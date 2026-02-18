Pensé que esto solo pasaba en documentales»: nace un gorila ante ti en Bioparc Fuengirola este 2026

Un día de invierno en la Costa del Sol acabó con móviles alzados, murmullos contenidos y una multitud sin parpadear.
En el recinto tropical de Bioparc Fuengirola, la rutina se convirtió en acontecimiento: la naturaleza marcó el ritmo y el público, a escasos metros, aprendió sin palabras. Lo que comenzó como una visita cualquiera terminó convertido en una lección viva de comportamiento animal y conservación.
Un parto a la vista de todos
El 29 de noviembre de 2025, la hembra Wefa, un gorila de llanura occidental (Gorilla gorilla gorilla), dio a luz en el área exterior del parque. Eligió el sol y la tranquilidad del grupo antes que las instalaciones interiores preparadas para el alumbramiento. La escena transcurrió en silencio, con visitantes inmóviles y cuidadores atentos a distancia.
El personal técnico subraya que Wefa se mantuvo serena, con instintos claros: sujetó a la cría contra el pecho, limpió vías respiratorias y protegió el contacto visual con el resto del grupo. La cohesión social se impuso: aproximaciones lentas, respeto del espacio y ausencia de tensión.
Primer nacimiento de gorila en España en 2025 y segundo del año registrado en Europa dentro del EEP.
La cría recibió el nombre de Ernie tras una votación abierta al público. El homenaje mira al pasado del parque: Ernest, macho emblemático fallecido en 2017 con 45 años, dejó huella en la memoria de cuidadores y visitantes.
La mirada del visitante, el aula al aire libre
Quienes presenciaron el parto vieron mucho más que un nacimiento. Observaron cómo un grupo de primates sociales gestiona la llegada de un nuevo miembro: distancia prudente, señales posturales, tiempos marcados por la madre. Esa ventana a la conducta natural resulta difícil de replicar en cualquier otra experiencia educativa.
Ver de cerca el cuidado materno, el porte del grupo y la respuesta del entorno multiplica el valor pedagógico de una visita.
Por qué este nacimiento importa
El gorila de llanura occidental figura como En Peligro Crítico en la Lista Roja de la UICN. Las presiones combinadas de pérdida de hábitat, caza furtiva y enfermedades han reducido severamente sus poblaciones. Cada nuevo nacimiento bien gestionado fortalece la diversidad genética de la población bajo cuidado humano y suma conocimiento sobre reproducción, salud y comportamiento.
El logro de Fuengirola se integra en el Programa Europeo de Especies Amenazadas (EEP), coordinado por la EAZA. Este sistema analiza árboles genealógicos, recomienda emparejamientos y autoriza transferencias con el objetivo de mantener poblaciones viables a largo plazo. No es azar: es planificación, seguimiento y ciencia aplicada al bienestar animal.
Cada cría registrada en el EEP refuerza la gestión genética y proporciona datos valiosos para futuras recomendaciones de cría.
Un impulso europeo con sello andaluz
Desde 2004, Bioparc Fuengirola acoge grupos de gorilas y participa activamente en redes de cooperación europeas. La llegada de Ernie consolida al centro como espacio de referencia donde la educación ambiental, la investigación y el bienestar animal avanzan de la mano del público.
Así es el gorila de llanura occidental
Más pequeño que otras subespecies, luce piel negra y pelaje oscuro y áspero. Los machos adultos presentan la característica franja dorsal gris que les da el nombre de espalda plateada. Viven en bosques tropicales, selvas pantanosas y áreas húmedas de África central, con presencia destacada en Gabón, Camerún y República del Congo.
Su dieta es marcadamente herbívora y folívora: frutas, hojas, brotes, corteza y tallos, con insectos de forma ocasional. Tienen reproducción lenta, gestación de unos nueve meses y crías muy dependientes durante los primeros años, lo que refuerza la transmisión de comportamientos dentro del grupo.
|Aspecto
|Detalle
|Estado UICN
|En Peligro Crítico
|Hábitat
|Selvas húmedas y pantanos de África central
|Dieta
|Principalmente hojas, frutos, tallos y cortezas
|Estructura social
|Grupos liderados por un macho espalda plateada
|Reproducción
|Una cría por parto, intervalos largos, madurez tardía
Lo que aprendió el equipo cuidando a Wefa
La elección de parir al aire libre reveló una preferencia clara por un entorno predecible y con luz natural. Los cuidadores redujeron presencia visual directa, mantuvieron la alimentación programada y minimizaron cambios en el paisaje del recinto. El énfasis recayó en la observación discreta y la rápida respuesta solo si era necesaria.
El grupo mostró señales positivas: curiosidad contenida, respeto a la díada madre-cría y ausencia de competencia por recursos. Estas conductas hablan de una jerarquía estable y de experiencias previas de convivencia bien gestionadas.
El nombre que une memoria y futuro
La votación popular que eligió Ernie como nombre no es un detalle menor. Implica a la comunidad, mantiene viva la historia de Ernest y refuerza una narrativa compartida: proteger a una especie requiere vínculos emocionales y datos científicos a partes iguales.
Ernie simboliza la continuidad: homenaje al pasado, refuerzo del presente y confianza en la reproducción futura.
Si visitas el parque, así puedes sumar
- Mantén silencio y distancia: el estrés altera el comportamiento y puede interferir en el cuidado materno.
- Evita flash y gestos bruscos: la luz intensa y los movimientos repentinos distraen a la madre.
- Sigue las indicaciones del personal: conocen las señales de calma o inquietud del grupo.
- Observa posturas y miradas: aprenderás a identificar relajación, alerta o curiosidad en cuestión de minutos.
Qué hay detrás de las siglas
La EAZA coordina distintos niveles de programas: EEP para gestión intensiva de cría, ESB (libros genealógicos) para seguimiento poblacional y monitoreo para especies que requieren datos, pero no planes de cría complejos. En todos los casos, los movimientos entre centros se planifican para proteger la diversidad genética y el bienestar.
Al autorizar la reproducción de Wefa, se valoró el linaje, la compatibilidad y la capacidad del grupo para sostener una nueva cría. Tras el nacimiento, llegan meses críticos: lactancia exclusiva, consolidación del vínculo y primeras incursiones de la cría sobre el sustrato, siempre a centímetros del cuerpo materno.
Amenazas que siguen ahí
La pérdida de selva por talas y apertura de caminos, la caza ilegal y los patógenos que circulan en el bosque siguen reduciendo poblaciones silvestres. Por eso, la investigación en sanidad, nutrición y comportamiento en centros acreditados aporta datos que también sirven sobre el terreno.
Más formas de implicarte desde casa
Si te interesan los grandes simios, puedes apoyar proyectos que actúan en origen: iniciativas de restauración forestal, educación comunitaria para reducir caza furtiva y programas de vigilancia de enfermedades zoonósicas. Pequeñas acciones —desde consumir madera certificada hasta informarte antes de viajar— reducen la presión sobre los bosques tropicales.
Otra vía consiste en aprender a leer el comportamiento cuando visites un parque acreditado: identificar al macho dominante, distinguir señales de calma o tensión, y reconocer cuidados como el acicalamiento o el porte ventral de la cría. Cuanto más sepas, más valiosa será tu observación y mayor el respeto que transmitirás a tu entorno.