No es un mito, lo estamos tocando» : así renace el faro de Alejandría con bloques de 80 toneladas

En el fondo del **Mediterráneo**, el silencio guarda pistas. La tecnología afina el oído. Y la historia respira de nuevo.
La costa de **Egipto** vuelve a marcar un antes y un después. Un equipo internacional ha izado piezas colosales asociadas al **Faro de Alejandría**, y activa un plan para mostrarlo en 2026 tal y como ningún visitante lo ha visto jamás: en un **gemelo digital** que une ciencia, archivo y mar.
Un hallazgo que cambia el guion
Arqueólogos e historiadores han recuperado del **Mediterráneo** 22 bloques vinculados con la estructura monumental del **Faro de Alejandría**. Son elementos arquitectónicos identificados como dinteles y jambas de una gran puerta, losas de la base y piezas masivas que los técnicos calculan de hasta 80 toneladas. Cada bloque sale con un mapa de incrustaciones, marcas de cantero y sedimentos que cuentan su propio viaje.
22 piezas emergidas tras más de 2.200 años reordenan lo que sabíamos del acceso monumental y del basamento del faro.
El operativo ha combinado buceo científico, robots de inspección y barcazas de izado. El equipo ha documentado en alta resolución antes de mover cada piedra. Así fijan su contexto exacto y evitan perder información al separar los elementos del lecho marino.
PHAROS: del yacimiento al gemelo digital
El proyecto **PHAROS** impulsa la fase clave: el escaneo tridimensional y la reconstrucción virtual. La arqueóloga y arquitecta del **CNRS** Isabelle Hairy coordina, junto a especialistas de **Egipto** y Francia, un protocolo que une topografía, fotogrametría y modelado paramétrico. La **Fundación Dassault Systèmes** integrará cada bloque digitalizado en un entorno 3D que permite probar hipótesis de ensamblaje y apariencia.
El gemelo digital no solo recreará volúmenes: permitirá simular luz, viento, oleaje y cargas para entender cómo se levantó y por qué cayó.
El plan de trabajo prevé comparar el escaneo de los 22 bloques con planos históricos, monedas antiguas y descripciones de autores clásicos. El resultado servirá a investigadores y al público. El visitante podrá “recorrer” virtualmente la torre y detenerse en el portal monumental cuyos componentes acaban de emerger del mar.
Qué piezas han aparecido y por qué importan
- Dinteles y jambas del acceso principal: fijan proporciones y diseño de la puerta monumental.
- Grandes losas del basamento: ayudan a calcular dimensiones y sistema de reparto de cargas.
- Bloques de hasta 80 toneladas: confirman canteras, técnicas de transporte y grúas de época helenística.
- Fragmentos con marcas de cantero: vinculan equipos de obra y fases constructivas.
- Restos con incrustaciones marinas: informan sobre corrientes, biología y enterramiento de los restos.
Lo que la ciencia quiere comprobar
El **Faro de Alejandría** se levantó en el siglo III a. C. en la isla de Faro, frente a **Alejandría**. Funcionó como guía de navegación durante más de un milenio, hasta que varios **terremotos** entre los siglos XIII y XIV lo arruinaron. Parte de sus piedras se reutilizaron en 1477 para la fortaleza de **Qaitbay**. Con el nuevo material, los investigadores quieren verificar medidas, secuencias y daños.
|Fase
|Acción
|Fecha aproximada
|Construcción
|Levantamiento de la torre en la isla de Faro
|Siglo III a. C.
|Colapso
|Daños acumulados por sismos y temporales
|Hacia 1300
|Reutilización
|Bloques integrados en la fortaleza de Qaitbay
|1477
|Recuperación
|Extracción de 22 bloques y mapeo 3D
|2026
Los modelos 3D permitirán probar diseños de rampa, grúas giratorias y poleas que los ingenieros griegos pudieron usar a gran escala.
Cómo se levantan 80 toneladas desde el fondo
El rescate de megabloques bajo agua exige precisión. Los técnicos encapsulan las piezas con eslingas y marcan puntos de equilibrio. Globos de elevación reducen el peso aparente. Las barcazas con posicionamiento dinámico estabilizan la maniobra. El protocolo incluye paradas para registrar microfisuras y biodeterioro. Todo viaja después a un depósito húmedo temporal, donde cada bloque se desala antes del escaneo.
Una ventana para la gente corriente
El proyecto no se queda en laboratorios. El equipo prepara experiencias inmersivas para que el público entre en el puerto real de **Alejandría**, suba por rampas virtuales y compare hipótesis de altura y coronación. Habrá versiones accesibles desde móviles y salas de museo. La idea es que el visitante ajuste variables y vea cómo cambia la estabilidad del conjunto. El faro como laboratorio ciudadano.
De una pila de piedras dispersas a una torre que vuelve a encenderse en tu pantalla: esa es la promesa del gemelo digital.
Qué preguntas abre el hallazgo
Los nuevos bloques reactivan debates pendientes. ¿Cómo se iluminaba exactamente la linterna superior? ¿Bronce pulido, espejos o una llama reforzada con sistemas de tiro? ¿Qué altura alcanzó realmente la torre? El análisis de marcas y anclajes del portal ayudará a calibrar proporciones del fuste y de la base. También aclarará si la puerta principal tuvo relieves o recubrimientos hoy perdidos.
Riesgos, tiempos y lo que viene ahora
La fase más delicada empieza en tierra. Si la desalación se acelera, las sales cristalizan y rompen la piedra. Si se retrasa, los poros se saturan y el escaneo pierde definición. El equipo planea un año de estabilización y registros antes de cerrar el primer modelo unificado. Después llegarán pruebas públicas con versiones comentadas por arqueólogos y arquitectos.
Claves para seguir el proyecto sin perderte
- Busca el sello **PHAROS** en las actualizaciones técnicas: ahí se publican avances del escaneo y del modelo.
- Atiende a las reconstrucciones con variantes: verás por qué hay más de una hipótesis de altura y remate.
- Fíjate en los datos de procedencia de cada bloque: ubicación original, profundidad y estado de conservación.
- Comprueba cómo se integra el material histórico: monedas, crónicas y dibujos ayudan a cerrar huecos.
Para entender mejor el “gemelo digital”
Un **gemelo digital** no es una maqueta bonita. Es un sistema vivo que guarda la geometría, los materiales y el contexto. Permite medir esfuerzos, simular sismos y evaluar soluciones de consolidación. En patrimonio, esta herramienta reduce intervenciones físicas y marca rutas seguras para futuras campañas. Si mañana aparece un nuevo bloque del **Faro de Alejandría**, el modelo se actualiza y reubica piezas en segundos.
Si visitas Alejandría, qué puedes ver hoy
La **fortaleza de Qaitbay** ocupa el lugar de la antigua isla de Faro. No vas a encontrar la torre, pero sí entenderás su posición estratégica entre corrientes y canales. Los museos locales muestran piezas recuperadas del puerto y paneles sobre los **terremotos** históricos. Con la próxima plataforma digital, podrás superponer el faro sobre el paisaje actual y apreciar cómo orientaba a los navegantes al entrar en la ciudad.