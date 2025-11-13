«La NASA nos lanza una advertencia» : España recibe un aviso de la NASA: no estamos preparados para lo que llega a partir de 2026 y está confirmado

En 2026, la Luna vuelve a marcar la agenda. La pregunta ya no es si iremos, sino cuánto nos pillará desprevenidos.
El calendario espacial acelera y el foco se desplaza de la órbita baja a la vecindad lunar. La **NASA** ha fijado su hoja de ruta con **Artemis 2** y pone fecha a un regreso tripulado alrededor de la Luna. España tiene activos potentes y entusiasmo ciudadano, pero también brechas técnicas y educativas que conviene cerrar antes de que el cohete despegue.
Qué cambia a partir de 2026
**Artemis 2** será el primer vuelo con astronautas de la nave **Orion**. La agencia estadounidense prevé el lanzamiento en **abril de 2026** desde la plataforma **39B del Centro Espacial Kennedy**. La misión, de unos **10 días**, probará en el espacio profundo el **Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS)**, los **sistemas de soporte vital** y las capacidades de navegación de la cápsula.
El vuelo dibujará una gran “8” a más de 370.000 km de la Tierra y llevará a la tripulación unos 7.400 km más allá de la Luna.
La tripulación la integran **Reid Wiseman**, **Victor Glover**, **Christina Koch** y **Jeremy Hansen**. Además de validar hardware crítico, el equipo transportará **cargas útiles científicas** para estudiar **radiación**, **salud** y **comportamiento humano** en el espacio profundo. El regreso implicará una **reentrada de alta velocidad**, banco de pruebas definitivo para el **escudo térmico de Orion**, y un **amerizaje en el Pacífico**, frente a San Diego, con recuperación conjunta de **NASA** y **Departamento de Defensa**.
Un “aviso” para España: capacidades y tareas pendientes
España no parte de cero. Aquí se ubica el **Madrid Deep Space Communications Complex** en **Robledo de Chavela**, pieza clave de la **Red de Espacio Profundo** que enlaza con sondas y naves más allá de la órbita terrestre. La industria nacional —**SENER Aeroespacial**, **GMV**, **Airbus** en programas europeos— tiene trayectoria en sistemas de vuelo, guiado y componentes. Y el país **firmó los Artemis Accords en 2023**, lo que alinea a España con los principios de cooperación para la exploración lunar.
La ventana de oportunidad es clara: 2026 consolidará contratos, perfiles profesionales y proyectos educativos ligados a la Luna. Quien llegue tarde, se quedará mirando desde la barrera.
El reto no es sólo técnico. Falta ensanchar la **cantera de talento STEM**, reforzar **cadenas de suministro** críticas, y conectar a pymes tecnológicas con consorcios internacionales. También conviene mejorar la **alfabetización científica** para que el interés social no se quede en la anécdota.
Artemis 2, explicado con datos concretos
|Fecha prevista
|Abril de 2026
|Lanzador
|SLS (cohete pesado)
|Nave
|Orion
|Duración
|Aproximadamente 10 días
|Máxima distancia
|Más de 370.000 km de la Tierra y ~7.400 km más allá de la Luna
|Objetivo
|Validar sistemas de soporte vital y navegación en espacio profundo
|Amerizaje
|Océano Pacífico, cerca de San Diego
|Papel de España
|Seguimiento desde Robledo de Chavela y participación industrial europea
Participación ciudadana que sí te afecta
La **NASA** ha abierto la iniciativa **“Send your name with Artemis”**: cualquier persona, de cualquier edad y país, puede incluir su nombre en una **tarjeta de memoria** que volará dentro de **Orion**. A cambio, cada inscrito recibe un **pase de embarque digital**. El registro debe completarse **antes del 21 de enero**. Millones de nombres viajarán simbólicamente con la misión.
No es un souvenir menor: sirve para que colegios, familias y ayuntamientos organicen actividades con una meta real, una fecha y un resultado tangible.
- Para aulas: retos de programación de sensores, maquetas impresas en 3D de Orion, seguimiento de telemetría pública.
- Para familias: observaciones lunares mensuales, diarios de misión, mural con el pase de embarque.
- Para ayuntamientos: noches de telescopios, charlas con ingenieros españoles, ferias de ciencia con foco lunar.
- Para pymes: identificación de nichos (componentes, software de simulación, materiales), certificaciones y consorcios.
Por qué “no estamos preparados” y cómo llegar a tiempo
El salto de 2026 expone carencias conocidas. La demanda de **ingeniería de sistemas**, **seguridad funcional**, **compatibilidad electromagnética** o **ciberseguridad espacial** crece más rápido que las promociones universitarias. Y muchos centros no conectan sus proyectos con **ecosistemas internacionales** donde se decide la contratación.
La respuesta pasa por medidas concretas y medibles:
- Formación acelerada: microcredenciales en estándares de vuelo, protocolos espaciales y validación de software crítico.
- Compra pública innovadora: pilotos con universidades y pymes para sensores, comunicaciones y robótica orientada a entorno lunar.
- Cadenas de suministro: auditorías de trazabilidad y calidad para optar a lotes de hardware de misión.
- Divulgación con KPI: acciones que persigan matrícula STEM, proyectos registrados y empleabilidad, no solo asistentes.
Lo que traerá la ciencia de Artemis
Las **cargas útiles científicas** de Artemis 2 aportarán datos sobre **radiación** y **biomedicina** en trayectorias más allá de la magnetosfera. Ese conocimiento impacta en **medicina**, **materiales** y **electrónica resistente**, campos donde la industria española puede posicionarse si coopera con redes europeas y programas de transferencia.
Los resultados no quedarán en la Luna: condicionarán estándares, patentes y currículos de ingeniería durante la próxima década.
Cómo seguirlo desde España sin perder detalle
El complejo de **Robledo de Chavela** permite escuchar a diario el latido de misiones interplanetarias. Para 2026, centros educativos pueden programar **sesiones de seguimiento** de pases de antena, interpretar **gráficas de señal** y elaborar **informes de misión** con datos abiertos. Es un entrenamiento real para carreras en **operaciones**, **dinámica de vuelo** o **procesado de señales**.
Fechas y acciones que te conviene marcar
- Antes del 21 de enero: registra tu nombre en la iniciativa y diseña una actividad con tu comunidad.
- Primer trimestre de 2026: sigue las pruebas de cuenta atrás y ensayos de **SLS** y **Orion**.
- Lanzamiento: organiza un visionado con materiales didácticos, y monitoriza el papel de **Robledo**.
- Días posteriores: analiza la reentrada y el amerizaje, y comparte resultados en ferias científicas locales.
Información adicional útil
Si trabajas en **educación**, puedes simular la trayectoria de **Artemis 2** con software de **mecánica orbital** y comparar el perfil de reentrada con misiones Apolo y vuelos actuales a la Estación Espacial. Si estás en una **pyme tecnológica**, evalúa certificaciones **ECSS** y **DO-178C/DO-254** para optar a paquetes de software y electrónica aeroespacial. Para perfiles biomédicos, revisa protocolos de **dosimetría** y **contramedidas** frente a radiación que emergerán de los experimentos.
De cara a riesgos operativos, 2026 aún convivirá con una actividad solar elevada. Preparar **electrónica tolerante a radiación**, planes de **contingencia de comunicaciones** y pruebas de **endurecimiento** puede abrir puertas a consorcios europeos ligados al **Módulo de Servicio Europeo** de Orion y futuras misiones a **Marte**. El momento de moverse es ahora, antes de que el reloj de la cuenta atrás empiece a sonar para todos.