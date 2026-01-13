Mi salón está plano y frío» : la moda setentera que vuelve en 2026 y te obliga a mirar las paredes

El diseño de interiores gira hacia la calidez. Texturas, curvas y color vuelven a colarse en casa con soluciones asequibles y duraderas.
En 2026, el regreso del papel pintado con relieve impone un giro claro frente a las paredes lisas. España abraza una relectura de los años 70 con geometría suave, tonos más contenidos y materiales responsables. La tendencia apela a los sentidos y a la identidad de cada hogar.
Adiós a las paredes lisas: por qué el relieve conquista España en 2026
Durante una década, el minimalismo dominó salones y dormitorios. Blancos fríos, grises seguros y superficies sin textura. El péndulo ahora se mueve hacia ambientes que hablan de nosotros. El relieve rompe la monotonía, añade profundidad y mejora la luz. Cada pared cuenta una historia y guía la mirada.
Textura que se ve y se toca: el relieve modula la iluminación, reduce la sensación de plano y aporta carácter inmediato.
El patrón setentero vuelve, pero no igual. Se afinan las curvas, se reduce el tamaño del motivo y se combinan neutros con acentos puntuales. El resultado es más sereno y más moderno. Ya no se trata de llenar, sino de acentuar. Elegir una pared, definir un ritmo y ordenar el espacio.
Qué cambia respecto a los 70
- Motivos más pequeños y repetición más limpia para no saturar.
- Colores tierra y verdes suaves con acentos ámbar o fucsia.
- Relieves sutiles que no cargan, pero sí estructuran la pared.
- Mezcla con mobiliario de formas orgánicas y líneas curvas.
Materiales y tecnología: así se renueva el papel pintado
La novedad no es solo estética. La revolución está en los materiales. Aparecen tejidos no tejidos (TNT), fibras recicladas, bases libres de compuestos volátiles y vinilos técnicos sin ftalatos. La impresión digital ofrece patrones a medida con calidad fotográfica. Y el relieve 3D gana precisión sin engrosar la pared.
Más durabilidad, mejor limpieza y diseños personalizados: la nueva generación combina belleza y uso real.
Además, hay acabados que repelen polvo y humedad. Ideal para cocinas, baños o zonas de paso. En casas con niños o mascotas, estos recubrimientos resisten roces y facilitan la limpieza. El salto de rendimiento reduce mantenimiento y alarga la vida útil.
Cómo aplicarlo habitación por habitación
Salón y comedor
Elige una pared focal detrás del sofá o junto a la mesa. Un motivo geométrico contenido unifica el ambiente y ordena la distribución. Combina con madera oscura o nogal para sumar profundidad. Añade textiles lisos y lámparas cálidas.
Dormitorio
Detrás del cabecero, un relieve fino aporta calma. Neutros cálidos con un verde salvia funcionan bien. Evita patrones muy contrastados si duermes con poca luz ambiental. Sumará reposo visual.
Cocina y baño
Busca papeles vinílicos técnicos lavables. Colócalos lejos de salpicaduras directas y combínalos con piedra natural o azulejo liso. El relieve pequeño disimula pequeñas irregularidades del soporte.
Paletas 2026: calidez sin caer en lo previsible
Según el circuito profesional, triunfan blancos suaves como Cloud Dancer (referencia de Pantone), arenas, terracotas y verdes herbales. Los grises fríos pierden peso. Se mantienen azules calmados y se introducen acentos ámbar, ciruela o mineral para marcar ritmo. Con mobiliario curvo, el conjunto gana fluidez.
Menos gris frío, más contraste amable: color que arropa, no que invade.
Los paneles texturizados y la piedra en suelo o zócalo completan el ecosistema. Si sumas iluminación regulable, el relieve se anima con sombras ligeras a lo largo del día.
