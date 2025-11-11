« Esto no es una merienda, es un capricho de diciembre » : Vuelven las tortitas de Navidad de VIPS: cuatro nuevas versiones para un diciembre gocho

Diciembre huele a cafés largos, mantas y libertad para decir sí a un antojo compartido sin mirar demasiado el reloj.
Entre carreras, uvas a toda prisa y chapuzones gélidos, gana fuerza una propuesta más terrenal: sentarse, bajar pulsaciones y brindar con **tortitas** que saben a fiesta.
VIPS recupera un ritual dulce
La cadena **VIPS** reactiva su tradición de temporada con una colección de **tortitas de Navidad** para 2025. Cuatro recetas nuevas que apelan a la memoria gustativa, al juego visual y al placer sin excusas. La campaña se apoya en humor y en un lema directo, “**Una tradición bien pensada**”, que contrapone las costumbres aceleradas de las fiestas con el disfrute pausado de un postre compartido.
Cuatro versiones limitadas buscan su hueco entre el **turrón** y el **roscón** como capricho de diciembre que se comparte en la mesa.
El objetivo se intuye: activar visitas en fechas clave, ofrecer un reclamo claro para planes de tarde y sumar un contenido fotogénico que funciona en redes. La apuesta no disimula su guiño al calendario: invierno, frío, mesa calentita y una excusa para quedarse un rato más.
Cuatro versiones, cuatro humores
- Selva Negra: tortitas de cacao con mousse de chocolate, cerezas amarena y virutas de chocolate.
- Red Velvet: base teñida y esponjosa con frosting de queso y frutas rojas variadas.
- Roscón de Reyes: aromas de azahar, naranja confitada y almendra tostada; puede llevar nata, mousse de chocolate o mixta.
- Bombón: combinación de **Nocilla**, barquillo crujiente y **nata montada**, pensada para amantes del cacao.
Selva Negra reinventada
La versión **Selva Negra** hace de puente entre tarta clásica centroeuropea y tortita de cafetería. La base de cacao sostiene **mousse de chocolate**, cerezas **amarena** que aportan acidez elegante y virutas que refuerzan textura. El azúcar glas remata el conjunto con un guiño invernal. Es intensa, pide café caliente y conversación sin prisa.
Red Velvet de escaparate
La **Red Velvet** entra primero por los ojos. El color rojo, el **frosting de queso** y una corona de **frutas rojas** —fresas, moras, frambuesas y arándanos— la convierten en postre fotografiable. En boca combina dulzor moderado y notas lácticas. Ideal para quien busca contraste fresco y un punto ácido que limpia el paladar.
Roscón, pero en tortita
La variante de **Roscón de Reyes** juega con los símbolos: **azahar**, **naranja confitada** y **almendra tostada**. Ofrece personalización con **nata**, **mousse de chocolate** o mezcla. No pretende sustituir al roscón clásico; aporta un formato alternativo con sabores reconocibles y una textura más esponjosa.
El guiño nostálgico está en el aroma a **azahar** y en la presencia de cítricos que recuerdan a desayunos de Reyes.
Bombón para quien solo entiende diciembre en chocolate
La **tortita Bombón** no negocia: **Nocilla**, **barquillo crujiente** y **nata montada**. Es directa, golosa y contundente. Conviene compartirla o reservarla para el momento de mayor antojo. Funciona bien con leche fría o con chocolate caliente si la tarde pide abrigo extra.
Qué persigue la cadena con este movimiento
VIPS refuerza su papel como cafetería de refugio en fechas de compras y reencuentros. Las **ediciones limitadas** generan conversación, activan la visita de impulso y permiten rotación de sabores sin cambiar la base operativa. El mensaje central deja clara la intención: menos carreras y más sobremesa.
El claim de campaña sintetiza la propuesta: parar, sentarse y celebrar lo cotidiano con un dulce compartido.
Para el público, el beneficio es sencillo: un producto reconocible con **sabores estacionales** y opciones para distintos perfiles, del fan del cacao al que prefiere fruta o aromas tradicionales.
Guía rápida para elegir según tu plan
|Opción
|Perfil de sabor
|Mejor momento
|Maridaje sugerido
|Selva Negra
|Cacao intenso, toque ácido de cereza
|Tarde fría tras compras
|Café espresso o americano
|Red Velvet
|Dulzor moderado, lácteo y frutos rojos
|Brunch tardío o merienda
|Té negro o latte suave
|Roscón de Reyes
|Azahar, cítricos, frutos secos
|Encuentro familiar
|Café con leche o infusión especiada
|Bombón
|Chocolate cremoso y crujiente
|Capricho nocturno
|Leche fría o chocolate caliente
Consejos prácticos para sacarle partido
Comparte. Dos cucharas y una ración generan mejor equilibrio que pedir una por cabeza. Divide tiempos: empieza por opciones con fruta si planeas probar dos sabores. Si buscas contraste, combina una tortita intensa con una bebida sin azúcar. La temperatura importa: las versiones con **barquillo** mantienen su gracia si se sirven y comen en el momento.
Ten en cuenta los **alérgenos**. Por composición, estas recetas pueden incluir **gluten**, **lácteos** y **frutos secos** en toppings. Pide en sala la información de alérgenos y consulta si hay riesgo de trazas. Si cuidas el consumo de **azúcar**, equilibra con un plato salado ligero y agua o infusiones.
Tradiciones que compiten por un hueco en diciembre
La campaña contrapone costumbres que exigen esfuerzo —correr la **San Silvestre**, las doce uvas a toda velocidad, el baño del uno de enero— con un gesto simple: sentarse. En ese marco, las **tortitas de Navidad** buscan hacerse un sitio junto al **turrón** y el **roscón** como placer social, más conversación que cronómetro.
Menos prisa, más sobremesa: esa es la promesa que dirige el nuevo menú goloso de temporada.
Lo que puedes esperar en la experiencia
Atmósfera cálida, música de fondo y un ritmo que invita a alargar la charla. Las recetas se apoyan en bases conocidas, lo que reduce la incertidumbre al pedir. La **Red Velvet** aporta estética; la **Selva Negra**, intensidad; el **Roscón**, tradición; y la **Bombón**, hedonismo puro. Elegir se convierte en un juego de roles que encaja con grupos mixtos.
Ideas extra para tu visita
Si vas con peques, prioriza opciones con fruta y raciones compartidas para ajustar dulzor. Para un plan de tarde-noche, pide primero bebida caliente y deja que la tortita marque el ritmo del encuentro. Si te preocupa el balance, alterna con paseos cortos entre compras y reservarás el capricho para el final.
¿Te toca llevar el postre a una quedada? Valora pedir al local formato para compartir y platos individuales; facilita el servicio y evita que la nata pierda estructura. Y si buscas un recuerdo de temporada, una foto con las **tortitas** bien montadas y el café al lado cumple con el objetivo sin restar tiempo a la sobremesa.