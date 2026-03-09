Pensé que ya no volveríamos a verlo» : la primera cría libre en un siglo nace en Moncayo y te toca

En una ladera fría y silenciosa, un aleteo altera planes, presupuestos y certezas. Lo imposible empieza a parecer cercano.
La sorpresa llega desde el **Moncayo**, donde una pareja de **quebrantahuesos** ha sacado adelante un pollo en plena naturaleza tras décadas de ausencia. La escena rompe un ciclo de intentos fallidos y coloca a este macizo del **Sistema Ibérico** en el mapa de la **recuperación de especies** con un acontecimiento que interpela a cualquiera que ame la montaña.
Qué ha pasado en el Moncayo: cronología y protagonistas
El nacimiento se produjo a mediados de febrero en una repisa escarpada de la vertiente soriana. El pollo recibió el nombre de **Moncayo**. Un emisor **GPS** permitirá seguir sus primeros desplazamientos cuando abandone el nido y detectar amenazas. La hembra, **Ezka**, se marcó en Navarra en 2015. El macho no porta anillas ni marcas visibles.
El éxito llega tras intentos infructuosos en 2020 y 2021. En esta campaña, los equipos de la **Junta de Castilla y León**, el Gobierno de **Aragón** y la **Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ)** blindaron la tranquilidad del nido. Controlaron accesos, ordenaron discretamente actividades sensibles y coordinaron el operativo de anillamiento y colocación del emisor, con apoyo técnico en altura y supervisión veterinaria.
Primer nacimiento en libertad de **quebrantahuesos** en el área soriana del **Moncayo** desde hace un siglo. La cría se llama **Moncayo** y lleva **GPS**.
El seguimiento incluyó observaciones a distancia, turnos escalonados para no repetir rutas, y un protocolo de discreción para montañeros y fotógrafos. La logística evitó ruidos, vuelos recreativos y presencia cercana en los días clave. Cada visita buscó un objetivo concreto: verificar incubación, confirmar eclosión y comprobar la correcta alimentación del pollo.
Por qué importa: el papel ecológico del quebrantahuesos
El **quebrantahuesos** (Gypaetus barbatus) ocupa un nicho único. Se alimenta en gran medida de **huesos**. Los tritura con su pico y rompe los más grandes dejándolos caer desde altura sobre rocas, las llamadas **hueseras**. Este comportamiento recicla calcio y fósforo, reduce focos de patógenos y limpia el campo donde otras carroñeras no llegan.
En España, figura **en peligro de extinción**. Su población más densa vive en los **Pirineos**, y ya se observa expansión hacia **Picos de Europa**, **Sistema Bético**, **Montes Vascos** y **Sistema Ibérico**. El nacimiento en el **Moncayo** confirma una tendencia: cuando la administración, la ciencia y el territorio trabajan coordinados, la especie recupera terreno perdido.
La especie se considera vulnerable en Europa y en España figura **en peligro de extinción**. El **Moncayo** añade una cría nacida en libertad a ese esfuerzo de recuperación.
Riesgos que encara en 2026
- Envenenamientos por **cebos ilegales** o tóxicos presentes en carroñas.
- Colisiones y electrocuciones en **tendidos eléctricos** y estructuras mal señalizadas.
- Molestias por **drones**, escalada en cortados de cría y vuelos recreativos.
- Escasez de **carroña** por normas sanitarias y cambios en la ganadería extensiva.
- Impacto de **parques eólicos** y otros proyectos si no ajustan su ubicación y calendario.
- Meteorología extrema que complica la cría en nidos expuestos.
Cómo se reintroduce una especie así
|Fase
|Objetivo
|Quién
|Plazo orientativo
|Selección de área
|Garantizar hábitat y tranquilidad
|Administración y científicos
|Antes de la temporada de cría
|Seguimiento
|Detectar parejas y evaluar éxito
|Agentes ambientales y FCQ
|Todo el año
|Marcaje
|Instalar **GPS** y anillas sin estrés
|Equipos de altura y veterinarios
|Días clave del desarrollo
|Gestión de molestias
|Regular **drones**, escalada y tránsito
|Parques, ayuntamientos, clubes
|Temporada de cría
|Alimentación controlada
|Apoyo en **muladares** autorizados
|Ganaderos y gestores
|En sequías o inviernos duros
Lo que puedes hacer tú si visitas el Moncayo
Tu comportamiento marca la diferencia. Un simple gesto reduce riesgos para el pollo **Moncayo** y para la pareja.
