes de Carnaval, pero no siempre el lunes. Si alguien tiene enlace al calendario 2026 de la Xunta, sería genial.
Siempre igual: cada ayuntamiento decide y RR. HH. se entera la víspera. Buen artículo, pero faltaría enlazar al Boletín Oficial de cada municipio. También aclarar si el convenio compensa trabajar en festivo local (muchos lo olvidan). Y ojo con precios: en Badajoz y Mérida suben la noche anterior; resérvalos con antelación o llega un día antes, sale mas barato. ¿Alguna tabla comparativa por regiones?