Ni vinagre, ni bicarbonato: la mejor forma de sacar la cal de las canillas y del inodoro

Manchas blancas en las canillas, un aro gris en el inodoro que no se va, y ese brillo apagado que dice “agua dura” sin decirlo. En redes te recomiendan vinagre y bicarbonato como si fuesen magia, pero la cal se ríe de los atajos. Si te frustra frotar, gastar y que vuelva, hay otra vía: más técnica, más simple y, sí, más eficaz.
El domingo por la mañana, café frío al lado, me quedé mirando la canilla del baño como quien mira un misterio. Pasé el dedo y se levantaron pequeñas escamas, como sal reseca. Un ruido leve al raspar, el agua corriendo fina y torcida por el aireador obstruido. El inodoro, mientras, mostraba su halo mate, tercamente adherido a la porcelana. Respiré hondo, abrí el armario de limpieza y me dije: hoy sí lo saco. El truco no está en la cocina.
La verdad incómoda de la cal doméstica
La cal no es suciedad: es piedra pegada a tus superficies. El carbonato cálcico se deposita cuando el agua dura se evapora y deja cristales que se compactan. Por eso la canilla pierde brillo y el chorro se desvia, y por eso el inodoro luce ese borde opaco que ni el cepillo cambia. Capa sobre capa, día tras día. Eliminarla requiere algo más que espuma bonita.
Una vecina, Marta, probó la combinación viral: vinagre con bicarbonato. La efervescencia parecía prometer milagros, el baño olía a “limpio”, pero el aro del inodoro seguía ahí, apenas más blanquecino. Con los grifos pasó lo mismo: burbujas, ruido, cero resultado profundo. En zonas de agua muy dura —Levante, Baleares, ciertos barrios de Madrid— ese ritual puede convertirse en un bucle sin fin. Mucho espectáculo, poca disolución real.
La química lo explica sin rodeos. El carbonato cálcico se disuelve con ácidos en contacto sostenido, no con mezclas que se neutralizan. El vinagre (ácido acético 4-6%) es débil para costras gruesas y lento en superficies verticales. Y el bicarbonato, que es alcalino, cancela ese ácido en cuanto lo mezclas; la espuma libera CO2, sí, pero la cal sigue ahí. Lo que funciona es un ácido adecuado y tiempo de contacto. Nada más, nada menos.
Método ganador: ácido cítrico, contacto y cero mezclas
La forma más directa y segura es el ácido cítrico al 7-10% en agua caliente. Disuelve 70-100 g de ácido cítrico en 1 litro de agua caliente, guantes puestos. Para canillas (grifos), desmonta el aireador, sumérgelo en la solución 30-60 minutos y envuelve el pico del grifo con una bolsa con la misma mezcla, sujetando con una goma. Luego pasa un cepillo de cerdas suaves y enjuaga. En el inodoro, baja el nivel de agua empujándola por el sifón con la escobilla, rocía la solución por las paredes, deja actuar 1-2 horas y frota. Si hay costra antigua, piedra pómez muy suave, siempre húmeda.
Errores que fastidian el resultado: mezclar con lejía (peligroso, genera gases), combinar con bicarbonato (neutraliza), y frotar con lana metálica que raya. Evita mármol y piedra natural: el ácido las ataca, prueba antes en zona oculta. Desmonta y limpia el aireador: suele estar cargado de cal y arenilla. Seca canillas después de cada ducha para frenar la vuelta. Seamos honestos: nadie hace esto todos los días. Pero un minuto de secado tras el último uso del día cambia el juego.
“La cal no cae por la espuma; cae por el contacto del ácido y el tiempo. Piensa en ‘empapar y esperar’, no en ‘frotar hasta el cansancio’.”
- Solución: ácido cítrico 7-10% en agua caliente.
- Tiempo de contacto: 30-60 min grifos; 60-120 min inodoro.
- Herramientas: bolsa plástica, goma, cepillo de cerdas, piedra pómez húmeda.
- Seguridad: guantes, buena ventilación, nunca mezclar con lejía.
Cuando la cal vuelve, la estrategia cambia
La cal siempre regresa porque el agua sigue llegando cargada. La clave no es ganar una batalla, sino hacer el frente más corto: aireadores limpios, chorro uniforme, superficies que no retienen gotas, y pequeños hábitos que no huelen a sacrificio. Todos hemos vivido ese momento en que el baño brilla como nuevo y pensamos “esta vez durará”; si dura más, ya es victoria.
Puedes mantener a raya sin obsesión: una sesión rápida cada dos semanas con la misma solución de ácido cítrico, 15 minutos de contacto, aclarado y secado. En zonas muy duras, un desincrustante comercial con ácido sulfámico funciona bien en piezas resistentes; léelo, úsalo con guantes, y en el inodoro baja el agua antes. Para válvulas y juntas, menos es más: poca presión, más tiempo de remojo. Lo que cuenta es el contacto continuo, no la fuerza.
Si una zona se resiste —sobre todo bajo el borde del inodoro— deja la solución actuar por la noche con papel absorbente empapado adherido a la porcelana. Al día siguiente, cepillo y listo. En canillas cromadas, el brillo vuelve si después de limpiar pasas un paño con una gota de detergente neutro y secas. Una fina película repelente reduce las marcas. No hay baños perfectos, pero sí rutinas imperfectas que funcionan.
|Punto clave
|Detalle
|Interes para el lector
|Ácido cítrico 7-10%
|Disuelve la cal con contacto prolongado, seguro para cromados
|Método barato, rápido y sin olores fuertes
|Tiempo y técnica
|Empapar, envolver, esperar; luego cepillo suave
|Menos esfuerzo físico, más resultados visibles
|Mantenimiento
|Secado ligero y limpieza quincenal
|El brillo dura y la cal tarda en volver
FAQ :
- ¿Sirve el vinagre para la cal difícil?Para costras finas puede ayudar, pero es lento y, en vertical, gotea. En depósitos serios se queda corto frente al ácido cítrico o un antical específico.
- ¿Por qué no mezclar vinagre y bicarbonato?Porque se neutralizan: la efervescencia impresiona, pero baja el pH ácido que realmente disuelve la cal. Resultado: mucho show, poca eficacia.
- ¿Cómo bajo el nivel de agua del inodoro?Empuja el agua por el sifón con la escobilla o un vaso y repite hasta que quede la cota más baja. Así el ácido trabaja en seco sobre la cal.
- ¿Es segura la piedra pómez?Sí, en porcelana vitrificada y siempre muy humedecida. Movimientos suaves y localizados; evita cromados, plásticos y esmaltes delicados.
- ¿Qué hago si el aireador está atascado?Desenróscalo, remoja 30-60 min en ácido cítrico y cepilla. Si la junta está rota, cambia el aireador: cuesta poco y el chorro vuelve a alinearse.