Pensé que nunca volveríamos a verlo»: nace en libertad el primer quebrantahuesos en 100 años

Un valle frío, vuelos altos y una vigilancia paciente han cambiado un relato que parecía escrito. El Moncayo guarda un secreto con futuro.
La cordillera que separa Soria y Aragón vuelve a dar señales de recuperación ecológica. En un nido escarpado y casi invisible, la vida se impuso donde solo quedaban recuerdos. Este hito no llega por casualidad: detrás hay ciencia, coordinación institucional y una sociedad que empieza a mirar a su montaña con otros ojos.
Un regreso que cambia el mapa del Moncayo
Después de décadas de ausencia, el quebrantahuesos ha criado en libertad en el área soriana del Moncayo. La cría ha recibido el nombre de Moncayo, un gesto simbólico para un territorio que busca consolidar su papel como corredor faunístico del Sistema Ibérico. Técnicos y agentes medioambientales han seguido con sigilo a la pareja reproductora —macho sin marcas y hembra Ezka, anillada en Navarra en 2015— hasta confirmar la eclosión a mediados de febrero.
Primer nacimiento natural de quebrantahuesos en la zona en un siglo: una señal de recuperación que trasciende fronteras administrativas.
El marcaje del pollo con un emisor GPS permitirá conocer sus desplazamientos, pautas de alimentación y áreas de descanso. Con esos datos, los equipos podrán anticipar riesgos, ajustar cierres temporales de sendas, proponer microreservas y planificar refuerzos tróficos puntuales en los periodos más delicados.
Cómo se logró: paciencia, silencio y ciencia
Los intentos fallidos de 2020 y 2021 enseñaron una lección: reducir perturbaciones y coordinar calendarios entre administraciones. Este año, la vigilancia se centró en minimizar ruidos, regular la escalada en paredes sensibles y controlar vuelos recreativos en momentos críticos de incubación. La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ), la Junta de Castilla y León y el Gobierno de Aragón tejieron un protocolo de intervención en altura con control veterinario para anillar y pesar a la cría sin comprometer su bienestar.
El GPS no es un adorno: es un seguro de vida que convierte cada vuelo en información útil para la conservación.
Por qué el quebrantahuesos importa
El Gypaetus barbatus es el único vertebrado que basa su dieta en huesos. Rompe grandes piezas dejándolas caer desde altura y aprovecha médula y calcio. Así acelera la desaparición de restos de ungulados, disminuye focos de patógenos y cierra el ciclo de la materia orgánica en alta montaña. Su presencia indica un ecosistema que funciona: ganadería extensiva operativa, conectividad ecológica y una red trófica completa.
- Servicio sanitario natural: limpia el campo al consumir restos que otros carroñeros no aprovechan.
- Indicador de calidad: necesita tranquilidad, alimento estable y cortados bien conservados.
- Conexión territorial: usa puertos y crestas, lo que revela la salud de los corredores biológicos.
Amenazas y respuestas que funcionan
Las amenazas no desaparecen con un nacimiento. Se gestionan con medidas concretas y sostenidas. Esta hoja de ruta guía a los equipos en la península:
|Amenaza
|Respuesta de gestión
|Cebos envenenados y tóxicos ilegales
|Redes antiveneno, patrullas caninas y sanciones ejemplares.
|Plomo en la cadena trófica por munición
|Transición a munición sin plomo y recogida de restos de caza.
|Perturbación humana en nidos
|Vedas de escalada, control de drones y desvío temporal de sendas.
|Infraestructuras con riesgo
|Marcaje de tendidos, soterramientos selectivos y paradas adaptativas.
|Déficit alimentario puntual
|Gestión de muladares y acuerdos con ganaderos locales.
|Calentamiento y eventos extremos
|Seguimiento fenológico y refuerzo de puntos de agua seguros.
Qué cambia para ti, para Soria y para Aragón
La vertiente soriana aspira a la declaración de Parque Natural, ya vigente en la parte aragonesa. Esta figura ayuda a ordenar usos, impulsar una economía local basada en ecoturismo responsable y dar estabilidad a la financiación de la gestión. Senderistas, fotógrafos y clubes de montaña tienen aquí un papel directo: respetar balizamientos, evitar vuelos recreativos cerca de cortados y notificar avistamientos relevantes a los equipos ambientales.
Parque Natural en Soria: más protección, mejor planificación y oportunidades para una economía de baja huella.
Para el sector primario, el regreso del quebrantahuesos puede traducirse en convenios para gestionar despojos ganaderos en condiciones seguras, reduciendo costes y generando un recurso alimentario estable para la carroñera. La coordinación entre ayuntamientos, cotos de caza y refugios de montaña permitirá anticipar conflictos y aprovechar sinergias, desde calendarios de batidas compatibles hasta calendarios de uso público.
Lo que vendrá ahora
En los próximos meses, Moncayo abandonará el nido, explorará valles vecinos y aprenderá a localizar alimento. Los datos del GPS dirán si consolida un territorio en el Ibérico o si se desplaza hacia conectores con Pirineos o Picos de Europa. Cada movimiento suma conocimiento para afianzar una metapoblación estable en la península.
Cómo reconocerlo en el campo y no molestarlo
Identificar bien a la especie evita errores y perturbaciones innecesarias. Estas pistas ayudan en la observación responsable:
- Silhouette: alas estrechas y largas, cola romboidal muy marcada, vuelo firme y bajo a cortados.
- Plumaje: adultos con tonos anaranjados en pecho por baños ferruginosos; jóvenes más oscuros.
- Comportamiento: porte de huesos y rompederos visibles en canchales.
- Distancia: si te mira al posarse o cambia su trayectoria, te has acercado demasiado.
Guía rápida si ves un quebrantahuesos
- Observa en silencio y mantén distancia. Usa prismáticos; evita perseguir el vuelo.
- No compartas localizaciones exactas de nidos en redes sociales.
- Si detectas un ave herida o un posible cebo tóxico, llama al 112 y aporta coordenadas.
- En zonas de cortados, verifica cierres estacionales y respétalos.
Claves para consolidar el éxito en 2026
La cría en libertad abre una ventana de oportunidad. Para no cerrarla, los gestores barajan un paquete de acciones prioritarias:
- Monitoreo fino del pollo y la pareja para detectar cambios de uso del territorio.
- Mantenimiento de muladares con protocolos higiénico-sanitarios y calendario estable.
- Calendarios consensuados con clubes de escalada y parapente en paredes críticas.
- Campañas locales de sensibilización dirigidas a senderistas y fotógrafos de fauna.
- Revisión de tendidos con mayor riesgo y marcaje prioritario en corredores.
Más allá del titular: por qué te afecta
Un parque bien gestionado mejora el agua que bebes, reduce costes de limpieza de restos en el monte, genera empleo estacional de calidad y ofrece una marca de territorio con valor añadido para tu negocio rural. Si practicas deporte en montaña, ganarás senderos mejor señalizados y calendarios claros. Si tienes ganado, podrás acogerte a circuitos regulados de retirada de cadáveres que reducen trámites y suman en biodiversidad.
La historia de Moncayo no se mide solo por el primer vuelo. Se medirá por la capacidad de una comunidad de adaptarse a convivir con una especie exigente y valiosa. La pregunta ya no es si el quebrantahuesos puede volver. La pregunta es cuán preparados estamos para que se quede.