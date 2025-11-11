No es una merienda, es un capricho de diciembre" : ¿probarás las 4 tortitas navideñas de VIPS?

« Esto no es una merienda, es un capricho de diciembre » : Vuelven las tortitas de Navidad de VIPS: cuatro nuevas versiones para un diciembre gocho

Diciembre huele a cafés largos, mantas y libertad para decir sí a un antojo compartido sin mirar demasiado el reloj.

Entre carreras, uvas a toda prisa y chapuzones gélidos, gana fuerza una propuesta más terrenal: sentarse, bajar pulsaciones y brindar con **tortitas** que saben a fiesta.

VIPS recupera un ritual dulce

La cadena **VIPS** reactiva su tradición de temporada con una colección de **tortitas de Navidad** para 2025. Cuatro recetas nuevas que apelan a la memoria gustativa, al juego visual y al placer sin excusas. La campaña se apoya en humor y en un lema directo, “**Una tradición bien pensada**”, que contrapone las costumbres aceleradas de las fiestas con el disfrute pausado de un postre compartido.

Cuatro versiones limitadas buscan su hueco entre el **turrón** y el **roscón** como capricho de diciembre que se comparte en la mesa.

El objetivo se intuye: activar visitas en fechas clave, ofrecer un reclamo claro para planes de tarde y sumar un contenido fotogénico que funciona en redes. La apuesta no disimula su guiño al calendario: invierno, frío, mesa calentita y una excusa para quedarse un rato más.

Cuatro versiones, cuatro humores

  • Selva Negra: tortitas de cacao con mousse de chocolate, cerezas amarena y virutas de chocolate.
  • Red Velvet: base teñida y esponjosa con frosting de queso y frutas rojas variadas.
  • Roscón de Reyes: aromas de azahar, naranja confitada y almendra tostada; puede llevar nata, mousse de chocolate o mixta.
  • Bombón: combinación de **Nocilla**, barquillo crujiente y **nata montada**, pensada para amantes del cacao.

Selva Negra reinventada

La versión **Selva Negra** hace de puente entre tarta clásica centroeuropea y tortita de cafetería. La base de cacao sostiene **mousse de chocolate**, cerezas **amarena** que aportan acidez elegante y virutas que refuerzan textura. El azúcar glas remata el conjunto con un guiño invernal. Es intensa, pide café caliente y conversación sin prisa.

Red Velvet de escaparate

La **Red Velvet** entra primero por los ojos. El color rojo, el **frosting de queso** y una corona de **frutas rojas** —fresas, moras, frambuesas y arándanos— la convierten en postre fotografiable. En boca combina dulzor moderado y notas lácticas. Ideal para quien busca contraste fresco y un punto ácido que limpia el paladar.

Roscón, pero en tortita

La variante de **Roscón de Reyes** juega con los símbolos: **azahar**, **naranja confitada** y **almendra tostada**. Ofrece personalización con **nata**, **mousse de chocolate** o mezcla. No pretende sustituir al roscón clásico; aporta un formato alternativo con sabores reconocibles y una textura más esponjosa.

El guiño nostálgico está en el aroma a **azahar** y en la presencia de cítricos que recuerdan a desayunos de Reyes.

Bombón para quien solo entiende diciembre en chocolate

La **tortita Bombón** no negocia: **Nocilla**, **barquillo crujiente** y **nata montada**. Es directa, golosa y contundente. Conviene compartirla o reservarla para el momento de mayor antojo. Funciona bien con leche fría o con chocolate caliente si la tarde pide abrigo extra.

Qué persigue la cadena con este movimiento

VIPS refuerza su papel como cafetería de refugio en fechas de compras y reencuentros. Las **ediciones limitadas** generan conversación, activan la visita de impulso y permiten rotación de sabores sin cambiar la base operativa. El mensaje central deja clara la intención: menos carreras y más sobremesa.

El claim de campaña sintetiza la propuesta: parar, sentarse y celebrar lo cotidiano con un dulce compartido.

Para el público, el beneficio es sencillo: un producto reconocible con **sabores estacionales** y opciones para distintos perfiles, del fan del cacao al que prefiere fruta o aromas tradicionales.

Guía rápida para elegir según tu plan

Opción Perfil de sabor Mejor momento Maridaje sugerido
Selva Negra Cacao intenso, toque ácido de cereza Tarde fría tras compras Café espresso o americano
Red Velvet Dulzor moderado, lácteo y frutos rojos Brunch tardío o merienda Té negro o latte suave
Roscón de Reyes Azahar, cítricos, frutos secos Encuentro familiar Café con leche o infusión especiada
Bombón Chocolate cremoso y crujiente Capricho nocturno Leche fría o chocolate caliente

Consejos prácticos para sacarle partido

Comparte. Dos cucharas y una ración generan mejor equilibrio que pedir una por cabeza. Divide tiempos: empieza por opciones con fruta si planeas probar dos sabores. Si buscas contraste, combina una tortita intensa con una bebida sin azúcar. La temperatura importa: las versiones con **barquillo** mantienen su gracia si se sirven y comen en el momento.

Ten en cuenta los **alérgenos**. Por composición, estas recetas pueden incluir **gluten**, **lácteos** y **frutos secos** en toppings. Pide en sala la información de alérgenos y consulta si hay riesgo de trazas. Si cuidas el consumo de **azúcar**, equilibra con un plato salado ligero y agua o infusiones.

Tradiciones que compiten por un hueco en diciembre

La campaña contrapone costumbres que exigen esfuerzo —correr la **San Silvestre**, las doce uvas a toda velocidad, el baño del uno de enero— con un gesto simple: sentarse. En ese marco, las **tortitas de Navidad** buscan hacerse un sitio junto al **turrón** y el **roscón** como placer social, más conversación que cronómetro.

Menos prisa, más sobremesa: esa es la promesa que dirige el nuevo menú goloso de temporada.

Lo que puedes esperar en la experiencia

Atmósfera cálida, música de fondo y un ritmo que invita a alargar la charla. Las recetas se apoyan en bases conocidas, lo que reduce la incertidumbre al pedir. La **Red Velvet** aporta estética; la **Selva Negra**, intensidad; el **Roscón**, tradición; y la **Bombón**, hedonismo puro. Elegir se convierte en un juego de roles que encaja con grupos mixtos.

Ideas extra para tu visita

Si vas con peques, prioriza opciones con fruta y raciones compartidas para ajustar dulzor. Para un plan de tarde-noche, pide primero bebida caliente y deja que la tortita marque el ritmo del encuentro. Si te preocupa el balance, alterna con paseos cortos entre compras y reservarás el capricho para el final.

¿Te toca llevar el postre a una quedada? Valora pedir al local formato para compartir y platos individuales; facilita el servicio y evita que la nata pierda estructura. Y si buscas un recuerdo de temporada, una foto con las **tortitas** bien montadas y el café al lado cumple con el objetivo sin restar tiempo a la sobremesa.

