Mi geranio solo da hojas y se apaga en abril» : lo que Ángel Illescas te pide hacer cada 15 días

Tus macetas miran al sol y el calendario corre. Muchos geranios siguen verdes, pero las flores no llegan aún.
En redes, el jardinero y creador Ángel Illescas repite una idea sencilla que cambia el resultado: en maceta, el geranio solo estalla en color si recibe una nutrición ordenada y constante. Su pauta de cabecera para primavera es clara y fácil de aplicar en casa.
Nutrición regular para un geranio que florece
El geranio en maceta agota deprisa los recursos del sustrato. Sin reposición, la planta crece, pero se frena la floración. Illescas propone abonar de forma sostenida para mantener energía, brotes y capullos en cadena. La forma más manejable para balcones y terrazas es el abono líquido, diluido en agua y aplicado con la regadera.
En primavera y verano, nutre tu geranio cada 15 días. Si ves crecimiento muy activo, pasa a una semana. Riega ligeramente antes de aportar el abono.
La composición también marca la diferencia. En el arranque de la estación conviene un fertilizante equilibrado que aporte nitrógeno para crecimiento, fósforo para raíces y botones florales y potasio para flores firmes y duraderas. Cuando la planta entra en plena floración, el potasio gana protagonismo. Respetar la dosis del fabricante evita sales acumuladas y raíces dañadas.
Qué formato elegir y cómo usarlo sin errores
- Abono líquido: control fácil de la dosis. Úsalo cada 7-15 días. Diluye siempre. No apliques sobre tierra seca.
- Abono granulado de liberación lenta: cómodo en jardineras grandes. Espacia aplicaciones. Entiérralo superficialmente y riega.
- Quelatos de hierro: corrigen clorosis (hoja amarilla con nervios verdes). Complementan, no sustituyen, el fertilizante NPK.
- Opciones orgánicas (como té de compost bien filtrado): aportan vida microbiana; combínalas con un NPK claro para precisión.
Calendario práctico por estación
No todas las épocas piden lo mismo. Ajustar la pauta reduce problemas y mejora la respuesta.
|Estación
|Frecuencia orientativa
|Tipo de abono
|Objetivo
|Primavera
|Cada 7-15 días
|NPK equilibrado
|Reactivar crecimiento y preparar botones
|Verano
|Cada 7-15 días
|Más potasio
|Sostener floración y mejorar duración de flores
|Otoño
|Cada 21-30 días
|Equilibrado o suave
|Mantener vigor sin forzar
|Invierno
|Pausar si hay reposo
|—
|Evitar exceso cuando la planta descansa
Si usas líquido, humedece antes el sustrato y aplica la disolución después. Reduce riesgo de quemaduras y mejoras absorción.
Flores marchitas: una poda mínima que desbloquea nuevos brotes
La segunda palanca que subraya Illescas es la limpieza de flores marchitas. Pellizcar solo la umbela seca deja un pedúnculo inservible que roba reservas. La técnica eficaz es retirar la vara floral desde la base. Con el pulgar y el índice, localiza el punto de inserción y haz un giro limpio. La planta redirige recursos a yemas jóvenes y acelera la emisión de nuevas inflorescencias.
No te quedes en la parte superior marchita: elimina toda la vara hasta su nacimiento para que el geranio no malgaste energía.
Plagas y defensas: la mariposa del geranio bajo control
El taladro o mariposa del geranio perfora tallos y frena la floración desde dentro. La vigilancia semanal y los tratamientos compatibles con el entorno marcan la diferencia en meses cálidos.
- Inspección: busca agujeros, aserrín y tallos huecos. Retira partes afectadas y destrúyelas.
- Jabón potásico: limpia y dificulta plagas en hojas jóvenes. Aplícalo al atardecer.
- Bacillus thuringiensis: útil frente a larvas. Sigue dosis estricta y repite según etiqueta.
- Manejo de vigor: exceso de nitrógeno ablanda tejidos y abre la puerta a ataques. Ajusta la fórmula.
- Ventilación: macetas aireadas y sin hacinamiento secan rápido el follaje y reducen problemas.
Riego, sustrato y luz: factores que multiplican flores
El abono solo funciona bien si acompaña al resto del manejo. Apuesta por un drenaje generoso y evita encharcamientos. Mezclar sustrato universal con fibra de coco y perlita mantiene aireación y raíces activas. Un pH cercano a 6-6,5 mejora la absorción de micronutrientes; con agua muy caliza, los quelatos de hierro ayudan a prevenir clorosis.
El riego debe ser profundo y espaciado, dejando secar los primeros centímetros del sustrato entre tandas. En olas de calor, baja la concentración del fertilizante y prioriza agua clara para evitar acumulación de sales. Una vez al mes, un riego abundante sin abono lava el exceso y despeja las raíces.
La luz define la floración: 4-6 horas de sol directo suave al día, preferentemente de mañana, y protección en las horas centrales si vives en zonas muy calurosas. Temperaturas templadas, sin corrientes frías nocturnas, mantienen botones en marcha.
Señales de exceso o carencia que puedes corregir a tiempo
- Hojas amarillas con nervios verdes: posible falta de hierro. Aplica quelatos.
- Borde quemado y sustrato blanquecino: sales en exceso. Lava con agua abundante y espacia abonados.
- Mucha hoja y poca flor: fórmula con demasiado nitrógeno. Cambia a una con más potasio.
- Capullos que caen: estrés hídrico o calor. Ajusta riegos y da sombra ligera en horas críticas.
Guía exprés para tus próximas cuatro semanas
- Revisa maceta y drenaje. Añade perlita si el sustrato está compacto.
- Retira varas florales viejas desde la base y hojas dañadas.
- Prepara tu abono líquido: sigue la dosis de la etiqueta y diluye en la regadera.
- Riega levemente, aplica el abono y drena el exceso del plato.
- Vigila señales de mariposa del geranio y actúa con jabón potásico o Bacillus si corresponde.
- Repite la nutrición cada 15 días. Si el crecimiento se acelera, pasa a semanal con dosis prudente.
Datos útiles que te ahorran errores
Ejemplo rápido de dosis: si tu fertilizante marca 4 ml por litro y tu regadera es de 5 litros, necesitas 20 ml por aplicación. En balcones ventosos, el sustrato se seca más deprisa; prioriza riegos bien hechos y baja la concentración del abono si aplicas semanalmente. Si te excedes y las puntas se queman, haz un lavado de raíces y espera un ciclo antes de volver a fertilizar.
Al combinar geranios con aromáticas como lavanda o romero mejoras ventilación visual y atraes polinizadores, lo que facilita cuajado de flores. Un trasplante anual a principios de primavera, con recorte suave de raíces y sustrato nuevo, devuelve vigor y hace más efectivo cualquier plan de abono. Con estas bases, la regla de Illescas —nutrir con regularidad— se convierte en flores sostenidas durante toda la temporada.