¿Otra vez cambian los canales?» : lo que verás el 1 de enero de 2026 y cómo verlo gratis en TDT

Tu mando a distancia va a cambiar de costumbres en Año Nuevo: habrá novedades donde antes veías cine y series.
A partir del 1 de enero de 2026 llegará a la parrilla española un canal en abierto con vocación nacional que ocupará el hueco que deja una marca conocida. Es gratis, se verá por la TDT y promete reforzar la oferta de ficción con películas y series cuidadosamente seleccionadas.
Qué canal es y cuándo empieza
El nuevo canal pertenece a Squirrel Media, grupo que ya opera otro canal estatal de entretenimiento. Su segundo proyecto en abierto tendrá cobertura nacional y comenzará emisiones el 1 de enero de 2026. La nueva señal ocupará el espacio que hasta el 31 de diciembre usaba Paramount Network en la Televisión Digital Terrestre.
El 1 de enero de 2026 arranca el nuevo canal nacional de Squirrel Media, gratuito y en abierto por TDT.
La compañía ha explicado que la parrilla se centrará en ficción, con cine y series de diferentes épocas y géneros, y una curaduría pensada para atraer a públicos diversos.
Cómo verlo en tu televisor
Sintonización rápida por TDT
Si ya veías Paramount Network por TDT, el nuevo canal aparecerá en el mismo hueco lógico de la lista tras una resintonización. En muchas teles se actualizará sola al encenderla el día 1. Si no aparece, sigue estos pasos:
- Enciende la televisión y tu receptor TDT, si es externo.
- Abre el menú y elige Búsqueda de canales o Sintonización automática.
- Selecciona antena terrestre y confirma. Espera a que finalice.
- Guarda los cambios y revisa el listado: el nuevo canal debe figurar donde estaba Paramount Network.
En edificios con antena colectiva no deberías necesitar ajustes técnicos, porque el canal aprovecha la misma licencia y multiplex donde ya emitía su predecesor. Si después del 1 de enero no aparece, consulta con tu instalador por si tu comunidad mantiene un listado de canales fijado o un bloqueo de ordenación.
Para verlo basta con una resintonización: usa la búsqueda automática y guarda la nueva lista de canales.
¿Y si no ves TDT?
Quienes no usen TDT, o vivan en una zona con cobertura complicada, pueden recurrir a una plataforma de streaming gratis con anuncios como Pluto TV para seguir parte del catálogo que se mueve en paralelo, aunque se trata de servicios distintos. El nuevo canal de Squirrel Media se verá por la red terrestre; el contenido de terceros que cambia de ventana seguirá su propia ruta online.
Qué contenidos puedes esperar
Squirrel Media adelanta un menú de series y películas con sello popular, destinado a sesiones maratonianas y ventanas temáticas. La idea pasa por alternar franjas de cine, tardes seriéfilas y contenedores de clásicos y títulos recientes de amplio reconocimiento.
Sin adelantar parrillas concretas, la compañía promete diversidad, con géneros que irán del drama a la comedia y el thriller, además de ciclos por autores o décadas. La emisión será en abierto y con inserciones publicitarias en los bloques estándar de televisión en línea con la normativa española.
Qué pasa con Paramount Network y con Cheers
Paramount Network cesa su señal en TDT el 31 de diciembre y continúa desde el 1 de diciembre en Pluto TV, dentro del ecosistema de canales gratuitos con publicidad. Además, el 9 de diciembre se activó en esa plataforma un canal dedicado a Cheers, la comedia de culto ambientada en el mítico bar de Boston, con temporadas programadas en carrusel.
Paramount Network ya está en Pluto TV y Cheers cuenta con canal propio en la misma plataforma desde el 9 de diciembre.
Este movimiento permite que la TDT libere espacio para la nueva propuesta de Squirrel Media, mientras el catálogo de Paramount mantiene presencia online bajo el modelo FAST (gratuito con anuncios).
Guía rápida: dónde ver cada cosa
|Opción
|Cómo acceder
|Coste
|Qué verás
|Nuevo canal de Squirrel Media
|TDT, en el hueco que deja Paramount Network
|Gratis
|Ficción: series y cine seleccionados
|Paramount Network
|Pluto TV (app y web)
|Gratis con anuncios
|Programación propia en streaming
|Canal Cheers
|Pluto TV (app y web)
|Gratis con anuncios
|Maratones de la sitcom “Cheers”
Preguntas que te harás el día 1
¿Tendré que pagar?
No. El nuevo canal es gratuito y se ve en abierto por TDT. La publicidad financia la emisión.
¿Necesito un televisor nuevo?
No, si ya ves la TDT actual. Asegúrate de tener la antena en buen estado y realiza una resintonización. Los televisores muy antiguos podrían ordenar el canal al final de la lista; podrás moverlo.
¿Qué calidad de imagen tendrá?
La calidad dependerá del multiplex donde emita y del ajuste de tu equipo. Si tu tele dispone de buena señal, obtendrás una imagen estable. Evita cables deteriorados y comprueba el estado de la toma de antena.
Consejos prácticos para no perderte el estreno
- Realiza una búsqueda automática el 1 de enero por la mañana y otra al final del día por si hay cambios.
- Si usas listas favoritas, reordena el nuevo canal para integrarlo en tus diales habituales.
- Activa recordatorios en tu tele para los primeros días: la programación piloto suele concentrar estrenos y bloques de identidad.
- Guarda el contacto de tu instalador si en tu comunidad hay centralita programable que pueda retrasar la actualización.
Por qué este movimiento te afecta como espectador
La llegada del segundo canal nacional de Squirrel Media refuerza el ecosistema en abierto con más horas de ficción y compite por una audiencia que alterna TDT y servicios FAST. Ganas una ventana adicional para ver cine y series sin cuota mensual y con la facilidad del mando tradicional.
Para los hogares donde no hay fibra estable o donde compartir pantalla en streaming resulta incómodo, una señal lineal enfocada a títulos conocidos ofrece comodidad y previsibilidad horaria. En paralelo, la migración de Paramount Network a Pluto TV amplía la oferta gratis en dispositivos móviles, televisores conectados y navegadores, con canales temáticos como el de Cheers que funcionan bien para el consumo casual.
Información útil de cierre
Si tienes segunda residencia o una casa en zona rural, la actualización puede tardar unas horas en reflejarse. Repite la búsqueda de canales y revisa que el televisor no tenga activado un bloqueo de sintonización por país. Si usas un decodificador externo, actualiza su firmware antes del 1 de enero.
Quien quiera planificar el consumo puede combinar ambas vías: usa la TDT para el nuevo canal de Squirrel Media y recurre a Pluto TV para seguir Paramount Network o maratonear Cheers. Es una manera sencilla de sumar catálogo sin pagar más y sin renunciar a la inmediatez del directo.