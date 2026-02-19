¿Por qué me llaman a la hora de la siesta?» : los 2 trucos que la Policía te pide activar en 2026

El bombardeo telefónico regresa cada día a la hora menos oportuna. La solución existe y cambia cómo proteges tus datos.
Mientras el Gobierno corta las llamadas comerciales del sector eléctrico, cientos de usuarios siguen sufriendo ofertas agresivas de otros ámbitos. La Policía Nacional señala dos atajos legales y gratuitos para ganar tranquilidad.
Qué cambia en la luz y qué sigue igual para el resto
El nuevo Reglamento de suministro y comercialización eléctrica veta las llamadas SPAM a hogares cuando el consumidor no las haya pedido. Si tú no marcas primero, la empresa no puede marcarte. Además, obliga a distinguir con un prefijo específico las ventas telefónicas y con otro diferente la atención al cliente.
Los operadores deberán bloquear las llamadas comerciales que no usen los prefijos fijados. La norma también refuerza la atención al cliente: el canal debe ser gratuito, dejar constancia de la gestión y responder en un máximo de 15 días.
Las ventas telefónicas no solicitadas del sector eléctrico quedan prohibidas. Los contratos cerrados en llamadas no consentidas se consideran nulos.
La medida, sin embargo, no alcanza a telecomunicaciones, finanzas, seguros o comercio minorista. Ahí es donde entran en juego las dos herramientas que recomienda la Policía Nacional para cortar la publicidad invasiva.
Los dos trucos que ya recomienda la Policía Nacional
La Policía recuerda que existen dos listas de exclusión publicitaria, gratuitas y amparadas por la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos. Son la Lista Robinson y la Lista Stop Publicidad. Funcionan como un semáforo en rojo para las empresas que no tienen tu permiso.
Lista Robinson: así te protege
La Lista Robinson sirve para que compañías a las que no diste consentimiento frenen las comunicaciones comerciales por teléfono, correo postal, email o SMS/MMS. Es voluntaria y gratuita, y la inscripción se hace en pocos minutos. Puedes elegir los canales por los que no quieres publicidad.
Los menores de 14 años se apuntan a través de sus padres o tutores. La protección se activa por completo en un plazo que puede llegar a dos meses. Es clave entender su alcance: evita publicidad de empresas sin tu permiso, pero si ya eres cliente o firmaste un consentimiento en el pasado, tendrás que usar tu derecho de oposición directamente frente a esa empresa.
- Accede al registro, identifica tu identidad y confirma el email.
- Selecciona los canales a bloquear: teléfono, email, SMS o correo postal.
- Guarda el comprobante de alta para futuras reclamaciones.
Las empresas deben consultar la Lista Robinson antes de llamarte si no cuentan con tu consentimiento. Si figuras inscrito, no pueden contactar con fines publicitarios.
Lista Stop Publicidad: qué diferencia aporta
La Lista Stop Publicidad es otra lista voluntaria para no recibir comunicaciones no deseadas. Permite registrar varios números, emails y direcciones postales desde una misma cuenta, modificarlos cuando quieras y darte de baja sin coste. Transcurridos 30 días desde el alta, las empresas ya no deberían contactar por ninguno de los canales añadidos.
También se orienta a mayores de 14 años, y los menores se inscriben con ayuda de sus tutores. Igual que en la Robinson, la base legal reside en la LOPDGDD: las compañías están obligadas a verificar si figuras en estas listas antes de lanzar campañas segmentadas.
|Herramienta
|Plazo de efectividad
|Canales cubiertos
|Registra varios contactos
|Coste
|Lista Robinson
|Hasta 2 meses
|Teléfono, email, SMS/MMS, correo postal
|Sí
|0 €
|Lista Stop Publicidad
|30 días
|Teléfono, email, SMS, correo postal
|Sí
|0 €
Si te siguen llamando, estos pasos cortan el acoso
Apuntarte no siempre apaga el ruido de un día para otro. Hay plazos y hay empresas que incumplen. Con este plan aceleras el silencio.
- Pide al agente que anote tu derecho de oposición y que te incluya en su lista interna de exclusión. Tienen que respetarla.
- Exige la identificación completa: nombre de la empresa, CIF, finalidad de la llamada y proveedor que facilita la base de datos.
- Anota hora, número y prefijo mostrado. Si no usan el prefijo comercial obligatorio en los sectores que deban usarlo, recuérdalo en tu queja.
- Solicita el envío por email de la política de privacidad y del origen de tus datos.
- Si persisten, presenta reclamación ante la AEPD adjuntando capturas y registro de llamadas.
Si una compañía formaliza un contrato por una llamada no consentida en el sector eléctrico, el contrato es nulo. Reclama por escrito y conserva la prueba.
Claves rápidas para blindarte frente a fraudes y molestias
La llamada SPAM no siempre busca venderte un producto; a veces persigue obtener datos sensibles. Cierra la puerta con hábitos simples.
- No confirmes datos bancarios ni códigos de verificación por teléfono. Tu banco no los solicita de esa forma.
- Desconfía de números ocultos o internacionales si no esperas contacto. No devuelvas llamadas a numeraciones desconocidas.
- Activa en tu móvil el filtro de llamadas sospechosas y crea listas de bloqueo por prefijo.
- Revisa los formularios en sorteos y altas de servicios: desmarca el consentimiento publicitario cuando no lo necesites.
- Si ya diste permiso, ejerce tu derecho de supresión o limita el tratamiento para fines comerciales en el proveedor concreto.
¿Con qué sectores funcionan mejor estas listas?
Las listas de exclusión frenan especialmente campañas masivas de telemarketing y de email marketing basadas en bases de datos de terceros. Notarás el efecto en aseguradoras, formación privada, energía no regulada, alarmas o comercio minorista con grandes catálogos. Si una empresa te tiene como cliente, la vía más rápida es oponerte directamente desde su área privada o a través de su canal de privacidad.
Más allá de apagar el teléfono: cómo recuperar el control
El nuevo marco en el sector eléctrico, junto a las dos listas recomendadas por la Policía Nacional, te da herramientas reales para elegir quién te llama y por qué. Añade una rutina mensual: revisa qué boletines recibes, qué apps tienen permiso para acceder a tus contactos y qué consentimientos firmaste en el pasado. Quitar uno solo puede marcar la diferencia.
Si gestionas una línea familiar, registra los números de menores en la lista que elijas y guarda los comprobantes. Cuando cambies de número, recuerda actualizar o eliminar el anterior en la plataforma. Y, ante cualquier duda, pregunta directamente a la empresa por el origen de los datos; esa respuesta te dirá qué palanca usar, si la Lista Robinson, la Lista Stop Publicidad o tu derecho de oposición inmediato.