- Mantén una **distancia** amplia de los cortados; usa prismáticos o telescopio. Evita aproximaciones directas al nido.
- No uses **drones**. La especie reacciona a ruidos y objetos que sobrevuelan el roquedo.
- Lleva el **perro atado** en zonas de cría y no abandones restos de comida.
- No deposites **carroña** por tu cuenta. Solo los **muladares** autorizados evitan contagios y sanciones.
- Si observas comportamientos anómalos o un ejemplar con problemas, contacta con los **agentes medioambientales**.
- Respeta cierres temporales de **vías de escalada** y sendas señalizadas.
La tranquilidad del nido vale más que una foto. Cada molestia innecesaria reduce la probabilidad de que el pollo vuele fuerte.
Parque Natural en la vertiente soriana: qué cambia y por qué te afecta
La parte aragonesa del **Moncayo** ya dispone de protección. La propuesta para la vertiente soriana busca armonizar normas, fijar **zonificación** y priorizar la **conectividad ecológica**. Un **Parque Natural** no blinda montañas de la gente, pero ordena usos y fecha actividades sensibles.
Ese marco facilita financiación para **vigilancia**, señalización, campañas educativas y mejoras en **tendidos eléctricos**. También da herramientas para ajustar la **escalada**, los **vuelos recreativos** y las rutas más transitadas durante la cría. La ganadería extensiva gana visibilidad y puede integrarse en la solución con **muladares** que sostienen a las carroñeras.
Mapa de la especie en España: una expansión vigilada
La población pirenaica actúa como núcleo emisor. Proyectos de **reintroducción** y parejas colonizadoras ya usan cordilleras como puentes: **Picos de Europa** en el norte, **Montes Vascos** hacia el oeste, **Sistema Ibérico** como eje central y **Sistema Bético** al sur. El avance pide paciencia. Cada territorio necesita comida disponible, seguridad aérea y **tranquilidad** en cantiles.
Lo que viene ahora para “Moncayo”
En las próximas semanas, el pollo ampliará el nido, ejercitará alas y practicará saltos en la cornisa. El primer vuelo exige calma en el entorno. El **GPS** enviará posiciones y altitud. Los equipos cruzarán esos datos con mapas de **tendidos**, parques eólicos, pistas y puntos de alimentación. La información permitirá actuar rápido si detectan riesgos o patrones extraños.
Tras emanciparse, la joven ave recorrerá sierras cercanas en busca de **hueseras** y carroña. Aprenderá a romper huesos grandes y a seleccionar piezas ricas en **tuétano**. Esta etapa define su supervivencia. La coordinación entre **Castilla y León** y **Aragón** será clave para responder a avisos, cerrar temporalmente zonas delicadas y reforzar la **señalización** de líneas eléctricas con mayor riesgo.
Los primeros meses tras dejar el nido concentran el mayor riesgo. El **seguimiento con GPS** y la gestión rápida pueden inclinar la balanza.
Apunte útil: qué es una huesera y por qué no debes acercarte
Una **huesera** es un canchal o roca plana donde el **quebrantahuesos** suelta huesos pesados para fracturarlos. Allí suele repetir lances. Si te acercas, interrumpes la técnica y obligas al ave a consumir más energía. Observa siempre desde lejos y evita coronar esos roquedos en temporada de cría.
Glosario rápido para no perderte
- Marcaje GPS: dispositivo ligero que envía posiciones periódicas. Aporta datos sobre movimientos y zonas de riesgo.
- Muladar: punto autorizado donde se deposita **carroña** controlada para apoyar a carroñeras sin riesgos sanitarios.
- Zonificación: reglas distintas según áreas. Permite compatibilizar conservación, turismo y **ganadería**.