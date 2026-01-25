Mi abuela ya no tiene con quién hablarlo» : la lengua de Aragón que tú también estás perdiendo

En los valles altos del Pirineo, late un habla íntima que muchos españoles jamás escucharon en directo y que se apaga sin ruido.
Entre montañas y carreteras estrechas, una variedad del aragonés sobrevive a base de memoria familiar. Su futuro depende de lo que pase en los próximos años y, sobre todo, de si la gente de fuera del valle decide mirar hacia él.
Qué está pasando con el ansotano
El ansotano es una modalidad del aragonés occidental que nació y se transmitió en el valle que lleva su nombre. Su uso cotidiano casi ha desaparecido, pero conserva un valor simbólico enorme para quienes lo recuerdan y para quienes lo estudian. Es parte del patrimonio vivo de Aragón, aunque su comunidad de hablantes reales se ha reducido drásticamente.
Los primeros trabajos específicos, encabezados por el filólogo francés Jean-Joseph Saroïhandy a finales del siglo XIX, ya describían un proceso de sustitución lingüística acelerado por la presión del castellano. En sus notas de 1899 observó que el ansotano se refugiaba en las personas mayores y que la transmisión intergeneracional empezaba a cortarse.
Solo se habla de forma tradicional en tres municipios del norte de Aragón: Ansó, Biniés y Fago, en la comarca de Jacetania (provincia de Huesca).
Dónde resiste y por qué importa
El mapa actual es mínimo, pero significativo. En Ansó, el habla se mantiene como seña de identidad en fiestas, relatos, toponimia y registros familiares. En Biniés, la huella es más tenue y depende de memorias personales. En Fago, prácticamente dejó de usarse de manera activa, aunque la generación mayor lo entiende.
La investigación no se ha detenido. A lo largo del siglo XX, lingüistas como Benito Coll, Tomás Navarro Tomás, Joan Coromines y Antoni Badia i Margarit documentaron léxico y estructuras, consolidando al ansotano como una de las variedades del aragonés mejor descritas en la literatura científica. Ese trabajo permite hoy identificar cambios, pérdidas y también puntos de resistencia.
Tres pueblos, tres ritmos
- Ansó: foco principal, con memoria comunitaria fuerte y mayor presencia en actos culturales.
- Biniés: continuidad parcial, dependiente de hogares concretos y del vínculo con el valle.
- Fago: conocimiento pasivo alto entre mayores, pero uso casi nulo en la vida diaria.
La continuidad se juega en lo cotidiano: quién saluda en ansotano, quién canta en ansotano y quién cuenta historias en ansotano.
Pruebas del retroceso que preocupan
Los datos avalan la sensación de pérdida. En 1935, el Atlas Lingüístico de la Península Ibérica ya calculaba que se había perdido en torno al 50% del uso respecto al siglo XIX. El censo de 1981 en Ansó apuntó una comunidad con alta comprensión pero baja práctica: el 82% entendía el ansotano, pero solo un 24,6% lo usaba habitualmente. En Fago, casi un 96% lo comprendía entonces, aunque había desaparecido de las conversaciones corrientes.
Además de la caída numérica, los investigadores detectan pérdida de rasgos. Las comparativas entre registros de los siglos XIX y XXI muestran sustituciones por estructuras del castellano, simplificación de artículos, cambios fonéticos y desaparición de léxico local.
La erosión no es solo cuántos lo hablan, sino cómo lo hablan: cada rasgo perdido borra un matiz de la memoria del valle.
Cómo suena y qué lo hace distinto
El ansotano conserva rasgos que lo separan de otras variedades del aragonés, incluso de localidades vecinas. Son señales audibles que permiten reconocerlo al instante.
Rasgos fonéticos y morfosintácticos
- En Ansó se pierde la -r final en muchas palabras; en Fago se tiende a mantenerla.
- Se conserva la -d- intervocálica, como en odir (oír), donde el castellano la debilita o la elimina en el habla rápida.
- El sistema de artículos más extendido es o, os, a, as, aunque pervive el modelo más antiguo lo, los, la, las en expresiones tradicionales, como fendo lo fatuo.
- Uso de estar en lugar de haber en construcciones impersonales: bi está agua.
