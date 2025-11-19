Nacho, el joven agricultor de Albacete que ha inventado el abridor de pistachos: cuesta 3€ y «es una maravilla»

En Albacete, un joven agricultor llamado Nacho ha resuelto un fastidio mínimo pero universal: los pistachos que no se abren. Su invento cabe en el bolsillo, cuesta **3 euros** y en las ferias ya se oye el mismo veredicto: “es una maravilla”. Un gesto, un clic, y el fruto se rinde sin uñas rotas ni dientes en peligro. A veces la innovación empieza en una mesa de campo, con una pieza diminuta y mucha paciencia.

El sol pega bajo sobre la llanura y el taller de Nacho huele a hierro tibio y aceite. Sobre la mesa, entre tuercas y cáscaras, brilla una pieza que parece simple como un llavero, pero hace algo que los dedos cansados agradecen: abrir el pistacho rebelde sin drama. Nacho la toma con naturalidad, como quien coge una navaja heredada. Mete el filo en la ranura, gira nada, y “clac”. Sonríe en silencio, como si jugara un truco aprendido en la infancia. Eso es todo. Y no, no es un truco de magia.

El invento que brotó de un bancal

Nacho habla poco y observa mucho. Lo que vio, una y otra vez, eran uñas partidas y dientes haciendo de herramienta cuando el pistacho venía cerrado. En la recolección, el gesto se repetía y el cansancio también. La idea nació ahí, con tierra en las botas y un bolsillo lleno de cascarillas. Un abridor pequeño, sin pilas, que cualquiera pudiera usar sin mirar un tutorial.

La chispa llegó en una sobremesa con su abuelo. Él renegaba: “Estos, ni con la uña de San Pedro”. Nacho se fue al banco de trabajo con un tornillo, una arandela y un trocito de acero. Probó y falló varias veces, hasta que la muesca fue exacta y el ángulo, suave. Lo llevó al bar del pueblo y lo pasaron de mano en mano. Hubo risas cuando el “clac” sonó redondo. Todos hemos vivido ese momento en el que un gesto tonto arregla un día entero.

¿Por qué funciona? La palanca es la reina silenciosa de los objetos útiles. El abridor abraza la cáscara por el punto de tensión y reparte la fuerza sin romper el fruto. *No hay magia: hay palanca y una ranura minúscula.* El material no se deforma, el giro es corto y el golpe nunca llega. Eso explica que dure tiempo y que el precio sea tan bajo. El resto es lógica rural: piezas locales, tiradas pequeñas y una cadena corta de manos.

Cómo se usa y qué no hacer

El gesto es limpio. Apoyas el filo del abridor en la ranura del pistacho, apenas entras un milímetro, y haces un giro mínimo hacia la derecha. Se oye el “clic” y la cáscara se abre por sí sola. Si la ranura no se ve, cambia el ángulo hasta sentir un leve tope. Con dos o tres pruebas, sale solo.

Evita morder el pistacho o usar llaves, que se resbalan y resienten los dedos. No forces el abridor si el fruto está completamente sellado por naturaleza. Gira suave y deja que la palanca haga su trabajo. Seamos honestos: nadie pule su técnica de abrir pistachos todos los días. El invento está para eso, para quitarle prisa a lo pequeño y ahorrar gestos que duelen luego.

Nacho resume así la filosofía del cacharro:

“No quería que costara más que un café y que mi abuela pudiera usarlo sin preguntar. Lo demás es ruido.”

Disponible en ferias locales de Albacete y pedidos por mensaje directo.

Fabricado en acero con muesca templada, **hecho en Albacete**.

Precio fijo: 3€. Sin empaques complicados.

Soporta lavado, no se oxida con un secado normal.

Lo que viene después del “clic”

Una pieza mínima puede cambiar rituales enteros. El abridor de Nacho no promete más de lo que hace, y justo por eso entra en los bolsillos sin pedir permiso. En un mundo lleno de pantallas, que un objeto tan chico te quite un microproblema suma calma al día. Es fácil imaginarlo en una reunión con amigos, en una parcela al atardecer o en una fiambrera de carretera. Quizá lo bonito no es solo el “clic”, sino la historia que lo trajo hasta aquí, de un bancal a tu mesa, con la voz ronca de la Mancha de fondo.