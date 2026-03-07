Nunca pensé que el hielo moviera mi ciudad» : el viaducto de 3,6 km que cambia tu ruta diaria

Si conduces por Luque estos días, notas algo distinto: turnos al amanecer, hormigoneras sin pausa y un ritmo que no afloja.
La escena responde a una obra que aspira a reordenar cómo te mueves por el área metropolitana de Asunción. No es solo tamaño ni plazos: el método elegido para levantarla está dando que hablar por su audacia y por la precisión técnica que exige.
Qué se esconde tras el hielo en la mezcla
En hormigones masivos, la reacción de hidratación del cemento genera calor. Si la temperatura sube demasiado, aparecen fisuras internas, tensiones diferenciales y pérdida de durabilidad. Para evitarlo, los ingenieros enfrían la mezcla desde el minuto cero. En Luque, el plan pasa por incorporar más de un millón de kilos de hielo en forma de escamas, junto con agua y áridos a baja temperatura.
La lógica es directa: bajar unos grados la mezcla inicial alarga la ventana de trabajo, homogeneiza el fraguado y reduce el gradiente térmico entre el núcleo y la superficie. El objetivo es que el hormigón alcance su resistencia sin que el calor dispare microgrietas que después se traduzcan en mantenimientos caros o en restricciones de carga.
Más de un millón de kilos de hielo actúan como “amortiguador térmico”, estabilizando el hormigón cuando más lo necesita.
La ejecución se coordina con ensayos previos de laboratorio y control de obra con termopares embebidos en los elementos más voluminosos. El seguimiento en tiempo real permite ajustar el porcentaje de hielo por amasada, el caudal de agua y los tiempos de colocación. Si el termómetro sube, se corrige; si baja demasiado, se evita un fraguado lento que afecte al calendario.
Un viaducto que reordena las entradas a Asunción
La infraestructura se extiende a lo largo de 3,6 kilómetros en el municipio de Luque. Forma parte de un corredor clave que conecta la ruta PY02 con el área metropolitana de Asunción. En la zona de Wenceslao Martínez ya arrancaron las perforaciones para la cimentación profunda, con un paquete de 233 pilotes de gran diámetro para sostener la estructura.
El volumen de obra explica la estrategia térmica: se prevén cerca de 90.000 m³ de hormigón. La escala empuja a anticipar cada vertido, seleccionar áridos adecuados y planificar turnos en franjas más frescas. El proyecto, a cargo de la concesionaria Rutas del Este, proyecta más de 1.500 empleos directos en su fase de construcción y aliviará los accesos utilizados por más de dos millones de personas.
El viaducto descongestionará los flujos desde Ypacaraí, Areguá y San Bernardino, reduciendo cuellos de botella hacia la capital.
Cifras clave del proyecto
|Longitud aproximada
|3,6 km
|Hormigón previsto
|≈ 90.000 m³
|Pilotes de cimentación
|233 unidades
|Empleo directo estimado
|> 1.500 puestos
|Beneficiarios potenciales
|> 2.000.000 de personas
|Hielo para control térmico
|> 1.000.000 kg
Cómo se enfría un hormigón masivo sin perder calidad
La técnica del hielo en escamas se combina con otras soluciones habituales en climas cálidos. No se trata de un truco aislado, sino de un paquete de medidas coordinadas:
- Agua y áridos fríos: bajar la temperatura de los componentes antes del amasado.
- Tuberías de enfriamiento: serpentines internos por los que circula agua fría para extraer calor del núcleo.
- Vertidos nocturnos: reducir la radiación solar y el pico térmico ambiental.
- Sombras y encofrados aislantes: limitar el intercambio de calor con el exterior.
- Curado húmedo prolongado: mantener la superficie hidratada y estable en temperatura.
- Adiciones y cementos de bajo calor: ajustar la cinética de hidratación desde la propia composición.
En obras emblemáticas con grandes masividades, desde presas a grandes losas, este enfoque ha evitado patologías prematuras. Aquí la diferencia es el clima subtropical de Paraguay, que exige precisión logística para que cada amasada llegue en punto óptimo a la cimbra.
Logística del frío: camiones, plantas y tiempos
Movilizar toneladas de hielo requiere coordinación. Se necesitan plantas capaces de producir escamas de alta superficie específica, silos o contenedores aislados, y camiones con tolvas preparadas para dosificar sin compactar los copos. El hielo entra en la amasadora en la recta final, justo para absorber calor al fundirse sin alterar la relación agua/cemento prevista.
El cronómetro manda también en la obra: la cadena va del amasado al vertido con un control de minutos. Las cuadrillas trabajan por paños, vibran con cuidado para expulsar aire y registran temperaturas a distintos profundidades. Si un frente avanza más lento, se recalcula el siguiente vertido para no superponer picos térmicos.
Qué cambia para ti como conductor
- Tiempos de viaje: la conexión directa con PY02 acorta trayectos hacia Asunción en horas punta.
- Tráfico durante la obra: se programan desvíos y carriles reducidos en zonas de Luque; conviene planificar salidas.
- Seguridad vial: menos giros conflictivos y accesos simplificados una vez entre en servicio.
- Transporte público y logística: rutas más predecibles para buses y distribución urbana.
Más que una curiosidad: una apuesta estratégica
El viaducto se integra en la Red Vial Estructurante del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que persigue una red más continua y segura en la capital y su entorno. El beneficio no se limita a minutos ahorrados: menos detenciones reduce emisiones, mejora la fiabilidad de los servicios y atrae actividad económica a los ejes bien conectados.
La experiencia dejará capacidad instalada: laboratorios que afinan mezclas, plantas capaces de producir y manejar hielo en obra, y equipos acostumbrados a ejecutar con control térmico estricto. Ese aprendizaje vale en futuras ampliaciones, pasos a desnivel o puentes urbanos donde la durabilidad cuenta.
Conceptos prácticos para entenderlo mejor
Calor de hidratación: cuando el clinker del cemento reacciona con el agua, libera energía. En elementos delgados, el calor se disipa rápido. En volúmenes grandes, el núcleo queda caliente y la superficie se enfría antes. La diferencia de temperaturas genera tensiones. Si son altas, el material fisura. El control térmico busca que esa diferencia sea pequeña y que el enfriamiento sea lento y uniforme.
Riesgos y ventajas: sin control, las microfisuras abren el camino a la carbonatación y a la corrosión de armaduras. Con control, el hormigón gana vida útil, se reducen mantenimientos y la infraestructura soporta mejor ciclos de carga y clima. La inversión en frío se compensa en costo total de propiedad.
Si pasas por la zona
Antes de viajar, revisa el estado de obra, ajusta tu salida a horas valle y respeta límites en sectores con personal y maquinaria. Prestar atención a la señalización temporal y a los accesos alternativos te ahorra esperas y reduce incidentes en puntos de intervención activa.