«¿En serio todo esto por menos de 1 euro?» : El lugar donde la comida cuesta céntimos y casi nadie lo está aprovechando

En pleno Eixample, un local discreto está revolucionando la cesta básica y los caprichos del día a día sin sustos.
La combinación de inflación, salarios ajustados y vuelta al cole ha disparado la búsqueda de chollos reales. En el centro de **Barcelona**, una tienda de **liquidación** promete meter más productos en la bolsa gastando menos, con precios que encajan en presupuestos apretados.
Una dirección que corre de boca en boca
La cadena **Sqrups** aterrizó en el Eixample con una tienda en **Comte Borrell 22**, y su propuesta ha corrido como la pólvora entre estudiantes, familias y jubilados. Su fórmula es simple: dar **segunda oportunidad** a excedentes de grandes marcas o artículos con **defectos de embalaje**. El resultado son descuentos agresivos en comestibles, limpieza, papelería y pequeños accesorios del hogar.
Dirección clave: **Comte Borrell 22 (Eixample, Barcelona)**. Precios muy por debajo del lineal tradicional y rotación constante.
La experiencia se parece a cazar tesoros: se mezclan **comida lista**, básicos de despensa y **material escolar**. Lo que hoy es una ganga, mañana puede haber volado.
Por qué los precios se hunden
La clave del modelo es la **economía circular**. Sqrups compra lotes con problemas no alimentarios —cambios de packaging, campañas terminadas, pequeñas abolladuras— y también productos cercanos a su **consumo preferente**. Así evita el desperdicio y presiona los precios a la baja.
Hasta un **80 %** menos que el precio habitual en tienda, según la propia cadena y sus promociones en curso.
Para muchas familias, este enfoque abre margen para llenar la nevera y, de paso, permitirse un capricho que normalmente dejarían en la estantería.
Las ofertas que más se comentan
Los pasillos cambian cada semana. Entre lo más buscado están las tortillas a **0,99 €**, pizzas a **2,99 €**, refrescos por **0,50 €** y libretas o bolígrafos por céntimos. La variedad fluctúa, pero la norma es clara: quien llega primero, encuentra más.
|Producto
|Precio visto
|Comentario
|Tortilla preparada
|0,99 €
|Ideal para una cena rápida o emergencias de nevera
|Pizza refrigerada
|2,99 €
|Formato familiar, marcas conocidas en rotación
|Refresco en lata
|0,50 €
|Promos por lote, sabores variables
|Bolígrafos y libretas
|0,10–0,50 €
|Perfecto para reponer mochila o escritorio
Comida y material escolar por céntimos
El reclamo no está solo en la nevera. La mezcla de **bazar** y **ultramarinos** permite salir con galletas, un refresco de **50 céntimos** y un paquete de **bolígrafos** por menos de lo que costaría un café en muchas terrazas del Eixample.
La compra típica del “ahorro rápido”: básico para hoy, capricho pequeño y reposición de papelería por pocos euros.
Cómo comprar aquí y ganar siempre
Con precios dinámicos, el comprador avispado ahorra más si sigue una estrategia. No se trata de llenar el carro sin filtro, sino de apuntar a lo que realmente se usará esa semana.
- Ir con una **lista flexible**: priorizar básicos y dejar margen para dos o tres chollos puntuales.
- Revisar **envases**: golpes estéticos no afectan al contenido; botes hinchados, sí, deben descartarse.
- Distinguir entre **consumo preferente** y **caducidad**: lo primero afecta calidad, lo segundo seguridad.
- Mirar la **cadena de frío**: si el producto debe ir refrigerado, comprobar que el lineal esté a temperatura.
- Comparar **precio por 100 g** o por unidad para evitar compras impulsivas que no convienen.
Cómo cocinar de forma segura
Si eliges productos cercanos al consumo preferente, planifica menús para esa semana. Congela raciones en cuanto llegues a casa, etiqueta con fecha y aplica cocciones completas —especialmente en **pizzas**, **tortillas** y platos preparados—. Para **snacks** y **dulces**, guarda en recipientes herméticos para alargar textura y sabor.
Un centenar de tiendas y una tendencia al alza
Fundada en 2014 por **José María Cayuela**, Sqrups ha superado el centenar de establecimientos en España. La expansión encaja con un consumidor más sensible al precio y menos dispuesto a tirar comida en buen estado. **Barcelona** suma ahora un punto fuerte en el mapa de quienes quieren **ahorrar** sin renunciar a marcas conocidas.
El modelo de **segunda oportunidad** reduce desperdicio y libera margen en el presupuesto mensual de alimentación.
¿Cuándo compensa más?
La visita rinde mejor cuando se buscan productos de **rotación alta** (bebidas, lácteos, conservas, papelería) y cuando hay flexibilidad para ajustar el menú a lo que haya. En semanas de gastos extra —como inicio de curso—, la sección de **material escolar** permite reponer por **céntimos** sin comprometer la compra de frescos.
Simulación rápida de ahorro
Una cesta con tortilla (**0,99 €**), pizza (**2,99 €**), 4 refrescos (**2,00 €**), galletas (**0,80 €**) y un set de bolígrafos (**0,40 €**) suma **7,18 €**. En un supermercado tradicional, la misma cesta puede rondar **12–14 €**, según marca y zona. El margen liberado se nota al final del mes.
Lo que cambia frente al súper de siempre
En Sqrups no hay promesa de surtido fijo. Hay **sorpresa**. La contrapartida es clara: quien acude con regularidad encuentra oportunidades mejores. Para perfiles con horarios ajustados, conviene pasar a primera hora y llevar bolsa reutilizable, porque los **stocks** vuelan.
Consejo final para familias y estudiantes
Planifica básicos en tu súper habitual y usa **Sqrups** para recortar el ticket en **caprichos**, bebidas, dulces de merienda y **papelería**. Si estudias o teletrabajas por la zona de **Eixample**, una parada en **Comte Borrell 22** a mitad de semana basta para reponer sin tensar la cuenta.
Para quienes valoran la **economía circular**, este formato ayuda a reducir residuos y premia la compra consciente. Si quieres afinar aún más, lleva un pequeño listado de precios de referencia del barrio; así verás de un vistazo cuándo un **0,99 €** es, de verdad, una victoria para tu bolsillo.