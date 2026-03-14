Parece una cabra de toda la vida» : así te afecta en 2026 el invasor que arrasa el Teide y tu isla

Un herbívoro de aspecto inofensivo está cambiando rutas, presupuestos y paisajes en Canarias sin que casi nadie repare en ello.
Mientras los visitantes fotografían las cumbres, un mamífero que parece doméstico devora brotes únicos y acelera la erosión del suelo volcánico.
Qué es realmente el intruso que parece una cabra
No es una cabra. Es el muflón (Ovis orientalis musimon), un carnero silvestre de origen asiático con poblaciones históricas en Córcega y Cerdeña. Su silueta y sus cuernos curvados lo delatan, pero a distancia se confunde con ganado. En Canarias se mueve por zonas altas, aprovecha laderas soleadas y consume todo lo que alcanza a la altura de su hocico.
En 2013 fue incluido en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras en el ámbito canario. En la península, donde habita en fincas de caza, mantiene un estatus cinegético. Esa diferencia legal refleja dos realidades ecológicas opuestas.
En islas con flora única, cualquier herbívoro sin depredadores tiene vía libre para transformar el paisaje en pocas décadas.
Cómo llegó y por qué se multiplica
El muflón se introdujo en Tenerife en 1971 con fines cinegéticos. Años después se repitió la fórmula en La Palma. Encontró un escenario perfecto: ausencia de grandes carnívoros, inviernos moderados, refugios rocosos y alimento durante todo el año. La combinación de supervivencia alta y reproducción eficiente hizo el resto.
Su dieta se centra en brotes tiernos, flores y hojas de arbustos. Ramonea al inicio de la primavera, justo cuando las plantas invierten más energía en crecer. El pisoteo compacta el suelo, reduce la infiltración del agua y favorece escorrentías que arrastran las capas fértiles.
El problema no es sólo lo que come, sino cuándo y cómo lo hace: impide que la vegetación se regenere y facilita la erosión.
Qué está en juego en Teide y La Palma
La alta montaña canaria reúne una flora endémica que no existe en ningún otro lugar. Cada especie ha evolucionado aislada, adaptándose al viento, a la radiación solar y a la sequía. Ese equilibrio se rompe cuando un herbívoro oportunista presiona la regeneración año tras año.
Plantas sensibles en el punto de mira
|Especie endémica
|Tipo de impacto
|Zona habitual
|Retama del Teide (Spartocytisus supranubius)
|Ramoneo de brotes, menor floración y menos semillas
|Cumbres y laderas de Las Cañadas
|Tajinaste rojo (Echium wildpretii)
|Consumo de rosetas jóvenes, pérdida de reclutamiento
|Zonas pedregosas y soleadas del Teide
|Violeta del Teide (Viola cheiranthifolia)
|Daño en plántulas, presión sobre poblaciones pequeñas
|Altas cotas, áreas expuestas al viento
El efecto cascada se nota en polinizadores, en aves que usan los arbustos para refugio y en la estabilidad de laderas. Menos cobertura vegetal equivale a más polvo en suspensión y a senderos que se desdibujan tras lluvias intensas.
Cuando desaparece una planta exclusiva, no se pierde una flor bonita: se pierde una pieza entera de la historia evolutiva de Canarias.
El debate social: control selectivo o erradicación
La discusión enfrenta sensibilidades. Quien ve al muflón como atractivo turístico o pieza de caza pide mantenerlo. Quien gestiona el parque reclama reducir la presión sobre la biodiversidad. Las campañas oficiales combinan batidas técnicas, trampeo y seguimiento con cámaras. No se trata de una cruzada contra un animal, sino de proteger un ecosistema aislado con alto valor científico.
Quienes cuestionan la gestión aluden a que el muflón no transmite grandes enfermedades y que hay otras especies invasoras muy dañinas en ríos y embalses peninsulares. La comparación no encaja en islas: aquí pequeñas poblaciones vegetales pueden colapsar con poca presión herbívora. La escala importa.
En archipiélagos, la misma especie puede ser asumible en un continente y dañina en un parque nacional insular.
Cómo te afecta si vives allí o si vas de viaje
La degradación ecológica se traduce en costes. Reforestar, cerrar senderos o reubicar poblaciones vegetales requiere presupuesto público. La pérdida de paisajes emblemáticos afecta a la experiencia del visitante y al tejido económico local que vive de un turismo de naturaleza de calidad.
Acciones útiles al alcance de cualquiera
- No alimentes fauna silvestre ni dejes restos de comida en el monte.
- Mantente en los senderos señalizados y respeta las zonas en restauración.
- Limpia botas y bastones para evitar transportar semillas de especies no deseadas.
- Si observas grupos de muflones en áreas sensibles, comunícalo al personal del parque.
- No introduzcas plantas ornamentales ni liberes animales en el medio natural.
¿Y las cabras asilvestradas? No es la misma historia
En el lenguaje cotidiano todo “rumiante montés” parece una cabra. Pero hay diferencias relevantes. La cabra feral desciende de ganado doméstico y su gestión implica a propietarios y ayuntamientos. El muflón es un silvestre exótico introducido con fines de caza. La confusión pública dificulta las decisiones técnicas y alimenta polémicas que retrasan actuaciones.
Qué medidas funcionan y qué se está probando
La experiencia internacional en islas indica que la combinación de controles selectivos, vallados temporales y restauración vegetal da resultados. Los equipos delimitan parcelas de exclusión para medir la recuperación de matorrales y ajustar esfuerzos. Se suman herramientas nuevas: drones para localizar grupos, modelos de ocupación y collares con geolocalización en individuos marcados.
La meta no siempre es “cero animales” de un día para otro. En áreas críticas, la prioridad pasa por garantizar la regeneración de plantas raras y blindar núcleos reproductores. Cuando esos núcleos se estabilizan, se evalúan objetivos más ambiciosos.
Qué puedes esperar en los próximos meses
Más señalización en zonas frágiles, avisos sobre cierres temporales de senderos y campañas informativas dirigidas a turistas y a residentes. También aumentará la participación ciudadana a través de aplicaciones de ciencia colaborativa para reportar avistamientos y daños en vegetación.
Información práctica para ampliar la mirada
Si te interesa diferenciar a simple vista a un muflón de una cabra, fíjate en el perfil facial y en el cuerpo: el muflón tiene hocico más fino, pelaje pardo con zonas claras en costados y cuernos anillados que se curvan hacia atrás en los machos. La cabra muestra mayor variedad de colores y orejas más largas. Reconocerlos ayuda a reportar con precisión.
Para comprender el impacto del ramoneo, una prueba sencilla consiste en comparar dos matas contiguas, una dentro de un pequeño cercado de exclusión y otra al aire libre. Verás más flores y más brotes en la protegida. Esa diferencia se traduce en semillas, en bancos de plántulas y, a medio plazo, en suelos más estables.