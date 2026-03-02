¿Otra vez nos quitan una hora de sueño?» : lo que el BOE confirma y cómo te afectará el 29 de marzo

Tu agenda, tu sueño y hasta los trenes cambiarán ese domingo. Hay formas sencillas de llegar preparado sin agobios.
El ajuste horario vuelve y esta vez te pilla con el curso o el trimestre en plena marcha. El Boletín Oficial del Estado fija el salto al horario de verano el último domingo de marzo. La jugada es conocida: perdemos una hora de madrugada y ganamos luz por la tarde. Pero hay matices legales, sanitarios y prácticos que conviene tener claros para no pagarlo el lunes.
Qué dice el BOE: fecha, hora y zonas
El cambio de primavera llega el domingo 29 de marzo de 2026. La norma española, alineada con la Directiva 2000/84/CE, fija el adelanto del reloj en toda la UE el último domingo de marzo.
En la península y Baleares, el 29 de marzo a las 02:00 el reloj saltará a las 03:00. En Canarias, a la 01:00 pasará a ser la 02:00.
Este movimiento hace que ese día cuente con 23 horas. Desde la tarde del domingo notarás más claridad, y el anochecer se retrasará de forma progresiva a lo largo de abril y mayo.
|Zona
|Fecha
|Hora antes
|Hora después
|Duración del día
|Península y Baleares
|29/03/2026
|02:00
|03:00
|23 h
|Canarias
|29/03/2026
|01:00
|02:00
|23 h
Por qué se hace: breve historia y marco legal
La medida nació en Europa durante la Primera Guerra Mundial para ahorrar energía. Tras varias idas y venidas a lo largo del siglo XX, la UE la armonizó para todos los Estados miembros en 1980 y la reguló con la directiva vigente desde 2001. España publica cada año la aplicación del cambio en el BOE.
- Origen: ajuste temporal para optimizar luz natural y consumo.
- Armonización europea: reglas comunes para marzo y octubre.
- Situación actual en España: se mantiene, como mínimo, hasta octubre de 2026.
España mantendrá los cambios estacionales hasta, al menos, octubre de 2026, a la espera del acuerdo definitivo en la UE.
Cómo te afectará: sueño, rendimiento y seguridad
El cuerpo funciona con un ritmo circadiano que coordina sueño, temperatura y apetito. Adelantar el reloj una hora puede provocar somnolencia, insomnio transitorio, fatiga y menor concentración durante dos o tres días, con variaciones por edad, hábitos y exposición a la luz.
Señales que podrías notar
- Sueño más fragmentado la primera o segunda noche.
- Desajuste del apetito y mayor deseo de cafeína.
- Rendimiento cognitivo algo más bajo a primera hora del lunes.
- Ligero aumento del riesgo en conducción y en trabajos con turnos nocturnos.
Quién gana y quién pierde con las tardes más largas
- Hostelería y comercio: más actividad al final del día gracias a la luz y al paseo tras el trabajo.
- Deporte y ocio al aire libre: mejor franja para entrenar o socializar después de la jornada.
- Energía: el ahorro neto es modesto y discutido; depende de climatología y hábitos.
- Transporte y logística: requieren ajustes finos en horarios, conexiones y mantenimiento.
- Sanidad y turnos: impacto en guardias, coberturas y cómputo de horas nocturnas.
¿Se acaba el cambio de hora? La batalla sigue en Bruselas
En 2019, el Parlamento Europeo abrió la puerta a suprimir los dos cambios anuales, dejando a cada país la elección de un horario estable. La decisión quedó encallada por falta de consenso entre Estados y por prioridades políticas como el Brexit, la pandemia o la guerra en Ucrania. El Gobierno español ha defendido en varias ocasiones revisar el sistema por su bajo impacto energético y sus efectos sobre la salud. Hasta que haya acuerdo, España mantiene el esquema bianual marcado por el BOE.
Guía práctica para llegar descansado
- Anticípate 3 días: acuéstate y levántate 15–20 minutos antes cada día hasta el domingo.
- Luz por la mañana: abre persianas al despertar; la luz natural reajusta el reloj interno.
- Cena ligera: evita comidas copiosas y alcohol en las dos horas previas a dormir.
- Menos pantallas: reduce brillo y notificaciones una hora antes de ir a la cama.
- Actividad física: ejercicio moderado por la tarde, no justo antes de dormir.
- Siesta breve: 15–20 minutos el domingo; evita dormir largo para no «robar» sueño nocturno.
Activa el ajuste automático de hora en tu móvil y revisa relojes analógicos, horno, coche y despertadores el sábado por la noche.
Viajes, exámenes y nóminas: efectos colaterales que no quieres pasar por alto
Los billetes de avión y tren muestran siempre la hora local del origen y del destino. Si sales de madrugada el domingo, confirma el horario actualizado en la app de tu operador. En conexiones apuradas, la hora menos puede alterar trasbordos.
En trabajos a turnos, el tramo nocturno del sábado al domingo será una hora más corto. Esto afecta al cómputo de jornada y a complementos. Las empresas suelen preverlo en convenio o cuadrante; conviene chequear tu situación con antelación.
En centros educativos y oposiciones, las convocatorias dominicales mantienen la hora oficial. Verifica el aviso actualizado del tribunal u organismo para evitar sustos.
Servidores, copias de seguridad, tareas programadas y sistemas de fichaje necesitan especial atención. Un cambio a mitad de proceso puede duplicar o saltarse una ejecución. Revisa ventanas de mantenimiento.
¿Cuánta luz ganas? Un vistazo con datos reales
En Madrid, la tarde del cambio ya se nota más larga y el avance continúa en abril. Estos horarios aproximados ilustran la progresión:
|Fecha
|Amanecer
|Atardecer
|Horas de luz
|Sábado, 28/03/2026
|07:05
|19:35
|12 h 30 min
|Domingo, 29/03/2026
|08:04
|20:36
|12 h 32 min
|Martes, 28/04/2026
|07:18
|21:07
|13 h 49 min
Qué puedes hacer con esa hora de tarde
- Conciliar: adelanta tareas domésticas al salir del trabajo y libera la noche.
- Salud: programa caminatas al sol para anclar el nuevo horario y mejorar el ánimo.
- Ahorro: desplaza consumos eléctricos flexibles (lavadora, plancha) a franjas con mejor luz natural.
Para quienes sufren más el salto, una estrategia útil es el «micro-adelanto»: mueve tus alarmas, comidas y pausas 10 minutos durante seis días previos. Este goteo reduce el impacto sobre el sueño sin forzar cambios bruscos. Si trabajas la madrugada del domingo, solicita por escrito cómo computará la empresa esa hora y si habrá recuperación o compensación según convenio. Así evitarás malentendidos cuando llegue la nómina.
Y una última pista: si llevas calendarios compartidos entre Canarias y península, crea un recordatorio con zona horaria correcta. Ese pequeño detalle ahorra reuniones fantasma, retrasos innecesarios y mensajes cruzados el primer lunes con horario de verano.