¿Otra vez el fregadero atascado?» : lo que piden que eches en tu casa y por qué te conviene en 2025

El mal olor sube por el desagüe y el agua tarda en irse. Miles de cocinas comparten el mismo síntoma estos días.
La escena se repite en viviendas de todo tipo. El fregadero se ralentiza, aparecen borbotones y la espuma regresa a la cubeta. Técnicos y blogs de bricolaje coinciden en un mensaje práctico: hay que actuar a tiempo con una mezcla sencilla para deshacer la **grasa** y el **biofilm** que se pega a las paredes del **desagüe**.
Por qué te piden que lo eches en el fregadero
La cocina concentra restos de comida, aceites y jabones. Esa combinación deja una capa pegajosa en el **sifón** y en el tramo inicial de la tubería. Si no se limpia de forma preventiva, se forma un tapón. Primero huele, luego ralentiza el paso del agua y, por último, bloquea el desagüe.
El método que recomiendan muchos expertos domésticos usa ingredientes baratos y presentes en casi cualquier despensa. No requiere productos agresivos. Reduce el riesgo para tuberías antiguas y evita vapores irritantes.
La reacción de **bicarbonato** con **vinagre blanco** desprende burbujas que despegan depósitos de **grasa** y cal. El golpe final con **agua hirviendo** arrastra el residuo.
Qué echar y en qué orden para despejar el desagüe
La pauta más citada paso a paso
- Retira el agua acumulada en el fregadero o el sanitario que vayas a tratar.
- Vierte unos 300 g de **bicarbonato** en la boca del **desagüe**. Ayúdate de una cucharilla para que baje.
- Añade un cazo de **agua hirviendo** con cuidado. Deja que actúe 3 o 4 minutos.
- Repite con otros 300 g de **bicarbonato** y, esta vez, añade una taza de **vinagre blanco**. La mezcla efervesce de inmediato.
- Espera al menos 15 minutos para que la reacción afloje los depósitos.
- Remata con otro cazo de **agua hirviendo** vertido lentamente.
Si el atasco persiste, repite el ciclo una segunda vez tras 30 minutos. No fuerces con presión excesiva si el agua no drena.
Alternativas cuando no tienes bicarbonato
- Agua caliente y sal: calienta agua con sal hasta casi hervir y viértala despacio. La sal ayuda a cortar la **grasa** superficial.
- Jabón en polvo neutro: mezcla virutas con **agua caliente** y viértelas. Reblandece residuos de detergente y suciedad orgánica.
- Alambre en forma de U: útil para pelos o fibras. Introduce con cuidado, remueve el tapón y extrae lo visible.
Errores que debes evitar y riesgos a vigilar
Ciertas combinaciones generan gases o dañan materiales. La limpieza casera funciona si se respetan límites claros y se protege la instalación.
No mezcles **vinagre** con **lejía** ni con **sosa cáustica**. Esa combinación libera gases peligrosos y puede corroer metales.
- No viertas litros de **agua hirviendo** de golpe sobre **PVC** muy antiguo. El choque térmico puede deformar piezas fatigadas.
- Evita varillas rígidas en codos estrechos. Es fácil agujerear el **sifón** o desplazar juntas.
- Usa guantes y ventila. Las reacciones desprenden dióxido de carbono y arrastran olores intensos.
- Si ya usaste un desatascador químico, espera y enjuaga bien antes de probar métodos caseros.
|Método
|Para qué sirve
|Cuándo evitarlo
|Bicarbonato + vinagre
|Disolver **grasa** y cal, neutralizar olores
|Si hay presencia reciente de **lejía** o **sosa**
|Agua caliente + sal
|Arrastre rápido de restos blandos
|En tuberías de PVC muy viejas o deformadas
|Jabón en polvo
|Reblandecer residuos de detergente
|Si el atasco es por sólidos duros
|Alambre en U
|Extraer pelos y fibras en el primer tramo
|En codos profundos o sifones frágiles
Mantenimiento preventivo: menos atascos y menos gastos
La mezcla casera sirve como tratamiento de choque y como rutina ligera. Aplicarla cada dos o tres semanas en hogares con mucho uso reduce olores y acumula menos biofilm.
- Coloca un colador de malla en la válvula. Retiene restos antes de entrar al **sifón**.
- Enfría el aceite usado y guárdalo en una botella. Llévalo al punto limpio. Verter **aceite** por el fregadero forma tapones sólidos.
- Cada tres meses, desmonta el **sifón** con un cubo debajo, limpia las juntas y revisa fugas.
- Enjuaga la tubería con **agua caliente** después de cocinar con grasas animales.
Una rutina corta de 10 minutos alarga la vida de las juntas y evita avisos de humedad en el mueble bajo fregadero.
Señales de que toca llamar al fontanero
- El agua vuelve a la cubeta desde otros sumideros. Podría haber obstrucción en el colector.
- El atasco regresa en horas pese a tratamientos y limpieza del **sifón**.
- Notas gorgoteos y mal olor persistente tras varios días. Posible ventilación deficiente.
- La cocina tiene tuberías ocultas antiguas con filtraciones o manchas en pared.
Un servicio básico de desatasco doméstico suele costar entre 60 y 150 euros según provincia, accesibilidad y horario. Las empresas serias ofrecen garantía breve del desatasco y vídeoinspección si sospechan roturas o raíces.
Consejos extra para una limpieza más eficaz
Si la rejilla de la válvula está muy sucia, retírala y cepíllala aparte. Una rejilla saturada reduce el efecto de cualquier método. Para tuberías con incrustación de cal, alterna la mezcla con lavados de **vinagre** solo, dejando actuar 20 minutos.
La dosis orientativa funciona en un desagüe estándar de 40 mm. En fregaderos dobles, trata cada boca por separado y cierra una mientras actúa la otra para concentrar la reacción. Si tienes triturador, usa solo **agua caliente** y una cucharada de **bicarbonato**, nunca **vinagre** dentro del motor; trata el tramo posterior con la mezcla cuando el equipo esté apagado.
¿Y si el problema es el olor y no el atasco?
Los olores vienen muchas veces de un **sifón** sin agua o mal sellado. Llénalo dejando correr el grifo 20 segundos y revisa que la junta del tapón esté bien asentada. Un puñado de **bicarbonato** seguido de **agua caliente** neutraliza olores puntuales sin necesidad de reacción ácida.
En pisos bajos, la presión de la bajante puede vaciar el **sifón**. Un antirretorno o una válvula de aireación puede corregir el gorgoteo. Consulta a un profesional si el mal olor sube por varias estancias a la vez.
