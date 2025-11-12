« Pensé que estaba erradicado, pero vuelve a preocupar » : Alerta por sarampión: el continente perdió el estatus libre y crece la preocupación por la baja vacunación

Un virus que muchos daban por olvidado regresa a las charlas familiares. Entre viajes, escuelas y guardias pediátricas, las dudas crecen.
La señal llegó desde la OPS y sacudió certezas: el continente perdió el estatus libre de sarampión. Con coberturas de vacunación en retroceso, el riesgo se vuelve compartido, incluso en países sin circulación autóctona. La prevención vuelve a ser un asunto cotidiano y urgente.
Qué cambió en América
La Organización Panamericana de la Salud suspendió la certificación de región libre de sarampión. El repunte sostenido de casos en varios países, incluidos Canadá y otros puntos del continente, encendió una luz roja sobre la caída de la cobertura de la triple viral.
Hoy, el promedio regional ronda el 79%, lejos del 95% que asegura inmunidad colectiva. En los últimos meses se confirmaron más de 12.000 casos en diez países y 27 muertes, con la mayoría de los contagios en personas sin esquema completo.
América ya no tiene estatus libre de sarampión: la cobertura vacunatoria cayó al 79% y el objetivo es 95%.
La pandemia dejó brechas de atención, postergó calendarios y alimentó desconfianzas. Con más viajes internacionales y calendarios incompletos, el virus encontró la grieta. Las cadenas de transmisión se instalan en barrios, escuelas y salas de espera cuando no hay suficientes personas vacunadas.
Por qué te afecta aunque no viajes
El sarampión se contagia por aire, permanece suspendido en espacios cerrados y ataca antes de que aparezca la erupción. Un caso puede infectar a muchos. Por eso, cualquier barrio con baja cobertura se vuelve vulnerable.
Los más expuestos son bebés que aún no recibieron la primera dosis, personas inmunocomprometidas y quienes no completaron el esquema. El virus golpea con fiebre alta, conjuntivitis, tos, goteo nasal y un exantema que suele empezar en la cara y se extiende al resto del cuerpo.
Donde la vacunación cae, el sarampión regresa primero: afecta a no vacunados y a quienes no completaron las dos dosis.
Situación en Argentina y el vecindario
Argentina sin circulación autóctona
Argentina no registra transmisión local sostenida, pero el riesgo es regional. El Ministerio de Salud mantiene vigilancia activa, refuerza el control en fronteras y promueve el chequeo del carnet. La vacuna triple viral se aplica gratis en centros públicos.
El mapa regional
Con brotes en distintos países de América y viajes frecuentes dentro del continente, cualquier descuido favorece nuevas cadenas de contagio. La consigna es simple: mantener las dos dosis y notificar síntomas de inmediato.
Cómo protegerte hoy
Volver al calendario y actuar rápido marca la diferencia. Estas medidas reducen el riesgo en casa, en la escuela y en el trabajo:
- Revisa tu carnet: asegúrate de tener dos dosis de triple viral si naciste en 1965 o después.
- Niñez al día: primera dosis a los 12 meses y segunda al ingreso escolar.
- Consulta precoz: ante fiebre alta y exantema, evita guardias abarrotadas y avisa al llegar que sospechas sarampión.
- Viajes: si no estás vacunado, no viajes a zonas con brotes. Si debes viajar, completa el esquema antes.
- Cobertura laboral y escolar: informa esquemas incompletos para coordinar turnos y evitar exposiciones innecesarias.
La triple viral es gratuita y obligatoria: dos dosis protegen a tu familia y a quienes no pueden vacunarse.
Síntomas y tiempos que conviene tener presentes
Reconocer los signos ayuda a cortar la transmisión. Un calendario mental simple te orienta:
|Etapa
|Cuándo
|Qué observar
|Incubación
|7 a 14 días
|Sin síntomas, ya hay riesgo en días previos a la erupción
|Pródromos
|3 a 4 días
|Fiebre alta, tos, conjuntivitis, goteo nasal, manchas de Koplik en la boca
|Erupción
|Desde el día 4
|Exantema que inicia en la cara y baja al tronco y extremidades
Qué están haciendo los sistemas de salud
Los programas de inmunizaciones activan búsqueda de no vacunados, campañas escolares y refuerzos en centros de salud. La red de laboratorios confirma casos por PCR y serología, y los equipos territoriales realizan bloqueo de contactos.
En hospitales y clínicas, los protocolos incluyen triage respiratorio, salas de espera separadas y notificación inmediata al sistema de vigilancia. Los equipos de epidemiología recomiendan aislamiento domiciliario de los casos y testeo de convivientes con esquema incompleto.
Preguntas clave que quizá te estás haciendo
Si nací antes de 1965, ¿necesito vacunarme?
Quienes nacieron antes de 1965 suelen considerarse inmunes por exposición natural, salvo que un médico indique lo contrario por condiciones particulares. En caso de duda, se puede vacunar sin problema.
¿Y si perdí el carnet?
Si no hay constancia, se completa esquema sin reiniciarlo. Dos dosis separadas por al menos cuatro semanas garantizan protección robusta.
¿Qué hago si tuve contacto con un caso?
Busca evaluación en las primeras 72 horas. Si no tienes esquema completo, la vacuna puede indicarse como medida posexposición. En personas con contraindicaciones, se evalúa inmunoglobulina.
Datos que ayudan a decidir
- Riesgos evitables: el sarampión puede provocar neumonía, otitis y, en casos graves, encefalitis. La vacuna reduce de forma marcada estas complicaciones.
- Protección comunitaria: con coberturas por encima del 95% se corta la circulación. Con 79%, el virus encuentra cadenas activas.
- Ventaja práctica: la triple viral protege también contra rubéola y paperas en una sola aplicación.
Cómo cerrar las brechas en tu entorno
Organiza en tu casa un “chequeo de carnets” y anota quién necesita dosis. Coordina turnos en el centro de salud más cercano y pregunta por operativos barriales. Si viajas con menores, planifica la vacunación con tiempo. En escuelas, pide recordatorios y jornadas de actualización.
Si trabajas en atención al público o salud, verifica tu esquema. Usa barbijo si tienes síntomas respiratorios hasta confirmar diagnóstico. Informa al equipo de tu trabajo ante exposiciones para facilitar el seguimiento de contactos.
Una cuenta rápida para entender el umbral
El umbral de inmunidad colectiva se calcula con la capacidad de contagio del virus. Para el sarampión, ese umbral supera el 90%. Por eso los programas apuntan al 95%: esa reserva protege a bebés aún no vacunados y a personas con enfermedades que impiden vacunarse.
Con la región en 79%, los focos reaparecen con rapidez. Subir esa cifra depende de decisiones simples: revisar carnets, completar esquemas y reportar síntomas. La ventana para evitar nuevos brotes está abierta ahora.