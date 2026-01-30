¿Por qué se queman tus plantas en casa?» : andré alonso explica qué haces mal y cómo salvarlas

Tu salón no es un invernadero ni una calle al sol. Allí mandan el vidrio, la humedad, el sustrato y tus rutinas.
El divulgador y experto en plantas domésticas André Alonso agitó un dogma repetido durante años: el sol tras la ventana no fulmina tus hojas. Su mensaje abre un frente incómodo, pero útil, para quien convive con macetas: la mayoría de daños que parecen quemaduras tienen otro origen y se pueden evitar con ajustes simples en riego, humedad y ubicación.
Lo que realmente sostiene el argumento de Alonso
La frase que ha puesto sobre la mesa es clara: dentro de casa, la luz directa que entra por una ventana se comporta distinto a la del exterior. El vidrio filtra buena parte de la radiación UV, atenúa picos de energía y crea un ambiente más estable. En ese contexto, lo que causa bordes secos y parches marrones suele relacionarse con un manejo inadecuado del riego, de la humedad ambiental o del tipo de sustrato.
Tras un cristal, la luz intensa funciona como un acelerador del metabolismo, no como un soplete.
La clave está en el equilibrio. Más luz eleva la fotosíntesis y con ella la demanda de agua. Si la maceta no acompaña con humedad disponible y buen drenaje, la hoja pierde capacidad para disipar calor y se daña. A ojos del cuidador, parece “quemadura”. En términos fisiológicos, es estrés hídrico.
Daños que parecen quemaduras y qué los provoca
Cuando el interior se calienta y el sustrato permanece seco, se activa un círculo vicioso: la planta cierra estomas para conservar agua, sube la temperatura de la hoja y aparecen necrosis en puntas y márgenes.
- Bordes marrones: déficit de agua, baja humedad o sales acumuladas.
- Manchas secas irregulares: riego insuficiente tras un aumento de luz o calor cercano a la ventana.
- Hojas caídas por la tarde: evaporación alta; el sustrato no acompaña el ritmo de la planta.
- Hojas pálidas: falta de luz sostenida, no “quemadura”.
Si aumentas la luz, debes aumentar el agua disponible y estabilizar la humedad. Esa es la ecuación.
El papel del cristal: filtro, no blindaje
Las ventanas modernas reducen los UV más agresivos y suavizan extremos. Aun así, el interior puede alcanzar temperaturas elevadas en verano, sobre todo cuando hay corrientes de convección entre persianas y vidrio. No hablamos de rayos “que queman”, sino de calor acumulado que deshidrata más rápido.
Orientación de la ventana y qué esperar
|Orientación
|Tipo de luz
|Riesgo principal
|Recomendación
|Sur
|Brillante muchas horas
|Calor a mediodía
|Sustrato aireado, riegos más frecuentes, cortina translúcida al pico
|Este
|Sol suave de mañana
|Deshidratación lenta
|Ideal para especies sensibles; rotar macetas cada semana
|Oeste
|Sol intenso de tarde
|Hojas calientes al final del día
|Separar 40–80 cm del vidrio y vigilar humedad
|Norte
|Luz difusa
|Sombra prolongada
|Apoyar con LED de espectro completo 12–16 h
Cómo ajustar la luz sin miedo
Gestionar la luz en plantas de interior consiste en calibrar intensidad, duración y distancia al vidrio. Mover 30 centímetros una maceta cambia su microclima. Rotar el tiesto reparte la energía. Limpiar el polvo de las hojas mejora la eficiencia fotosintética.
Señales para regular riego y humedad
- Pesa la maceta tras regar y cuando toca riego: sentirás el contraste y evitarás “calendarios rígidos”.
- Introduce un dedo 3–4 cm en el sustrato: si sale limpio y seco, toca agua; si se pega, espera.
- Usa un higrómetro sencillo: apunta a humedad ambiental entre 45% y 60% para la mayoría.
- Prefiere riegos profundos y espaciados a “chorreos” frecuentes que salinizan el sustrato.
- Coloca bandejas con guijarros y agua sin que el fondo del tiesto toque el líquido.
El mejor “protector solar” para tus plantas bajo cristal es un sustrato vivo, húmedo y bien aireado.
Guía express en 5 pasos para ganar luz sin perder hojas
- Acerca gradualmente la planta a la ventana durante 7–10 días. Observa la turgencia a mediodía.
- Mejora el sustrato: mezcla fibra de coco, perlita y un poco de compost para equilibrar retención y aireación.
- Riega en función de la luz: más horas de claridad piden más agua disponible, no necesariamente más frecuencia si el sustrato retiene bien.
- Usa cortinas translúcidas en picos de calor; no para “tapar el sol” de forma permanente.
- Separa del vidrio en verano. Un palmo suele ser suficiente para evitar bolsas de aire caliente.
Cuándo sumar luz artificial y cómo hacerlo fácil
Las luces LED de espectro completo compensan la falta de sol en estancias oscuras o en invierno. Colócalas a 30–50 cm del follaje, enciéndelas entre 12 y 16 horas y programa descansos nocturnos. Si ves entrenudos muy largos, falta intensidad; si notas hojas “lavadas”, baja la altura o reduce horas.
Especies que toleran bien el sol tras cristal
- Cactus y suculentas: piden luz fuerte; ajusta riego a su ritmo lento.
- Ficus lyrata y elastica: agradecen ventanas luminosas con riegos controlados.
- Helechos: prefieren mucha luz difusa y humedad alta; evita la desecación del sustrato.
- Sansevieria: tolera casi todo, pero crece mejor con luz brillante tras vidrio.
Errores frecuentes que alimentan el mito
Regar “lo de siempre” tras mover la maceta a un lugar más luminoso. Dejar sustratos compactados que repelen el agua y mojan solo la capa superior. Confundir calor puntual con exposición solar peligrosa. Olvidar que el aire acondicionado o la calefacción resecan el ambiente y aceleran la transpiración.
Pequeñas herramientas que marcan diferencia
- Termómetro cerca de la ventana: te dirá si el rincón supera los 28–30 °C por la tarde.
- Higrómetro económico: te ayuda a mantener una banda confortable para la mayoría de especies.
- Regadera de pico fino y platos recogegotas: facilitan riegos profundos sin encharcar.
Para ampliar el margen de éxito en tu casa
Si dudas entre dar más luz o regar menos, elige luz y mejora el sustrato. La planta usa la energía extra para crecer y cerrar heridas, siempre que tenga agua disponible y raíces oxigenadas. Un abonado suave en época de crecimiento evita que la hoja se vuelva frágil y facilita una respuesta vigorosa.
Planifica “semanas de observación”: toma fotos, registra riegos y anota horas de luz. En dos o tres ciclos verás patrones. Esa bitácora vale más que cualquier regla rígida. Y sí, como sugiere André Alonso, puedes acercar tus plantas al sol de la ventana sin miedo: lo que necesitan de ti es un buen riego, humedad estable y un sustrato que les permita beber y respirar a la vez.