¿Otra vez me quitan una hora de sueño?» : el BOE confirma el cambio de hora en 2026 y te afecta ya

Lo notas en el sueño, en la agenda y en el ánimo: un pequeño salto en el reloj remueve rutinas y debates.
El BOE ha puesto fecha al ajuste estacional. España saltará al horario de verano y millones de personas notarán el desfase, con más luz por la tarde y una hora menos de descanso esa noche.
Qué dice el boletín oficial y cuándo cambiará tu reloj
La madrugada del 28 al 29 de marzo de 2026 se adelantan los relojes. En la Península y Baleares, a las 02:00 serán las 03:00. En Canarias, a la 01:00 serán las 02:00. Esa noche tendrá 23 horas y comenzará oficialmente el horario de verano, que se mantendrá hasta el 25 de octubre.
La madrugada del 28 al 29 de marzo de 2026: 02:00 → 03:00 en la Península y Baleares; 01:00 → 02:00 en Canarias. Arranca el horario de verano hasta el 25 de octubre.
|Territorio
|Adelanto
|Duración de la noche
|Huso durante verano
|Península y Baleares
|02:00 → 03:00
|23 horas
|CEST (UTC+2)
|Canarias
|01:00 → 02:00
|23 horas
|WEST (UTC+1)
Qué dispositivos debes ajustar y cuáles se actualizan solos
La mayoría de aparatos conectados cambian la hora de forma automática. El móvil, el ordenador y la tableta se sincronizan sin intervención. Donde sí conviene revisar es en aparatos sin conexión.
- Relojes analógicos y digitales sin sincronización automática.
- Microondas y hornos con reloj integrado.
- Televisores antiguos y despertadores básicos.
- Reloj del salpicadero del coche (especialmente en modelos veteranos).
- Termostatos programables y temporizadores de riego o iluminación.
- Relojes de fichaje locales en centros de trabajo pequeños.
Un truco útil: si usas despertador físico, ajústalo antes de acostarte el sábado por la noche para evitar confusiones al despertar.
Por qué seguimos cambiando la hora
El debate no es nuevo. En 2019, el Parlamento Europeo respaldó poner fin al cambio de hora estacional y que cada país eligiera un horario permanente, de verano o de invierno. Aquella hoja de ruta exigía coordinación entre Estados. La decisión se estancó: no hubo consenso sobre qué horario fijar ni sobre el calendario para hacerlo, y el marco europeo vigente continúa aplicándose.
La propuesta europea para eliminar el cambio existe, pero los Estados no han acordado un horario común permanente. Por eso el ajuste se mantiene.
España, por posición geográfica, encaja con el huso de Europa occidental, pero desde mediados del siglo XX opera con el de Europa central. Este trasfondo reaparece cada marzo y octubre, con argumentos a favor de la coordinación con el resto de la UE y voces que reclaman anclar un horario estable.
Cómo te afecta el adelanto: sueño, concentración y salud
El organismo funciona con un reloj biológico que se sincroniza con la luz natural. Adelantar la hora genera un desajuste parecido a un pequeño jet lag. Dormir menos se traduce en menor capacidad de concentración, irritabilidad y descenso del rendimiento cognitivo. Algunos estudios señalan un ligero aumento de eventos cardíacos en la semana posterior al adelanto, asociado a falta de sueño, estrés y cambios en la presión arterial. También puede retrasarse la inhibición de la melatonina, la hormona que prepara el sueño.
Plan de adaptación en 7 pasos
- Desde el domingo anterior, acuéstate y levántate 10–15 minutos antes cada día.
- Busca luz natural por la mañana (15–30 minutos) para ajustar el reloj interno.
- Reduce la cafeína a partir del mediodía y elimínala seis horas antes de dormir.
- Limita pantallas por la noche y activa filtros nocturnos si los necesitas.
- Haz ejercicio moderado antes de la tarde; evita el intenso en las últimas horas del día.
- Opta por una cena ligera y adelántala 30–60 minutos.
- Evita siestas largas el domingo; si hace falta, que sean de 15–20 minutos.
Si ajustas sueño y horarios una semana antes, el lunes posterior suele ser mucho más llevadero.
Conducción, turnos y niños: situaciones que requieren atención
Conducción: el primer lunes tras el cambio aumentan los despistes por somnolencia. Planifica el descanso, ventila el vehículo y realiza paradas si notas fatiga.
Trabajo a turnos: revisa el cuadrante. Si tu jornada cae en la madrugada del cambio, se reduce una hora y la empresa debe ajustar fichajes y retribución según convenio.
Niños: adapta rutinas desde media semana antes. Adelanta baño, cena y cuento unos 10–15 minutos diarios. Evita pantallas tras la merienda y favorece la exposición a luz matinal.
Personas mayores o con trastornos del sueño: conviene un ajuste más gradual y mantener horarios de medicación con desplazamientos de 10 minutos diarios hasta alcanzar la nueva hora. Consulta si el tratamiento es fotosensible o requiere franja estricta.
¿Ahorra energía el horario de verano?
El efecto en la factura es modesto y desigual. Se gana luz por la tarde, lo que reduce iluminación en hogares y comercios. A cambio, en días calurosos puede aumentar el uso de aire acondicionado. En climas templados y en primavera, suele haber un pequeño ahorro neto; en olas de calor, el balance puede invertirse.
- Revisa temporizadores de luces y riego para aprovechar la claridad.
- Mejora la ventilación cruzada al atardecer y prioriza el sombrado antes que enfriar.
- Si tu tarifa tiene periodos horarios, reprograma lavadoras y lavavajillas para mantener el mismo tramo económico.
Lo que cambiará en tu día a día
Los transportes ya integran el adelanto; tus billetes mantienen el horario local correcto. Las reuniones internacionales pueden desalinearse durante una o dos semanas respecto a países que cambian en otra fecha. Activa alertas en el calendario y comprueba la zona horaria.
Los eventos deportivos y televisivos del domingo se mostrarán en hora oficial de verano. Si usas aplicaciones de domótica, revisa escenas de amanecer/atardecer y tareas programadas.
Preguntas rápidas del domingo del cambio
- ¿Me multan por llegar tarde el lunes? No, pero tu empresa aplica la hora oficial; organiza margen extra.
- ¿Los relojes inteligentes cambian solos? Sí, si están sincronizados con el móvil o internet.
- ¿Qué pasa con la medicación cronometrada? Ajusta 10–15 minutos diarios hasta la nueva hora; consulta si hay dudas.
- ¿Y con los gadgets sin conexión? Cambia manualmente microondas, hornos, termostatos y relojes murales.
No es solo una hora en el reloj: es una semana de ajustes pequeños que, bien planificados, marcan la diferencia.
Contexto que te ayuda a decidir rutinas
España mantendrá el esquema estacional mientras la normativa europea siga vigente y los Estados coordinen una alternativa. El debate sobre fijar horario de verano o de invierno de forma permanente continuará. Para tu día a día, anticipar cambios de sueño, revisar la planificación familiar y ajustar dispositivos ofrece un margen real de control.
Si te preocupa el rendimiento, realiza una autoevaluación breve el lunes: valora nivel de somnolencia, foco en tareas y tiempo de reacción. Si notas caída, aplaza decisiones críticas, evita prolongar la jornada y prioriza la recuperación del descanso esa noche.