« Desde que lo hago así, mis zapatillas no se deforman » : los tres pasos que recomienda La Ordenatriz para limpiarlas mejor

Millones de personas lavan sus deportivas como siempre, aunque el resultado rara vez convence. Un método casero gana terreno sin ruido.

Las zapatillas sufren con los ciclos de lavado y el secado forzado. Una especialista con una gran comunidad demuestra que hay otra vía, rápida y barata, que devuelve el aspecto original sin arriesgar el pegado ni los colores.

La experta que arrasa y la promesa que interesa a cualquiera

Begoña Pérez, más conocida como La Ordenatriz, acumula una audiencia millonaria gracias a soluciones domésticas sencillas y medibles. Su propuesta: limpiar zapatillas a mano con una mezcla concreta, evitar la lavadora y alargar la vida útil del calzado.

Objetivo: recuperar el blanco, respetar los colores, preservar el pegamento y evitar malos olores en menos de una tarde.

El método paso a paso sin lavadora

Funciona con deportivas de tela y materiales mixtos. Requiere pocos productos y un cepillado enérgico.

  • 1) Preparación: retira los cordones y golpea suavemente las suelas para soltar tierra seca. Cepilla por fuera para eliminar polvo y barro.
  • 2) Mezcla activa: combina 0,5 litros de agua caliente, 2 cucharaditas de jabón en escamas y 50 ml de amoniaco. Remueve hasta integrar.
  • 3) Cepillado húmedo: pulveriza o aplica con esponja la mezcla en el exterior. Cepilla con energía en círculos cortos. Aclara con agua templada.
  • 4) Blanqueo opcional: disuelve 2 cucharadas de percarbonato en un barreño con agua caliente. Sumerge las zapatillas boca abajo de 2 a 4 horas junto a los cordones.
  • 5) Aclarado y secado: enjuaga a fondo bajo el grifo. Escurre sin retorcer. Seca en plano, a la sombra y lejos de fuentes de calor.

Mezcla base: 500 ml de agua caliente + 2 cucharaditas de jabón en escamas + 50 ml de amoniaco.

Si tus zapatillas son de color

Para modelos con colores intensos o combinaciones delicadas, aplica solo la mezcla base y enjuaga. Evita el percarbonato porque su poder blanqueante puede alterar tonos.

Ojales oxidados: solución previa

Si notas óxido en los ojales, cúbrelos con sal fina y zumo de limón. Deja actuar al sol durante 1 hora. Luego procede con la limpieza habitual y el enjuague.

Por qué evitar la lavadora con tus deportivas

  • Adhesivos termofusibles: el calor y el centrifugado favorecen el despegado de suelas y refuerzos.
  • Tejidos y espumas: el tambor deforma hormas y mediasuelas de EVA, acorta la amortiguación y genera arrugas permanentes.
  • Tintes: los colores pueden migrar y crear velos grisáceos en zonas blancas.
  • Olores: lavados incompletos dejan residuos que fermentan y agravan el mal olor.

Secado correcto y errores frecuentes

El secado marca la diferencia entre una deportiva impecable y otra con cercos.

  • Ni sol ni calor directo: la radiación amarillea materiales blancos y endurece el pegado.
  • Siempre en plano: así evitas marcas en los bordes. Rellena con papel absorbente para mantener la forma.
  • Manchas amarillas tras lavar: suelen indicar falta de aclarado. Solución: cepilla con vinagre de limpieza y vuelve a enjuagar bajo el grifo.

Materiales, dosis y alternativas

Producto Cantidad Función Alternativa
Amoniaco 50 ml por 500 ml de agua Desengrasa y desincrusta Alcohol 70% en manchas puntuales de grasa
Jabón en escamas 2 cucharaditas Arrastra suciedad general Jabón neutro líquido
Percarbonato 2 cucharadas por barreño Blanquea y oxigena Evitar en colores; usar solo mezcla base
Vinagre de limpieza Según necesidad Neutraliza amarilleos por residuo Agua con unas gotas de detergente suave

Guía rápida según el material

  • Lona blanca: mezcla base + percarbonato 2-4 h. Enjuague profundo.
  • Malla técnica: mezcla base con cepillo de cerdas suaves. Sin percarbonato si hay color.
  • Ante o nobuk: no usar agua abundante ni amoniaco. Emplea goma especial y cepillo de latón fino.
  • Piel lisa: paño húmedo con jabón neutro. Secado en sombra y crema incolora.

Seguridad doméstica: usa químicos con cabeza

  • Ventila la zona al trabajar con amoniaco. Usa guantes y evita salpicaduras en ojos.
  • No mezcles amoniaco con lejía ni con ácidos fuertes. Riesgo de gases peligrosos.
  • Prueba en una zona oculta si el tejido es sensible o multicolor.

Coste aproximado por pareja: menos de 0,50 euros y una tarde de secado sin riesgos para el calzado.

Trucos extra para olor y mantenimiento

  • Desodorización: espolvorea bicarbonato en el interior por la noche y retira por la mañana.
  • Plantillas: lávalas por separado con jabón neutro y sécalas en vertical.
  • Frecuencia: una limpieza completa cada 4-6 semanas según uso; limpiezas exprés tras barro o manchas.
  • Protección: aplica spray hidrorrepelente en textiles cuando estén secos para retrasar futuras manchas.

¿Y si corro a diario o trabajo muchas horas con ellas?

Alterna dos pares para repartir desgaste y dar tiempo al secado interno. Usa calcetines técnicos que evacúen la humedad. Si llueve, rellena con papel y renueva el relleno cada 2 horas hasta que la humedad desaparezca.

Cuándo decir basta y acudir a un profesional

Si la suela se despega en zonas críticas, si hay roturas en malla o si el mal olor persiste pese a los lavados, valora un servicio de restauración o recambio de plantillas. Un arreglo menor cuesta menos que estrenar modelo y reduce residuos.

