No lo pongas fácil: cierra con llave» : la petición de la Policía Nacional que te afecta en 2026

Tu casa parece segura hasta que una rutina la delata. Un gesto diario puede abrir la puerta a los ladrones.
La Policía Nacional lanza un aviso que interpela a cualquiera que salga de casa por minutos. El mensaje toca dos hábitos cotidianos: cerrar con llave y frenar lo que publicas en redes. Un pequeño cambio reduce el riesgo cuando los robos ya no dependen solo de la fuerza.
Qué pide la Policía Nacional y por qué
El Ministerio del Interior registra un robo en viviendas cada 15 minutos en España. Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña concentran buena parte de los casos. La cifra bajó en la última década, pero los métodos se perfeccionaron. El ladrón ya no necesita hacer ruido para entrar.
Según la Policía Nacional, casi la mitad de los robos se ejecutan sin forzar la puerta. El fallo habitual es salir confiando en el resbalón de la cerradura. Una lámina plástica abre una puerta mal cerrada en segundos. Ocurre en horario diurno, cuando la casa queda vacía para trabajar, estudiar o hacer recados.
Cierra siempre con llave, incluso para bajar la basura o comprar el pan. El resbalón no protege tu vivienda.
El cuerpo pide un gesto simple: accionar la cerradura con todas las vueltas, tanto si te vas de vacaciones como si te ausentas unos minutos. En viviendas unifamiliares, añade cerrar accesos a garaje, sótano y jardín, además de ventanas practicables.
Robos hoy: técnicas y errores que sí puedes evitar
Los delincuentes combinan métodos silenciosos y observación. Usan ganzúas especializadas, bumping para forzar bombines antiguos o inhibidores de frecuencia para cegar alarmas básicas. También analizan pistas en portales y buzones.
Uno de los indicadores más extendidos son los “testigos” de plástico en el marco de la puerta. Si el testigo sigue en su sitio varios días, la vivienda parece vacía. Revisa el acceso con frecuencia. Ante marcas o elementos extraños, avisa.
Errores que te delatan sin darte cuenta
- Salir sin echar la llave y dejar el resbalón como único cierre.
- Publicar fotos en tiempo real durante un viaje o una escapada.
- Apagar completamente la luz y el timbre, dejando la casa claramente desocupada.
- Acumular correo en el buzón y paquetes en el felpudo.
- Guardar joyas o dinero en lugares obvios del dormitorio.
Cómo neutralizar técnicas frecuentes
|Método delictivo
|Medida de defensa
|Resbalón
|Echar la llave con todas las vueltas en cada salida, aunque sean minutos.
|Bumping
|Instalar bombín anti-bumping y escudo protector atornillado desde el interior.
|Marcas y testigos
|Inspección periódica de la puerta y el portal; retirar marcas; avisar al 112 o 091.
|Inhibidores de frecuencia
|Alarma con doble vía de comunicación y baterías; sensores cableados cuando sea posible.
La guía de Guardia Civil: medidas de base
La Guardia Civil resume pautas que merecen rutina. Funcionan en pisos y en unifamiliares. El objetivo es quitar oportunidades.
- Verifica que puertas y ventanas quedan cerradas antes de salir.
- Cierra siempre con llave. El resbalón se abre con facilidad.
- Si la puerta no es blindada, añade al menos dos puntos de cierre y refuerza bisagras con pivotes de acero.
- Instala mirilla panorámica y reduce huecos entre puerta y suelo.
- No desconectes del todo la electricidad; un timbre muerto delata ausencia.
- No dejes joyas ni dinero en casa. Usa cajas fuertes certificadas o depósitos bancarios.
- Ante marcas en puertas o ruidos extraños en pisos vacíos, llama al 062, 112 o 091 según proceda.
Si al volver encuentras la puerta abierta o forzada, no entres ni manipules nada. Llama al 091 de inmediato.
Redes sociales sin pista para los ladrones
Publicar en vivo expone patrones. Evita compartir fechas, destinos y geoetiquetas del viaje. Configura la privacidad y limita quién ve historias y álbumes. Espera a regresar para subir fotos. Tu agenda no debe circular por grupos abiertos.
Cerraduras y puertas: qué instalar en 2026
Conviene auditar la entrada principal. Un bombín de calidad con protección anti-bumping, anti-ganzúa y anti-extracción frena técnicas comunes. Un escudo acorazado evita ataques al cilindro. La puerta ideal suma estructura reforzada y anclajes al marco.
Si no puedes cambiar la puerta, añade un cerrojo adicional con llave de seguridad. Coloca una cadenilla que te permita ver sin abrir del todo. Las cerraduras con llave incopiable añaden control. Pide factura y tarjeta de propiedad del cilindro.
Si te roban: pasos rápidos para reaccionar
- No entres si la puerta está forzada. Podría haber alguien dentro y se perderían pruebas.
- Llama al 091 o al 112. Indica si ves testigos, marcas o vehículos sospechosos.
- Prepara un listado de electrónicos con sus números de serie. Facilita la recuperación y la denuncia.
- Contacta con tu aseguradora y revisa coberturas de contenido y robo con fuerza.
- Informa a la comunidad o al administrador para prevenir nuevos intentos.
Información práctica que te ahorra disgustos
Un inventario doméstico actualizado marca la diferencia. Fotografías de objetos, facturas y números de serie permiten acreditar propiedad. Guarda esa información fuera de casa y en la nube cifrada.
Simula presencia cuando te ausentas varios días. Programa luces temporizadas, pide a un vecino que recoja el correo y abre y cierra persianas con horarios creíbles. Evita dejar a la vista embalajes de productos caros en el contenedor comunitario.
Un videoportero con grabación y detección de movimiento disuade y aporta pruebas. Las cámaras deben respetar la normativa y no grabar espacio público sin autorización. La señalización de alarma añade efecto disuasorio.
En garajes y trasteros, usa cierres adicionales, borra el domicilio de la documentación del coche y no dejes mandos a la vista. Revisa accesos comunes y bombines de los cuartos de instalaciones. Un trastero vulnerable abre la puerta a tu vivienda.
Si alquilas o cambias de inquilino, cambia el cilindro. Si pierdes llaves, actúa igual. Las copias circulan y nadie lleva un registro perfecto. Un cilindro nuevo cuesta menos que una visita no deseada.