Qué papel escoger: ventajas, usos y precio orientativo
|Tipo
|Dónde luce mejor
|Ventajas clave
|Precio orientativo €/m²
|Instalación
|Papel vinílico técnico
|Cocinas, baños, pasillos
|Lavable, resistente a humedad, gran durabilidad
|20–45
|Cola en pared, fácil reposicionamiento
|Tejido no tejido (TNT)
|Salones, dormitorios
|Buen acabado, transpirable, oculta microfisuras
|25–60
|Cola en pared, retirado en seco
|Fibras naturales
|Cabeceros, zonas de estar
|Textura cálida, estética artesanal
|35–90
|Requiere manos cuidadosas y corte preciso
La mano de obra en España suele añadirse entre 12 y 30 €/m² según complejidad, altura y estado del soporte. Costes variables por ciudad y por profesional.
Instalación y mantenimiento: guía rápida
- Prepara la pared: limpia, lija y aplica imprimación selladora si el soporte es muy absorbente.
- Marca un eje vertical con nivel. El primer paño define todo el paño.
- Usa adhesivo compatible con el material. Evita excedentes para no manchar el relieve.
- Remata juntas con rodillo blando. No aplastes el dibujo.
- Limpieza: paño ligeramente húmedo y jabón neutro. Nada de abrasivos.
Una instalación correcta multiplica la vida útil del papel y reduce juntas visibles.
Errores frecuentes que conviene evitar
- Elegir un patrón muy grande en estancias pequeñas. Encoge visualmente.
- Colocar relieve muy marcado junto a zócalos irregulares. Destaca defectos.
- Ignorar la orientación de la luz. Cambia la lectura del relieve.
- Mezclar demasiados acentos. Dos colores protagonistas bastan.
- Olvidar el cálculo de desperdicio en dibujos con casado.
Salud, sostenibilidad y seguridad
Busca papeles y colas con bajas emisiones de COV. Pregunta por certificaciones y por vinilos libres de ftalatos. En zonas húmedas, ventila bien para evitar moho bajo el revestimiento. Revisa la clasificación al fuego si lo instalas en rutas de evacuación o en locales.
La sostenibilidad avanza con fibras recicladas y soportes procedentes de bosques gestionados. Muchas colecciones ya permiten retirada en seco, lo que reduce residuos en reformas futuras.
¿Tendencia pasajera o cambio de fondo?
El auge del relieve conecta con tres fuerzas: personalización, confort sensorial y longevidad. Las casas buscan identidad sin perder funcionalidad. El papel pintado con relieve suma textura, ordena los espacios y funciona bien con materiales duraderos como madera oscura y piedra natural. En alquiler, existen opciones removibles que no dañan la pared.
Herramientas útiles para planificar tu pared
Cómo calcular cuántos rollos necesitas
- Mide el ancho total de la pared (A) y la altura útil sin rodapié ni molduras (H).
- Divide A entre el ancho del rollo. Redondea hacia arriba el número de tiras.
- Si el dibujo tiene casado, añade un 10–20% de margen.
- Compara la altura H con la longitud útil del rollo para saber cuántas tiras salen por rollo.
Ejemplo orientativo: pared de 3,6 m de ancho por 2,5 m de alto. Rollo de 0,53 m y 10 m de largo. Necesitas 7 tiras (3,6/0,53=6,79) y de cada rollo salen 3 tiras de 2,5 m (10/2,5=4, con pérdidas). Compra 3 rollos si el casado es bajo; 4 si el casado es alto.
Combinaciones rápidas que funcionan en 2026
- Blanco Cloud Dancer + relieve arena + madera de nogal + lámpara ámbar.
- Verde salvia en relieve fino + textiles lino natural + metal negro satinado.
- Terracota suave en patrón geométrico pequeño + piedra caliza + alfombra de lana.
Si dudas, piensa en capas: base neutra cálida, relieve sutil y un solo acento vibrante.
Con esta hoja de ruta, transformar una pared pasa de ser un capricho a una mejora estratégica del hogar. La estética gana presencia y el bienestar se nota a diario. El movimiento de 2026 no repele lo minimal, lo reinterpreta con texturas, color y una dosis de personalidad que vuelve a poner la casa en el centro de la vida.