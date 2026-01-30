para que no te engañen, evita pescado con carne muy pálida" : la pista que te faltaba al comprar

En el mostrador del barrio tomas decisiones en segundos. Un gesto, un brillo o un color cambian el resultado en el plato.
Un consejo simple se impone entre compradores: mirar mejor. El pescadero profesional Luis Costa Pujol lo ha explicado con claridad en TikTok y su aviso resuena en 2026 entre quienes quieren calidad sin pagar de más: observa color, brillo y firmeza antes de pedir que te lo corten. Ahí se decide si tu dinero va a buen producto o a un despropósito.
Por qué mirar más allá del precio en la pescadería
El precio atrae, pero la frescura es lo que se come. Costa Pujol insiste en señales básicas que cualquier cliente puede comprobar a simple vista. No hace falta técnica. Hace falta mirar bien. Si algo no te convence, no compres por compromiso.
Evita pescados con la carne muy pálida: suele delatar que el corte ha perdido frescura y jugosidad.
Las señales visibles que apuntan a frescura
Agallas rojizas y ojos con brillo
La zona clave son las agallas (también llamadas branquias). Deben verse rojizas, con color vivo. Un tono marrón, apagado o gris indica tiempo en mostrador. Pide que te las enseñen sin miedo.
Los ojos cuentan otra parte de la historia: deben estar brillantes, transparentes, sin hundimiento. Ojos opacos o mates sugieren un pescado que ya ha pasado su mejor momento.
Agallas rojizas + ojos brillantes es el binomio más fiable al primer vistazo para decidir.
El color de la carne no engaña
El aviso de Costa Pujol es directo: si la carne se ve muy pálida o blanquecina en especies que deberían lucir tonos rosados o rojizos, mejor evitar. Un rape con rosa atractivo es buena señal; una corvina recién cortada debe mostrar un color brillante y rojizo en la zona de la espina.
Matiz necesario: en peces de carne naturalmente blanca (por ejemplo, merluza, bacalao fresco), no busques rojizos. Ahí interesa ver un blanco húmedo, sin zonas secas, con brillo uniforme y sin bordes amarillentos.
Textura firme y piel tensa en el mostrador
La textura debe ser firme. La carne recupera su forma si se presiona suavemente con el dedo. Si queda marca, mal síntoma. La piel debe estar tensa, con escamas bien adheridas y brillo natural, no aceitoso.
Si la pieza se siente blanda o flácida, tu dinero compra tiempo en vitrina, no calidad en la mesa.
Checklist exprés para no fallar en el mostrador
- Ojos: brillantes y saltones, nunca hundidos ni mates.
- Agallas: rojas, húmedas; evita marrones o grises.
- Carne: color vivo según especie; desconfía de lo muy pálido en cortes que deberían tener tono.
- Textura: firme, elástica; sin zonas blandas cerca del vientre.
- Piel y escamas: adheridas y con brillo natural.
- Olor: a mar limpio; nunca amoniacal ni rancio.
- Hielo: limpio, sin charcos rojizos ni agua turbia alrededor.
Tabla rápida de señales y qué significan
|Señal
|Qué indica y qué hacer
|Agallas marrones
|Tiempo en mostrador. Pide otra pieza o cambia de especie.
|Ojos opacos
|Frescura comprometida. Úsalo solo si irá a guiso largo, y negocia precio.
|Carne muy pálida
|Posible pérdida de jugos. Pide ver un corte central más fresco.
|Textura flácida
|Evita: la pieza no rendirá en plancha ni horno.
|Olor fuerte
|Descártalo. El buen pescado huele a yodo suave y mar.
Lo que sí puedes pedir al pescadero
Hablar ayuda a comprar mejor. Formula preguntas cortas y concretas. Si el profesional trabaja con transparencia, responderá sin rodeos.
- ¿De qué día es la captura? Te sitúa el nivel de frescura.
- ¿De dónde viene? Origen y arte de pesca orientan sabor y textura.
- ¿Puedes enseñarme las agallas? Respuesta visual inmediata.
- ¿Me cortas un lomo del centro? El centro suele conservar mejor la humedad.
- ¿Lo puedes secar y envolver en papel? El papel respira mejor que el plástico.
Cuándo conviene desconfiar del color
El color no siempre es fiable si hay glaseados excesivos o adobos que enmascaran. Filetes intensamente naranjas, rojos o con brillos antinaturales pueden llevar colorantes o marinados. En duda, prioriza piezas enteras o cortes a la vista del cliente.
Ante dudas, mira el corte fresco en el momento. El cuchillo no miente.
Conservación en casa: lo que marca la diferencia
Una compra acertada pierde valor si no guardas bien el producto. Al llegar a casa, seca la pieza con papel, colócala sobre una rejilla o plato con hielo y cúbrela ligeramente sin sellar del todo. Mantén a 0–3 ºC en la parte más fría de la nevera y consúmela en 24–48 horas.
Si vas a congelar, hazlo cuanto antes. Envuelve al vacío o muy ajustado en film y etiqueta con fecha. Para consumir crudo, recuerda las recomendaciones sanitarias: en casa, congela a -18 ºC al menos 5 días para minimizar el riesgo de anisakis. En hostelería y procesos industriales, se trabaja con -20 ºC durante menos tiempo gracias a equipos certificados.
Trucos prácticos que suman al bolsillo
Compra a primera hora, cuando el mostrador se monta y la rotación es alta. Si la pieza entera está óptima, suele salir mejor de precio que los lomos. Pide aprovechar la espina y la cabeza para caldo. Si el ojo no convence, pregunta por otra caja o por el lote recién llegado; muchas pescaderías guardan género en cámara.
Qué esperar por especie y temporada
El contexto ayuda a interpretar. En temporada, el pescado llega más tenso y con mejor color. El azul (sardina, caballa) debe brillar metálico y oler a mar vivo; el blanco (merluza, lenguado) muestra piel satinada y carne que no rezuma agua. En días de calor, exige hielo limpio y piezas bien escamadas para evitar pérdidas.
Señales rápidas para cocinados concretos
- Plancha: busca textura muy firme y piel intacta.
- Horno: piezas enteras con ojo claro y agallas vivas.
- Guiso: acepta piezas algo menos vistosas, pero sin olor fuerte.
- Crudo o marinado: máxima frescura y congelación preventiva.
Si no te entra por el ojo, es mejor dejarlo pasar. Tu plato te lo agradecerá.
Información útil para llevar más lejos el consejo
Prueba una comparación en tu próxima compra: pide dos cortes de la misma especie, uno con color vivo y otro más apagado, y cocina ambos en plancha a la vez. Notarás cómo rinde la carne firme frente a una textura más seca. Ese contraste afina tu criterio en una sola comida.
Otra práctica valiosa: repite tu compra en la misma pescadería un día de semana y un sábado temprano. Observa rotación, montaje de mostrador y calidad de los lotes. Con dos visitas, detectarás cuándo conviene ir y qué piezas llegan mejores. Así conviertes el truco de Costa Pujol en un hábito que te protege cada semana.