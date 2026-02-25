¿Otra vez tan pronto?» : la Semana Santa 2026 te pilla encima y aún no sabes cuántos días tienes

Reservas, procesiones y días libres marcan un arranque de primavera con prisas: agendas repletas y precios moviéndose al alza ya.
La Semana Santa 2026 se sitúa entre dos meses y reorganiza viajes, calendario laboral y programación local. Hoteles y transportes ajustan tarifas, mientras hermandades perfilan recorridos y horarios con la vista puesta en la afluencia.
Cuándo es Semana Santa 2026
El calendario litúrgico fija la Semana Santa 2026 del 29 de marzo al 5 de abril. Llega temprano, lo que empuja a adelantar reservas y a coordinar desplazamientos con margen. El periodo concentra actos religiosos, tradición popular y un flujo turístico que dinamiza hostelería y comercio en toda España.
Fechas oficiales de la Semana Santa 2026: del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril.
Cuándo empieza y cuándo termina
El arranque oficial llega con el Domingo de Ramos (29 de marzo). Desde ese momento, se encadenan procesiones, cultos y actos paralelos hasta el Domingo de Resurrección (5 de abril), que cierra el ciclo y abre el tiempo pascual. El gran foco laboral se sitúa en el Jueves Santo (2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril), que generan un puente muy esperado.
Viernes Santo es festivo nacional y Jueves Santo es festivo en gran parte del país, formando un puente de cuatro días del 2 al 5 de abril.
Calendario y fechas clave
Estas son las fechas principales de la semana, con una visión rápida para organizar agenda y desplazamientos:
|Fecha
|Día
|Tipo
|Notas
|29/03/2026
|Domingo de Ramos
|Religioso
|Inicio de procesiones y bendición de palmas
|30/03/2026
|Lunes Santo
|Laboral en general
|Programación de tarde y noche en muchas ciudades
|31/03/2026
|Martes Santo
|Laboral en general
|Procesiones históricas en capitales andaluzas y castellanas
|01/04/2026
|Miércoles Santo
|Laboral en general
|Actos centrales de víspera del Triduo Pascual
|02/04/2026
|Jueves Santo
|Festivo amplio
|Festivo en gran parte de España; revisar el calendario autonómico
|03/04/2026
|Viernes Santo
|Festivo nacional
|Gran afluencia en vías y estaciones
|04/04/2026
|Sábado Santo
|Laboral en general
|Vigilia Pascual
|05/04/2026
|Domingo de Resurrección
|Religioso
|Cierre de la semana
|06/04/2026
|Lunes de Pascua
|Festivo autonómico
|Festivo en varias comunidades; inicio de Pascua
Cuántos días quedan
A fecha de hoy, 25 de febrero de 2026, quedan 31 días para el Domingo de Ramos y 35 días para el puente de Jueves Santo y Viernes Santo.
Cuántos días quedan para el inicio: 31. Agenda, transporte y alojamiento entran ya en su fase más cara si esperas.
Festivos por comunidades: lo que debes saber
- Viernes Santo, festivo en toda España.
- Jueves Santo, festivo en la mayoría de comunidades. Cataluña suele mantenerlo laborable.
- Lunes de Pascua, festivo en territorios como Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Navarra, País Vasco, La Rioja o Aragón, entre otros, según el calendario oficial de 2026.
- Los festivos locales pueden alterar aperturas comerciales y horarios de servicios municipales.
Por qué varían las fechas cada año
La Semana Santa se fija con base astronómica: el Domingo de Resurrección es el primer domingo tras la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera. De ahí que unas veces caiga en marzo y otras en abril, y que el intervalo cambie cada año.
Regla práctica: primer domingo tras la primera luna llena después del equinoccio de primavera.
Precios, carreteras y meteorología: cómo te afecta
El adelanto del calendario a finales de marzo empuja las escapadas de primavera y mueve la demanda de transporte. Las previsiones apuntan a ocupaciones altas en destinos de costa urbana, capitales con tradición procesional y turismo rural cercano a áreas metropolitanas.
- Reservas flexibles: prioriza tarifas con cambio gratuito hasta 72 horas antes.
- Transporte: billetes de tren y avión tienden a encarecerse a medida que se acerca el 29 de marzo.
- Carretera: el pico de tráfico se concentra la tarde del 1 y la mañana del 2 de abril, y el regreso el 5 por la tarde.
- Meteorología: finales de marzo son variables; prepara plan B en interior y chubasquero en actos nocturnos.
- Horarios: verifica recorridos y salidas de cofradías el mismo día por posibles cambios de última hora.
- Comercio: consulta aperturas especiales en Jueves y Viernes, que varían por ciudad.
Agenda útil para familias y estudiantes
Los calendarios escolares suelen concentrar vacaciones esa semana, con añadidos en el Lunes de Pascua en varias autonomías. Conviene coordinar con antelación actividades infantiles, entradas a museos y visitas a enclaves monumentales con cupos limitados.
Ideas para aprovechar la semana
- Rutas urbanas en ciudades con patrimonio y tradiciones procesionales, con visitas a talleres de imaginería.
- Escapadas cortas de 2-3 noches en radio de 300 km para reducir el riesgo de atascos largos.
- Turismo de naturaleza con itinerarios de baja dificultad y reservas previas en aparcamientos de acceso restringido.
- Gastronomía de temporada: torrijas, potaje y mona de Pascua, con reservas en obradores artesanos.
Claves rápidas para tu planificación
– Fechas: 29 de marzo a 5 de abril de 2026.
– Puente fuerte: del 2 al 5 de abril.
– Hoy faltan: 31 días para el inicio.
– Revisa: calendario autonómico y festivos locales.
Una verificación final del calendario laboral de tu comunidad y de los festivos locales te evitará sorpresas con colegios, oficinas y transportes. Si viajas en grupo, fija pagos escalonados, contrata cancelación y guarda copia de entradas con código QR para agilizar accesos en horas punta.
Quienes no viajan pueden beneficiarse de ciudades más tranquilas por la mañana y de una oferta cultural reforzada. La combinación de actos religiosos, patrimonio y gastronomía convierte a la Semana Santa 2026 en una oportunidad para planes de proximidad con coste contenido y margen para el cambio meteorológico típico de la primavera temprana.