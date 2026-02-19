Pensé que ya no lo veríamos» : por qué te afecta el primer quebrantahuesos libre en 100 años

Una montaña, vuelos en espiral y un silencio roto: lo que parecía imposible vuelve a latir sobre nuestras cabezas hoy.
En el corazón del **Moncayo**, la noticia corre de boca en boca entre guardas, senderistas y vecinos. Un ave que muchos daban por irrecuperable vuelve a criar sin jaulas, sin cautiverios y en su propio territorio. Lo que ocurre aquí no es una anécdota local: habla de cómo cuidamos nuestros montes, de qué dejamos a nuestros hijos y de cuánto dependen los ecosistemas de decisiones que se toman a pocos kilómetros de casa.
Un siglo de espera que termina en el Moncayo
La **primera cría en libertad de quebrantahuesos** en la vertiente soriana del **Sistema Ibérico** ya tiene nombre: **Moncayo**. Nació a mediados de febrero tras una incubación vigilada al milímetro por equipos que llevaban años intentándolo. Los ensayos de 2020 y 2021 no llegaron a buen puerto, pero sirvieron para ajustar protocolos, blindar la tranquilidad del nido y levantar una red de apoyo que hoy da resultados.
La eclosión de **Moncayo** supone el primer nacimiento natural de **quebrantahuesos** en la zona en alrededor de **100 años**.
La pareja que lo ha hecho posible la forman un macho sin marcas y una hembra conocida: **Ezka**, identificada en **Navarra** en 2015. Las observaciones revelan coordinación, aportes de alimento regulares y un comportamiento reproductor estable. El polluelo ya porta un emisor **GPS**, herramienta que permitirá trazar sus primeros vuelos, detectar áreas clave y anticipar amenazas en tiempo real.
Quién sostiene el milagro: ciencia, monte y coordinación
Este avance nace de un trabajo conjunto. Los **agentes medioambientales** de la **Junta de Castilla y León** en **Soria**, los técnicos de Protección de la Naturaleza del **Gobierno de Aragón** y la **Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ)** encadenaron guardias, observaciones y protocolos de mínima molestia durante meses. Cuando tocó marcar al pollo, intervino el **Grupo de Intervenciones en Altura**, con apoyo veterinario y medidas de seguridad que reducen el estrés y priorizan el bienestar del animal.
Marcaje con **GPS**, control biométrico y vigilancia discreta: combinación de **ciencia aplicada** y conocimiento del terreno para acelerar la recuperación.
La especie que limpia los montes
El **quebrantahuesos (Gypaetus barbatus)** es un ave necrófaga especializada en aprovechar lo que otros no pueden: los **huesos**. Contribuye a la higiene del campo, reduce focos de patógenos y cierra el ciclo de la carroña. En España figura **en peligro de extinción** en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Su bastión sigue en los **Pirineos**, aunque los programas de reintroducción han devuelto su silueta a **Picos de Europa**, **Montes Vascos**, **Sistema Bético** y, paso a paso, al **Sistema Ibérico**.
¿Por qué te afecta a ti?
No es solo una buena noticia para los ornitólogos. Tiene efectos prácticos en la vida local, el turismo y la gestión ganadera.
- Salud del monte: al consumir restos óseos, disminuye residuos y posibles focos de enfermedades.
- Economía rural: atrae a observadores de fauna y fotógrafos, que llenan alojamientos y restaurantes de la zona.
- Identidad del territorio: refuerza la marca **Moncayo** como destino de naturaleza bien gestionada.
- Educación ambiental: genera actividades escolares y divulgativas que conectan a los jóvenes con su entorno.
La recuperación del **quebrantahuesos** mide la calidad del hábitat: si esta especie prospera, el sistema funciona.
Parque Natural en el horizonte: lo que cambiaría
La vertiente soriana del **Moncayo** aspira a la declaración de **Parque Natural**, figura que ordena usos, concentra recursos y aporta seguridad jurídica. Con esa protección, las zonas de cría ganarían tranquilidad, se clarificarían rutas de escalada y actividades recreativas, y se facilitaría la financiación para **muladares autorizados** que estabilizan el alimento disponible para las rapaces necrófagas.
|Año
|Hito
|Actores
|Estado
|2020
|Primer intento reproductor observado
|Junta de Castilla y León, FCQ
|Sin éxito
|2021
|Ajuste de protocolos y blindaje de nido
|Equipos mixtos CyL–Aragón
|Lecciones aprendidas
|2026
|Eclosión de “Moncayo” y marcaje con GPS
|JCyL, Gobierno de Aragón, FCQ, GIA
|Confirmado
|2026–2027
|Seguimiento de dispersión juvenil
|Equipos de campo y veterinarios
|En curso
Riesgos que aún acechan
- Venenos y cebos ilegales: provocan mortandades silenciosas y afectan a toda la cadena trófica.
- Colisiones y electrocución: tendidos mal señalizados suponen un riesgo real para aves planeadoras.
- Molestias en época de cría: drones, escalada o fotografía invasiva pueden provocar abandono del nido.
- Déficit de alimento: sin muladares regulados y sin ganadería extensiva, la población pierde estabilidad.
Sin **ganadería extensiva** y sin **puntos de alimentación** gestionados, el crecimiento del **quebrantahuesos** se frena.
Así se cuida a “Moncayo”: ciencia con botas puestas
El emisor **GPS** del polluelo enviará posiciones periódicas. Con esos datos, los equipos cartografían sus áreas de campeo, evalúan riesgos y actúan rápido si detectan patrones anómalos. El protocolo incluye pesajes, mediciones y revisiones visuales a distancia, siempre con tiempos limitados y rutas de acceso que evitan caminos tradicionales de senderistas para no delatar el nido.
Si lo ves, actúa así
- Mantén distancia: si abre las alas repetidamente o vocaliza, ya te has acercado demasiado.
- Evita el dron: los vuelos recreativos cerca de cortados alteran a las parejas reproductoras.
- No aportes comida: altera su comportamiento y puede atraer depredadores.
- Comunica observaciones: si detectas molestias o un ave en apuros, informa al **112** o a los **agentes medioambientales**.
Claves para entender lo que viene
¿Qué aporta el GPS? Un emisor solar registra posición, altitud y velocidad. Con series temporales se detectan zonas de riesgo y corredores de vuelo. El análisis permite priorizar soterramientos de cableado o señalización de tendidos donde la especie entra con más frecuencia.
¿Qué significa ser Parque Natural? Implica un plan de uso público, zonificación de actividades y presupuesto estable para conservación, señalética y educación ambiental. Para el visitante, traduce senderos mejor indicados y normas claras; para la fauna, más silencio en áreas sensibles y menos sobresaltos en la cría.
Una proyección posible: si una pareja saca adelante un pollo cada dos años y al menos la mitad de los jóvenes supera los primeros vuelos, en una década la **población local** podría sumar varias unidades reproductoras. Ese crecimiento necesita tres apoyos: disponibilidad de alimento regulada, reducción de riesgos en tendidos y tranquilidad en cantiles durante la incubación.
Qué puedes hacer tú: planifica rutas lejos de cortados señalizados en época de reproducción, consume en negocios locales para reforzar el vínculo conservación–economía y comparte buenas prácticas en clubes de montaña. Pequeños gestos sostienen grandes vuelos.