Pensaba que España estaba en el top 10″ : el ránking 2026 que te puede sorprender de verdad

Un índice militar vuelve a mover fichas en 2026 y deja a más de uno mirando el mapa con nuevas preguntas.
El nuevo corte del Global Firepower Index 2026 reordena expectativas y destapa tendencias que afectan a países grandes y medianos. Cambian pesos, crecen alianzas y emergen tecnologías que rompen inercias. El lector encuentra pistas claras para entender dónde está su país y hacia dónde puede ir.
Qué mide realmente el global firepower
El Global Firepower Index compara a 145 países con más de 60 variables. No se queda en el tamaño del ejército. Cruza efectivos, flota aérea y naval, presupuesto de defensa, industria, logística, geografía, acceso a recursos y estabilidad financiera. El resultado se sintetiza en el PwrIndx: cuanto más bajo, mayor capacidad militar potencial.
El índice favorece el equilibrio. Un país con menos soldados puede mejorar su posición si suma movilidad estratégica, industria nacional y tecnología de precisión. Las alianzas también pesan, sobre todo cuando se traducen en interoperabilidad real y cadenas de suministro seguras.
Estados Unidos, Rusia y China mantienen el podio en 2026. España figura en el puesto 18 con un PwrIndx de 0,3247.
Así queda el tablero mundial en 2026
Estados Unidos lidera con un PwrIndx de 0,0741, seguido de Rusia (0,0791) y China (0,0919). Completan el grupo de referencia India, Corea del Sur, Francia, Japón, Reino Unido, Turquía e Italia. En Europa, además de Francia y Reino Unido, asoman con fuerza Alemania (12), Polonia (21) y Suecia (26). En Oriente Medio destacan Israel (15), Irán (16) y Arabia Saudí (25). En América Latina, Brasil marca el ritmo desde el 11, por delante de Argentina (32), México (36), Colombia (43), Chile (49) y Perú (50). Cierra la tabla Bután (145, PwrIndx 5,7991).
El top 10 y sus puntos fuertes
- Estados Unidos: 13.032 aeronaves; 1.791 cazas, 926 de ataque, 917 de transporte, 611 especiales y 5.913 helicópteros (1.024 de ataque).
- Rusia: 4.237 aeronaves; 861 cazas de ataque, 458 de transporte, 137 especiales y 1.643 helicópteros (556 de ataque).
- China: 3.529 aeronaves; 1.443 cazas, 371 de ataque, 287 de transporte, 105 especiales, 9 cisternas y 1.007 helicópteros (281 de ataque).
- India: 476 cazas, 124 de ataque, 334 de entrenamiento, 277 de transporte, 72 especiales, 6 cisternas y 594 helicópteros (79 de ataque).
- Corea del Sur: 242 cazas, 98 de ataque, 41 de transporte, 335 de entrenamiento, 35 especiales, 4 cisternas y 827 helicópteros (113 de ataque).
- Francia: 974 aeronaves; 223 cazas, 118 de transporte, 140 de entrenamiento, 44 especiales, 15 cisternas y 452 helicópteros (67 de ataque).
- Japón: 1.429 aeronaves; 217 cazas, 399 de entrenamiento, 135 especiales, 8 cisternas, 53 de transporte y 583 helicópteros (118 de ataque).
- Reino Unido: 625 aeronaves; 103 cazas y 262 helicópteros (50 de ataque).
- Turquía: 1.101 aeronaves; 201 de combate, 84 de transporte y una flota muy apoyada en F-16 y helicópteros.
- Italia: 714 aeronaves; 37 helicópteros de ataque, además de 2 portaaviones, 3 destructores y 8 submarinos.
La combinación de número de plataformas, sostenimiento y acceso a tecnología de precisión explica los movimientos dentro del top 10.
