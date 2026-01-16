Nunca le pongas un plato debajo» : el truco de Adrián De La Torre que salva tu dracaena en 2026

Tu casa puede llenar de verde sin complicarte. Una planta resistente se adapta a tu ritmo si corriges pequeños hábitos.
La popularidad de la dracaena no se explica solo por su estética. Tolera interiores, crece sin prisa y pide poco. Aun así, muchos fallan en lo básico: el riego y la ubicación. El diseñador floral Adrián De La Torre lleva semanas repitiendo un aviso sencillo y eficaz que cambia ese guion.
Por qué el plato bajo la maceta arruina tu dracaena
La dracaena prefiere un sustrato que se seque por completo entre riegos. Si dejas agua estancada en un plato, el cepellón queda permanentemente húmedo. Ese encharcamiento crea zonas sin oxígeno, aparecen hongos, las raíces se pudren y el tronco se ablanda. El daño es silencioso al principio y, cuando asoma, suele llegar tarde.
Riego por inmersión, drenaje libre y cero agua estacionada: así cortas de raíz el encharcamiento y evitas pudrición.
Quienes usan plato “por si gotea” terminan reparando pérdidas mayores. El exceso de agua arrastra nutrientes, favorece mosquitas del sustrato y deja sales acumuladas en bordes de la maceta. La solución es simple: riega bien, deja escurrir y vuelve la planta a su sitio cuando ya no chorree.
Cómo regarla paso a paso
- Introduce el dedo 3-4 cm en el sustrato. Si notas seco, toca regar; si hay frescor, espera.
- Llena un cubo con agua a temperatura ambiente y sumerge la maceta hasta que no salgan burbujas.
- Saca la maceta y déjala escurrir 15-20 minutos en una rejilla o en el fregadero.
- Devuélvela a su cubremacetas sin plato con agua debajo.
- En invierno, espacía los riegos; en verano, vigila antes y después de olas de calor.
Si dudas, espera: la dracaena tolera mejor la falta de agua puntual que el exceso continuado.
Luz, temperatura y humedad que sí funcionan
La dracaena prospera con luz indirecta brillante. Colócala cerca de una ventana, con visillos o separación suficiente para evitar sol directo que quema puntas y deja marcas. Funciona en oficinas y baños luminosos; en rincones oscuros pierde vigor y alarga el tallo en busca de luz.
Mantén una temperatura entre 18 y 26 °C. Por debajo de 15 °C reduce su actividad y acusa los riegos. Las corrientes frías y los cambios bruscos frenan su crecimiento. En ambientes secos, las puntas se tornan marrones: pulveriza agua 2-3 veces por semana o usa una bandeja con guijarros y agua sin que la base toque el líquido.
Dónde colocarla según tu casa
- Salón orientado al sur: a 1-2 metros de la ventana, con cortina ligera.
- Dormitorio al este: junto a la ventana, sin sol directo de la mañana.
- Zona norte: acerca a la fuente de luz y rota la maceta cada dos semanas.
- Despacho con luz artificial: combina con iluminación blanca neutra y mantén los riegos estrictos.
Sustrato, maceta y abonado: el trío que marca la diferencia
Elige un sustrato ligero y drenante: mezcla de turba o fibra de coco con perlita o piedra pómez. Evita tierras pesadas. La maceta debe tener agujeros de drenaje y un tamaño ajustado al cepellón; sobredimensionar retrasa el secado y favorece el exceso de agua. Cambia a una maceta un número mayor cuando las raíces asomen por abajo.
En primavera y verano, aplica fertilizante para plantas verdes una vez al mes a dosis moderada. En otoño-invierno, pausa el abonado. Si tu agua es dura, alterna con agua de lluvia o reposada 24 horas para minimizar sales.
|Temporada
|Riego
|Abonado
|Humedad
|Primavera
|Cuando el sustrato se seque por completo
|Mensual, dosis baja
|Pulverizar 2 veces/semana
|Verano
|Revisar a menudo; posible riego extra tras olas de calor
|Mensual, vigila el calor
|Pulverizar 3 veces/semana o bandeja con guijarros
|Otoño
|Espaciar riegos
|Cada 6-8 semanas
|Mantener estable
|Invierno
|Riegos muy espaciados
|No abonar
|Evitar aire caliente directo de calefacción
Señales de alerta y solución rápida
- Hojas amarillas y blandas: exceso de riego. Deja secar por completo, recorta hojas dañadas y revisa las raíces.
- Tronco reblandecido: posible pudrición. Sanea raíces, cambia a sustrato seco y reduce riegos.
- Puntas marrones: aire seco o riegos irregulares. Aumenta humedad ambiental y estabiliza la rutina.
- Manchas por quemadura: sol directo. Aleja de la ventana o filtra la luz.
- Crecimiento detenido: frío o luz insuficiente. Sube la temperatura y mejora la iluminación indirecta.
Antes de culpar al abono, revisa luz y riego: el 80% de los problemas viene de ahí.
Plagas comunes y cómo actuar sin químicos fuertes
Vigila la aparición de cochinilla (bultitos algodonosos), araña roja (telillas y punteado) y pulgón en brotes tiernos. Aísla la planta, limpia con agua y unas gotas de jabón potásico, seca y repite a los 7 días. Para casos tenaces, alterna con aceite de neem y mejora la ventilación sin corrientes frías.
Una pista útil que no se suele contar
Además de decorar, la dracaena figura en informes clásicos como planta que ayuda a mejorar la calidad del aire interior. Aun así, evita saturar la estancia con demasiadas macetas si no ventila bien. Si convives con mascotas, recuerda que la dracaena puede resultar tóxica para gatos y perros si la mastican: coloca la planta fuera de su alcance.
Consejos extra para afinar tu rutina
- Test del peso: al aligerarse la maceta, el sustrato está seco; es momento de regar.
- Rotación: gira la maceta un cuarto de vuelta cada dos semanas para un crecimiento uniforme.
- Recuperación: si sufriste exceso de riego, añade más perlita en el siguiente trasplante para ganar drenaje.
- Prevención: coloca una malla fina sobre los agujeros de la maceta para evitar pérdida de sustrato sin frenar el drenaje.
Si tiendes a olvidarte del riego, agrupa la dracaena con otras plantas de exigencia hídrica similar y programa recordatorios según temporada. Si te pasas con el agua, adopta macetas más pequeñas y mezcla más material inerte. Ajustar el contenedor y el sustrato reduce errores sin cambiar tu estilo de vida.