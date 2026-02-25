¿Otra vez tan pronto?" : la Semana Santa 2026 te pilla encima y aún no sabes cuántos días tienes

Reservas, procesiones y días libres marcan un arranque de primavera con prisas: agendas repletas y precios moviéndose al alza ya.

La Semana Santa 2026 se sitúa entre dos meses y reorganiza viajes, calendario laboral y programación local. Hoteles y transportes ajustan tarifas, mientras hermandades perfilan recorridos y horarios con la vista puesta en la afluencia.

Cuándo es Semana Santa 2026

El calendario litúrgico fija la Semana Santa 2026 del 29 de marzo al 5 de abril. Llega temprano, lo que empuja a adelantar reservas y a coordinar desplazamientos con margen. El periodo concentra actos religiosos, tradición popular y un flujo turístico que dinamiza hostelería y comercio en toda España.

Fechas oficiales de la Semana Santa 2026: del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril.

Cuándo empieza y cuándo termina

El arranque oficial llega con el Domingo de Ramos (29 de marzo). Desde ese momento, se encadenan procesiones, cultos y actos paralelos hasta el Domingo de Resurrección (5 de abril), que cierra el ciclo y abre el tiempo pascual. El gran foco laboral se sitúa en el Jueves Santo (2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril), que generan un puente muy esperado.

Viernes Santo es festivo nacional y Jueves Santo es festivo en gran parte del país, formando un puente de cuatro días del 2 al 5 de abril.

Calendario y fechas clave

Estas son las fechas principales de la semana, con una visión rápida para organizar agenda y desplazamientos:

Fecha Día Tipo Notas
29/03/2026 Domingo de Ramos Religioso Inicio de procesiones y bendición de palmas
30/03/2026 Lunes Santo Laboral en general Programación de tarde y noche en muchas ciudades
31/03/2026 Martes Santo Laboral en general Procesiones históricas en capitales andaluzas y castellanas
01/04/2026 Miércoles Santo Laboral en general Actos centrales de víspera del Triduo Pascual
02/04/2026 Jueves Santo Festivo amplio Festivo en gran parte de España; revisar el calendario autonómico
03/04/2026 Viernes Santo Festivo nacional Gran afluencia en vías y estaciones
04/04/2026 Sábado Santo Laboral en general Vigilia Pascual
05/04/2026 Domingo de Resurrección Religioso Cierre de la semana
06/04/2026 Lunes de Pascua Festivo autonómico Festivo en varias comunidades; inicio de Pascua

Cuántos días quedan

A fecha de hoy, 25 de febrero de 2026, quedan 31 días para el Domingo de Ramos y 35 días para el puente de Jueves Santo y Viernes Santo.

Cuántos días quedan para el inicio: 31. Agenda, transporte y alojamiento entran ya en su fase más cara si esperas.

Festivos por comunidades: lo que debes saber

  • Viernes Santo, festivo en toda España.
  • Jueves Santo, festivo en la mayoría de comunidades. Cataluña suele mantenerlo laborable.
  • Lunes de Pascua, festivo en territorios como Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Navarra, País Vasco, La Rioja o Aragón, entre otros, según el calendario oficial de 2026.
  • Los festivos locales pueden alterar aperturas comerciales y horarios de servicios municipales.

Por qué varían las fechas cada año

La Semana Santa se fija con base astronómica: el Domingo de Resurrección es el primer domingo tras la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera. De ahí que unas veces caiga en marzo y otras en abril, y que el intervalo cambie cada año.

Regla práctica: primer domingo tras la primera luna llena después del equinoccio de primavera.

Precios, carreteras y meteorología: cómo te afecta

El adelanto del calendario a finales de marzo empuja las escapadas de primavera y mueve la demanda de transporte. Las previsiones apuntan a ocupaciones altas en destinos de costa urbana, capitales con tradición procesional y turismo rural cercano a áreas metropolitanas.

  • Reservas flexibles: prioriza tarifas con cambio gratuito hasta 72 horas antes.
  • Transporte: billetes de tren y avión tienden a encarecerse a medida que se acerca el 29 de marzo.
  • Carretera: el pico de tráfico se concentra la tarde del 1 y la mañana del 2 de abril, y el regreso el 5 por la tarde.
  • Meteorología: finales de marzo son variables; prepara plan B en interior y chubasquero en actos nocturnos.
  • Horarios: verifica recorridos y salidas de cofradías el mismo día por posibles cambios de última hora.
  • Comercio: consulta aperturas especiales en Jueves y Viernes, que varían por ciudad.

Agenda útil para familias y estudiantes

Los calendarios escolares suelen concentrar vacaciones esa semana, con añadidos en el Lunes de Pascua en varias autonomías. Conviene coordinar con antelación actividades infantiles, entradas a museos y visitas a enclaves monumentales con cupos limitados.

Ideas para aprovechar la semana

  • Rutas urbanas en ciudades con patrimonio y tradiciones procesionales, con visitas a talleres de imaginería.
  • Escapadas cortas de 2-3 noches en radio de 300 km para reducir el riesgo de atascos largos.
  • Turismo de naturaleza con itinerarios de baja dificultad y reservas previas en aparcamientos de acceso restringido.
  • Gastronomía de temporada: torrijas, potaje y mona de Pascua, con reservas en obradores artesanos.

Claves rápidas para tu planificación

– Fechas: 29 de marzo a 5 de abril de 2026.
– Puente fuerte: del 2 al 5 de abril.
– Hoy faltan: 31 días para el inicio.
– Revisa: calendario autonómico y festivos locales.

Una verificación final del calendario laboral de tu comunidad y de los festivos locales te evitará sorpresas con colegios, oficinas y transportes. Si viajas en grupo, fija pagos escalonados, contrata cancelación y guarda copia de entradas con código QR para agilizar accesos en horas punta.

Quienes no viajan pueden beneficiarse de ciudades más tranquilas por la mañana y de una oferta cultural reforzada. La combinación de actos religiosos, patrimonio y gastronomía convierte a la Semana Santa 2026 en una oportunidad para planes de proximidad con coste contenido y margen para el cambio meteorológico típico de la primavera temprana.

