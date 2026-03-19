¿otra vez me quitan una hora de sueño?» : el BOE adelanta los relojes y así te golpea este domingo

La semana trae una hora que se esfuma, agendas que crujen y dudas sobre ahorro, salud y horarios en toda España.
El BOE ha hecho oficial el cambio de hora de 2026. Llega el horario de verano y, con él, rutinas alteradas y debates reabiertos. El ajuste llegará de madrugada y afectará a móviles, relojes, transporte y, sobre todo, a tu sueño.
Qué ha decidido el BOE y cuándo mover el reloj
La madrugada del 28 al 29 de marzo, los relojes en la península y Baleares saltarán de las 02:00 a las 03:00. El domingo tendrá 23 horas. En Canarias, el salto será de las 01:00 a las 02:00. La medida queda recogida en el calendario oficial y cierra cualquier duda para esta primavera: habrá adelanto de una hora.
El domingo 29 de marzo el día pierde una hora: de 02:00 a 03:00 en la península y Baleares, y de 01:00 a 02:00 en Canarias.
El objetivo regulatorio es mantener la coherencia con la norma europea vigente. Aunque el debate para suprimir los cambios estacionales sigue sobre la mesa, en 2026 se mantiene exactamente el esquema tradicional.
Por qué seguimos cambiando la hora en 2026
España y otros países de la UE han pedido desde hace años fijar un horario único. La discusión política avanza, pero aún no hay decisión común sobre si consolidar el de verano o el de invierno. Mientras tanto, rige la directiva actual y los Estados aplican el ajuste de marzo y el de octubre.
La UE no ha cerrado un acuerdo final. Hasta que lo haga, el cambio estacional se aplica en todo 2026.
El argumento técnico se centra en dos ejes: el presunto ahorro energético, hoy muy discutido, y los efectos en la salud. Varios gobiernos sostienen que el recorte de consumo es marginal, mientras los expertos en cronobiología subrayan el impacto en el sueño, el rendimiento y la seguridad vial en los días posteriores.
Cómo te afecta de verdad la hora adelantada
El reloj social cambia, tu reloj biológico no. Esa desalineación genera somnolencia diurna, menor concentración y peor tolerancia al esfuerzo. Los estudios describen un aumento temporal del llamado cronoriesgo: más errores laborales, más irritabilidad y una mayor sensibilidad a picos de presión arterial en personas vulnerables.
Especialistas consultados en universidades españolas resumen así el cuadro: el exceso de luz blanca en la tarde-noche retrasa la melatonina y comprime el descanso. El cuerpo necesita varios días para reajustarse, y los cambios bruscos elevan el estrés fisiológico.
Quiénes lo notan más
- Niños y adolescentes: horarios escolares tempranos y sueño aún en ajuste.
- Trabajadores a turnos: mayor desincronización entre turnos y descanso real.
- Personas con insomnio o apnea: más despertares y fatiga acumulada.
- Pacientes cardiovasculares: picos tensionales y peor calidad de sueño.
- Mayores y cuidadores: rigidez de rutina y medicación cronometrada.
Consejos prácticos para llegar mejor al lunes
- Acuéstate y levántate 15 minutos antes durante 3 o 4 días previos.
- Sal a luz natural por la mañana el domingo y el lunes; ancla tu reloj interno.
- Reduce pantallas y luz azul dos horas antes de dormir; atenúa luces blancas.
- Evita cafeína y alcohol por la tarde; recorta la siesta a 20 minutos como máximo.
- Adelanta cenas y medicación cronometrada 15 minutos cada día antes del cambio.
- Revisa despertadores analógicos y hornos; los móviles suelen ajustarse solos.
Qué pasará con amaneceres y atardeceres
Desde el domingo, el amanecer llegará aproximadamente una hora más tarde y el atardecer se retrasará otro tanto. En Madrid, por ejemplo, el sol saldrá pasado el umbral de las 08:00 y se pondrá en torno a las 20:30 ese 29 de marzo. A medida que avance la primavera, los días se alargarán con rapidez.
Guía rápida del cambio
|Dato
|Qué implica
|Fecha y hora
|Madrugada del 28 al 29 de marzo; salto de 02:00 a 03:00 (01:00 a 02:00 en Canarias)
|Duración del domingo
|23 horas en la península, Baleares y Canarias
|Dispositivos
|Móviles y ordenadores cambian solos; revisa relojes de cocina, coche y pulsera analógica
|Transporte
|Algunos trenes y autobuses ajustan horarios; comprueba billetes emitidos en la franja
|Trabajo nocturno
|En la noche del cambio se trabaja una hora menos; depende del convenio la compensación
De dónde venimos: una historia de husos y crisis
España unificó su hora a inicios del siglo XX y adoptó el esquema estacional durante la Primera Guerra Mundial para ahorrar energía. Tras vaivenes durante la Guerra Civil y la posguerra, el horario de verano regresó con la crisis del petróleo de 1973-1974 y quedó luego armonizado por normas de la Unión Europea. Desde 2002, la pauta ha sido estable: último domingo de marzo y último de octubre. Canarias mantiene un huso menos que la península.
Transporte, trabajo y tecnología: lo que conviene revisar
Si tienes vuelo o tren de madrugada, confirma si la salida figura en hora local antes o después del salto. Las compañías suelen recalcular automáticamente, pero vale la pena repasar la app y el correo de la reserva. En carreteras, los expertos recomiendan evitar conducir la mañana del lunes si acumulaste mala noche.
En el trabajo nocturno, cuando el día se acorta, algunas plantillas realizan una hora menos según turno y convenio. En el cambio de octubre, sucede lo contrario. Si hay guardias sanitarias o turnos críticos, la jefatura suele fijar ajustes y compensaciones con antelación.
La domótica y los asistentes digitales cambian la hora en segundo plano. Aun así, conviene revisar alarmas, temporizadores de calefacción y riego, y programaciones de grabación o cámaras para evitar huecos o duplicidades.
Simulación exprés para tu rutina
Si te levantas a las 07:00, el domingo tu reloj biológico creerá que son las 06:00. Adelanta la cena a las 20:30 durante tres días, acuéstate a las 22:45, y busca luz solar directa al despertar. Si entrenas, reduce un 20% la intensidad el lunes y el martes para no forzar con sueño corto.
Salud y hábitos: cómo blindar el sueño esta semana
Ajusta tu dormitorio: persianas que oscurezcan, temperatura entre 18 y 20 grados, y ruido mínimo. La melatonina exógena no es un atajo universal; si la usas, consulta con tu médico por posibles interacciones. En niños, prioriza rutinas predecibles y lectura tranquila antes de dormir; en mayores, cuida la hidratación y la regularidad de la medicación horaria.
El cronotipo también cuenta. Si eres vespertino, el horario de verano suele resultarte más llevadero; si eres matutino, el arranque puede costarte más. Identificar tu patrón ayuda a posicionar comidas, luz y ejercicio en los mejores tramos del día.