Palabras que pintan un valle
En el plano léxico, sobresalen voces afectivas y de paisaje. Un ejemplo muy querido es monín/monina, usado como sinónimo de bonito o como vocativo cariñoso. Muchas de estas palabras llevan incrustadas costumbres, faenas agrícolas, modos de tratar a la gente y formas de mirar el entorno.
|Año
|Hito documentado
|Qué nos dice hoy
|1899
|Estudios de Jean-Joseph Saroïhandy
|Detecta retroceso y uso concentrado en mayores, especialmente mujeres.
|1935
|Atlas Lingüístico de la Península Ibérica
|Estima pérdida del 50% respecto al siglo XIX.
|1981
|Censo en Ansó y datos de Fago
|82% comprende; 24,6% lo emplea a diario. En Fago, uso activo casi nulo.
|2026
|Estado actual
|Uso cotidiano residual, identidad cultural muy fuerte, alto interés académico.
Qué puedes hacer tú desde hoy
La pregunta clave es práctica: ¿cómo se protege una variedad con tan pocos hablantes activos sin convertirla en pieza de museo? Hay acciones sencillas que multiplican su visibilidad y su transmisión, incluso para quienes no viven en la zona.
Recursos, ideas y pequeñas acciones
- Pedir y usar señalética bilingüe en actos locales: carteles con o, os, a, as y fórmulas del valle refuerzan el uso público.
- Grabar a las personas mayores contando historias en ansotano. Una hora de audio bien catalogada preserva giros, entonaciones y léxico.
- Organizar rondas de palabras en escuelas y bibliotecas: juegos con términos como monín/monina o expresiones tipo bi está agua.
- Crear pequeños glosarios de casa, pegados en la nevera, para saludar o despedirse en ansotano.
- Incluir el ansotano en rutas culturales: que los guías expliquen rasgos como la -d- intervocálica o la caída de la -r final.
La suma de gestos cotidianos genera hablantes pasivos ahora y hablantes activos mañana.
Claves para entender su fragilidad
La sustitución lingüística no responde solo a la escuela o a la tele. En valles pequeños pesan la movilidad laboral, la presión del turismo, la reducción de hogares multigeneracionales y la lógica de “hablar lo útil”. Cuando el ansotano sale de la cocina y aparece en un cartel, una canción o una ruta, gana prestigio y recupera funciones sociales. Sin espacios de uso, ninguna lengua aguanta.
También influye el llamado “efecto frontera”: la cercanía con otros dialectos y con el castellano crea mezclas y aceleran cambios. Eso explica por qué en Ansó cae la -r final y en Fago se conserva más; o por qué unas familias mantienen lo, los, la, las y otras generalizan o, os, a, as.
Cómo empezar a hablarlo sin vértigo
Un paseo breve por el valle permite practicar fórmulas básicas. Basta con saludar, nombrar el agua, pedir algo con artículos locales y despedirse con cariño. El objetivo no es la perfección, sino activar la memoria del lugar.
- Saludo y trato afectivo: “¡Monín!”, “¡Monina!”
- Nombrar lo que ves: “Bi está agua”, “O río baixa frío”.
- Pedir y señalar con artículos locales: “Quiero a manta”, “Pásame os vasos”.
- Ejemplo con -d- intervocálica: “No puedo odir bien”.
Practicar estas piezas en contextos reales, con respeto y buen humor, abre conversación con quienes todavía dominan el habla. Esa conversación vale más que cualquier manual.
Lo que está en juego para 2026
Dejar morir el ansotano supondría perder una forma concreta de mirar el Pirineo. También se irían topónimos, nombres de herramientas, canciones de ronda y fórmulas de cortesía que no tienen traducción exacta. Recuperarlo no implica crear una “burbuja folclórica”, sino darle lugar en la vida diaria: comercios, aulas, rutas y celebraciones.
Para quien planifique políticas culturales, la hoja de ruta pasa por identificar hablantes activos, promover talleres intergeneracionales, apoyar archivos sonoros y facilitar materiales didácticos locales. Para quien visita el valle, el gesto es simple: usar dos o tres palabras bien dichas. Y para quien vive lejos, hay otra vía potente: compartir grabaciones, respaldar archivos digitales y hablar del ansotano con nombre y apellido, como lo que es, una pieza valiosa del mosaico lingüístico de Aragón.