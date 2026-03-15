Otra vez pringado» : ni vinagre ni bicarbonato, el truco de un ingeniero químico para tu airfryer

Da igual si cocinas poco o mucho: la grasa se pega, huele y vuelve a aparecer. Hay otra forma de atajarla.
La fiebre por la freidora de aire no para, pero su limpieza sigue siendo un punto ciego en muchos hogares. Un ingeniero químico popular en redes ha encendido el debate con un método doméstico que no recurre ni a vinagre ni a bicarbonato y que, bien aplicado, arranca la grasa en minutos sin dañar el interior.
Por qué tus trucos fallan con la freidora de aire
El vinagre neutraliza olores, sí, pero su acidez no rompe de forma eficaz las películas de grasa endurecida que se forman con el calor. El bicarbonato, por su parte, es un limpiador suave que se queda corto ante restos polimerizados. Además, ambos pueden resultar agresivos si se usan mal en superficies con recubrimiento antiadherente, muy comunes en cestas y rejillas.
Las freidoras de aire cocinan con convección de aire caliente. Ese flujo reseca y “hornea” salpicaduras, formando capas que se adhieren a metal y plástico. Si no las quitas a tiempo, atrapan olores, favorecen la acumulación de bacterias en rincones fríos y hasta fuerzan el ventilador y el elemento calefactor, elevando el consumo de energía.
Olvida el vinagre y el bicarbonato: el percarbonato de sodio libera oxígeno activo que deshace la grasa sin frotar.
El método del ingeniero, paso a paso
El especialista, Diego Fernández, propone usar percarbonato de sodio, un sólido blanco que, en agua caliente, se descompone en carbonato y peróxido, liberando oxígeno. No actúa por abrasión ni por ácidos: oxida y desprende la suciedad, respetando los recubrimientos.
- Añade 1 a 2 cucharadas de percarbonato de sodio a la cesta, con la rejilla dentro. Ajusta la dosis al tamaño.
- Vierte agua muy caliente (50-60 °C, no hace falta hervir) hasta cubrir la zona sucia y deja actuar 15 minutos.
- Mientras reacciona, limpia el exterior con un paño suave y un desengrasante neutro para evitar que el polvo tape tomas de aire.
- Vacía, enjuaga y pasa una bayeta con un poco de detergente de lavavajillas por rejilla y paredes. Seca bien.
Quince minutos bastan para soltar la grasa incrustada y cortar los olores persistentes sin estropajos agresivos.
Qué ocurre dentro: química al servicio de tu cocina
El percarbonato genera oxígeno que microburbujea entre la capa grasa y la superficie, la “levanta” y la vuelve más fácil de retirar. El carbonato crea un medio ligeramente alcalino que ayuda a descomponer restos de alimentos. No raspa el antiadherente ni deja halos si aclaras con agua limpia.
Lo que ganas con este sistema
- Menos olores cruzados entre preparaciones y sabores más limpios.
- Menor carga microbiana en rincones que no alcanzan la misma temperatura.
- Protección del recubrimiento antiadherente al evitar estropajos metálicos y productos abrasivos.
- Mejor flujo de aire: el ventilador trabaja libre y el calor llega donde debe.
- Ahorro de energía: sin grasa que actúe como aislante, la cocción requiere menos tiempo.
Precauciones y errores que conviene evitar
- No mezcles percarbonato con ácidos como el vinagre ni con productos clorados.
- No sumerjas ni mojes elementos eléctricos; trabaja solo con cesta, rejilla y accesorios desmontables.
- Usa guantes si tu piel es sensible; la solución es alcalina.
- Evita estropajos metálicos y cuchillas en recubrimientos antiadherentes.
- Aclara a fondo y seca para que no queden residuos en juntas y esquinas.
- Si tu cesta es de aluminio sin recubrimiento, prueba antes en una zona poco visible.
|Método
|Cómo actúa
|Eficacia en grasa dura
|Riesgo para antiadherente
|Olores
|Vinagre
|Ácido acético
|Baja
|Media si se abusa
|Neutraliza parcialmente
|Bicarbonato
|Alcalino suave
|Media en suciedad reciente
|Baja-media
|Disimula
|Percarbonato
|Oxígeno activo + alcalinidad
|Alta en grasa incrustada
|Baja si se enjuaga bien
|Elimina de raíz
¿Cada cuánto limpiar y cómo mantenerla como nueva?
Si la usas a diario, realiza una limpieza ligera tras cada cocinado: retira migas, pasa un paño húmedo con jabón neutro y seca. Haz una limpieza profunda con percarbonato una vez por semana o tras recetas muy grasas. Si la utilizas esporádicamente, un ciclo profundo cada dos o tres usos basta.
Para las rejillas y accesorios, aplica el mismo baño de percarbonato en un barreño. Si hay restos muy carbonizados, afloja primero con agua caliente jabonosa 10 minutos y completa con el oxidante. Mantén limpios los orificios por donde entra el aire; mejorará la cocción y el ruido del equipo.
Qué dicen los fabricantes
Los manuales piden agua tibia, jabón suave y esponja no abrasiva. El percarbonato encaja si lo usas disuelto, no lo aplicas en piezas eléctricas y aclaras bien. Funciona con recubrimientos de tipo PTFE y cerámicos; no sustituyas estos pasos por hornadas “autolimpiables” que solo hornean más la grasa.
No mezcles químicos al azar. Un solo producto bien elegido y bien aclarado alarga la vida de tu freidora.
Más información útil para afinar el resultado
Proporciones y tiempos que funcionan
Para una cesta estándar, 15-30 gramos de percarbonato por litro de agua caliente bastan. Si la suciedad es antigua, sube a 45 gramos y extiende el remojo a 20 minutos. No ganará eficacia más allá de 30 minutos; enjuaga y repite si hace falta.
Olores rebeldes y secado
Si persiste un olor, seca a conciencia, monta la cesta y da un ciclo de 3 minutos a 160 °C vacía. El flujo caliente remata la humedad residual que suele retener aromas. Evita perfumantes dentro del aparato; dejan residuos pegajosos que atrapan polvo.
Dónde más rinde el percarbonato en la cocina
Este oxidante suave limpia rejillas del horno, parrillas, cacerolas con quemados superficiales y táperes con manchas de tomate. También blanquea paños y bayetas, aunque no lo uses en lana o seda. Guárdalo en lugar seco y bien cerrado; la humedad le resta fuerza con el tiempo.
Menos fricción, menos químicos agresivos y menos consumo: con percarbonato tu airfryer rinde mejor durante más años.
Quien cocina a diario notará el beneficio en varios frentes: sabor limpio, menos tiempos muertos y un aparato que responde como el primer día. Si combinas una rutina rápida tras cada uso con un baño oxidante periódico, tu airfryer no acumulará grasa, no forzará el ventilador y ahorrará energía a final de mes. Para hogares con niños o mascotas, esta pauta reduce además el riesgo de gérmenes en rendijas difíciles.
Para terminar, un apunte de seguridad doméstica: no guardes la bolsa de percarbonato cerca de fuentes de calor ni de humedad, mantén el producto etiquetado y fuera del alcance de menores, y recuerda que un buen aclarado es tan importante como la reacción que despega la suciedad.