España en el foco: capacidades, proyectos y deudas
España se ubica en la franja alta del ránking, por detrás de Francia y Reino Unido, y con un desempeño competitivo frente a potencias europeas de referencia. El ascenso reciente se apoya en la modernización de material, la entrada de plataformas avanzadas y la sustitución de equipos envejecidos. La presencia activa en misiones internacionales bajo paraguas de ONU y OTAN refuerza entrenamiento, interoperabilidad y credibilidad.
La adaptación a las nuevas formas de guerra marca la agenda: ciberdefensa, conflicto híbrido, superioridad en el espectro electromagnético, drones y resiliencia espacial. También se acelera la integración de comunicaciones seguras, nube táctica y sensores distribuidos para operar en entornos contestados.
Dónde gana y dónde pierde
- Ventajas: interoperabilidad con aliados, industria con programas de alta complejidad y personal con experiencia en operaciones exteriores.
- Riesgos: necesidad de acortar plazos de entrega, ampliar reservas de munición guiada y reforzar defensa antiaérea de corto y medio alcance.
- Palancas: proyectos como submarinos S-80, fragatas F-110, modernización de Eurofighter, helicópteros NH90, vehículo 8×8 y capacidad de reabastecimiento en vuelo.
- Capacidad de mando y control: salto cualitativo con redes más seguras, fusión de datos y empleo intensivo de inteligencia artificial para acelerar decisiones.
El reto inmediato para España es ganar velocidad en digitalización del campo de batalla y en stocks de precisión.
Europa y otras regiones con lupa
La foto europea muestra concentración de capacidades en unos pocos actores y la entrada de países medianos con ambición tecnológica. Alemania se mantiene en 12, Polonia escala hasta 21 y Suecia aparece en 26 con un perfil cada vez más expedicionario. En Oriente Medio, Israel (15), Irán (16) y Arabia Saudí (25) proyectan fuerza en un vecindario inestable. En América Latina, Brasil lidera desde el 11 y marca la pauta regional con masa crítica industrial.
La parte baja del ránking agrupa estados con estructuras militares limitadas o con fuertes condicionantes económicos. Figuran Islandia (134), Panamá (135), Somalia (137) y Sierra Leona (140). Bután cierra en 145.
Claves tecnológicas que cambian el balance
- Drones y guerra electrónica: saturación del cielo táctico, contramedidas y enjambres que obligan a rediseñar la defensa aérea.
- Satélites y espacio: vigilancia, comunicación y navegación resilientes para sostener operaciones en escenarios negados.
- IA aplicada: apoyo a la toma de decisiones, mantenimiento predictivo y asignación dinámica de blancos.
- Munición de precisión: más alcance, mayor letalidad y menor firma, con impacto directo en la disuasión.
- Logística ágil: cadenas de suministro seguras, preposicionamiento y capacidad de reparación avanzada en zona.
Qué mirar en 2026 si te preocupa la seguridad
- Presupuestos: trayectoria real del gasto, no solo anuncios. La ejecución marca la diferencia.
- Industria: contratos firmes, plazos y nacionalización de componentes críticos.
- Entrenamiento: ejercicios multinacionales y rotaciones que sostienen la interoperabilidad.
- Resiliencia: ciberseguridad, defensa de infraestructuras y protección del espacio electromagnético.
El PwrIndx orienta, pero no decide guerras. Terreno, alianzas, doctrina y resiliencia civil inclinan la balanza.
Para el lector: cómo interpretar el ránking sin perder perspectiva
Un buen puesto en el PwrIndx refleja potencial, no garantiza resultados operativos. La geografía condiciona líneas de suministro. Las alianzas multiplican capacidades o las restan si fallan los compromisos. La industria local y el acceso a munición sostienen campañas largas. Y la formación del personal define cómo se usa la tecnología bajo presión.
Si quieres anticipar movimientos, mira cuatro señales: contratos de compra y mantenimiento, llegada de equipos a las unidades, ritmo de ejercicios combinados y mejoras visibles en defensa aérea, ciber y mando y control. Con esas pistas, el ránking de 2026 deja de ser una foto estática y se convierte en un mapa útil para entender riesgos y oportunidades que te afectan directamente.