Pensé que ya no volveríamos a verlo» : la cría salvaje que rompe 100 años de silencio en España

Una sombra clara sobre la roca, un vuelo bajo, un rumor de huesos en el aire frío. Algo cambió en el Moncayo.
En una ladera casi olvidada, donde el viento pule la piedra y el ganado traza sendas antiguas, un nacimiento inesperado ha reordenado prioridades, presupuestos y certezas. La montaña ha devuelto lo que muchos daban por perdido.
Así se fraguó el hito en el Moncayo
En la vertiente soriana del Moncayo, una pareja de quebrantahuesos consiguió sacar adelante un pollo en libertad, el primero registrado en la zona en más de un siglo. Tras los fallidos intentos de 2020 y 2021, el territorio ofreció por fin una ventana de calma y alimento. La incubación llegó a término a mediados de febrero y el nido se mantuvo seguro hasta el anillamiento.
Primer nacimiento natural de quebrantahuesos en el Sistema Ibérico soriano desde hace 100 años: un indicador de que la restauración de hábitats empieza a funcionar.
El éxito no es casualidad. Detrás está un engranaje fino entre los agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León, los técnicos de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón y la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ). La pareja, con un macho sin marcas y una hembra conocida como Ezka —marcada en Navarra en 2015—, fue objeto de vigilancia silenciosa para evitar molestias en plena reproducción.
Un nombre y un GPS para empezar la vida
El pollo ha sido bautizado Moncayo. Lleva un emisor GPS de última generación, clave para entender su dispersión juvenil, localizar dormideros, anticipar riesgos y ajustar decisiones de gestión. La captura para el marcaje se realizó con seguridad y supervisión veterinaria, incorporando mediciones biométricas que servirán para evaluar su estado y crecimiento.
- Vigilancia discreta del nido para reducir el estrés de la pareja.
- Marcaje con GPS para seguimiento en tiempo real y alertas tempranas.
- Coordinación entre administraciones y FCQ para actuar con rapidez ante incidencias.
- Protocolo veterinario para garantizar el bienestar del pollo durante el anillamiento.
La protección legal del territorio es la pieza que falta: la vertiente soriana del Moncayo aspira a la declaración de Parque Natural para blindar a largo plazo la tranquilidad del nido y su entorno.
Por qué este buitre barbudo es decisivo
El quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) es único: recicla los huesos que otros carroñeros no consumen. Con su potente pico y una técnica ancestral —soltar los restos desde altura— convierte despojos en nutrientes. Así reduce focos de patógenos y cierra el ciclo de la materia en montaña.
En España figura como especie en peligro de extinción en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Su distribución histórica se contrajo por décadas de veneno, persecución y pérdida de hábitat. Hoy la población más robusta vive en los Pirineos, con núcleos en expansión y programas de reintroducción en marcha en el Sistema Ibérico, Picos de Europa, Sistema Bético y Montes Vascos.
|Zona
|Situación actual
|Actuaciones clave
|Pirineos
|Presencia consolidada y cría regular
|Gestión de comederos, reducción de venenos, marcaje
|Picos de Europa
|Reintroducción con parejas establecidas
|Liberaciones controladas y seguimiento GPS
|Sistema Ibérico (Moncayo)
|Primer nacimiento en libertad en un siglo
|Vigilancia, marcaje y propuesta de Parque Natural
|Sistema Bético
|Expansión lenta con parejas dispersas
|Refuerzo de hábitat y control de amenazas
|Montes Vascos
|Avistamientos y asentamientos incipientes
|Conectividad con Pirineos y educación ambiental
Un ave lenta, vulnerable y estratégica
Esta especie madura tarde —alrededor de los 6 a 8 años—, suele poner uno o dos huevos y, por competencia entre hermanos, vuela habitualmente un solo pollo. Cada éxito pesa mucho en la demografía. Por eso la meta ya no es solo que Moncayo abandone el nido: lo crucial será su supervivencia juvenil, la elección de un territorio seguro y, con los años, su capacidad para reproducirse.
Las amenazas siguen ahí: cebos envenenados, colisiones y electrocuciones en tendidos, molestias por drones o escalada en paredes de cría, y la intoxicación por plomo de la munición en restos de caza. La coordinación entre administraciones y el mundo rural resulta decisiva para atajarlas de raíz.
Qué puedes hacer si visitas la zona
- Mantén distancia de cortados y nidos señalizados. Si un ave se alza del nido, retrocede.
- Prohíbe el uso de drones cerca de áreas de cría. Un vuelo recreativo puede arruinar una incubación.
- Lleva a tu perro atado en sendas de alta sensibilidad ambiental.
- No abandones comida ni residuos. Los plásticos y el alambre de bala pueden ser letales.
- Si observas un quebrantahuesos con marcas o emisor GPS, anota hora, lugar y comportamiento y compártelo con los agentes ambientales de la zona.
Política de conservación: por qué la figura de parque natural importa
La posible declaración de Parque Natural en la vertiente soriana del Moncayo permitiría ordenar usos —escalada, caza, tránsito motorizado— y fijar periodos de restricción durante la cría. Con ello se reducen molestias, se pacifica el territorio y se alinean sectores clave: turismo de naturaleza, ganadería extensiva y conservación.
El marcaje GPS abre además una vía para la gestión preventiva. Con modelos de movimiento se pueden cerrar sendas temporales, diseñar campañas contra venenos en puntos críticos y ajustar la ubicación de comederos suplementarios cuando escasean los recursos.
Claves para entender el papel del quebrantahuesos
- Reciclador de huesos: transforma restos duros en nutrientes aprovechables, acelerando la descomposición.
- Higiene de montaña: reduce patógenos en zonas de pastoreo y majadas.
- Indicador ecológico: su presencia sugiere paisajes funcionales y cadenas tróficas completas.
Menos veneno, menos plomo y más paisaje continuo: esa es la ecuación que hace posible que un pollo como Moncayo llegue a adulto.
Lo que viene ahora: ciencia, campo y paciencia
El seguimiento del pollo aportará datos sobre rutas, corredores y cuellos de botella. Con esa información, la Junta de Castilla y León, el Gobierno de Aragón y la FCQ podrán decidir si conviene reforzar la pareja, mejorar puntos de alimentación o actuar sobre tendidos peligrosos. La meta a medio plazo es consolidar al menos dos parejas en el área para reducir el riesgo local de extinción.
Para el sector ganadero, el regreso del quebrantahuesos ofrece una ventaja indirecta: la retirada natural de restos en zonas remotas y el impulso a modelos de ganadería extensiva que conviven con la fauna necrófaga. Con protocolos claros, los muladares legales y los puntos de aporte controlado mejoran la bioseguridad y sostienen a los carroñeros sin generar dependencia.
Información práctica adicional
Si te interesa la observación responsable, planifica en temporada fuera de cría (verano tardío-otoño). Usa prismáticos, evita difundir ubicaciones de nidos en redes y céntrate en miradores oficiales. Para centros educativos, una simulación sencilla consiste en mapear con alumnos trayectorias de un emisor GPS ficticio y decidir cierres temporales de sendas en función de la presencia del ave. Así se comprenden los equilibrios entre ocio y conservación sin pisar el campo.
Queda por delante un reto de paciencia: una especie de ciclo vital lento exige planificar a décadas. Esta cría en el Moncayo no es un punto final; es la señal de que el camino escogido —ciencia, vigilancia y acuerdos con el territorio— empieza a rendir frutos tangibles.