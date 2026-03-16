¿Por qué tengo que pagarlo yo?» : la ley te ampara con las humedades si cumples este requisito

Una gota en el techo puede parecer poca cosa. Después llegan facturas, discusiones en la escalera y un olor que no se va.
Muchos propietarios pagan sin mirar más allá de la mancha. La normativa, sin embargo, traza una línea clara que cambia quién asume los costes, siempre que se cumpla una condición muy concreta y fácil de comprobar con un informe técnico.
El requisito que te puede ahorrar la reparación
La Ley de Propiedad Horizontal obliga a la comunidad de propietarios a realizar «las obras y trabajos necesarios para el adecuado mantenimiento y conservación del inmueble y de sus servicios e instalaciones comunes» (artículo 10). El punto decisivo para las humedades es este: que el problema nazca en un elemento común.
Si la humedad se origina en un elemento común, la comunidad debe reparar y responder por los daños en tu vivienda.
En la práctica, hablamos de filtraciones por una cubierta mal impermeabilizada, una bajante general deteriorada o una fachada con grietas. Cuando el origen se sitúa ahí, el propietario afectado no tiene que asumir la factura. La clave está en acreditar el foco con un informe técnico objetivo.
Qué cuenta como elemento común
El concepto no se limita al portal o al ascensor. También lo integran partes que no pertenecen a ningún piso concreto, definidas por la normativa y por el artículo 396 del Código Civil. Entre ellas:
- Estructura: forjados, pilares, vigas y muros de carga.
- Tejado y cubierta: incluida su impermeabilización y aislamiento.
- Fachada: revestimientos, cámaras, vierteaguas y juntas.
- Patios y medianeras que sirven al conjunto del edificio.
- Instalaciones generales: bajantes, montantes de agua, shunts, ventilaciones, canalones.
- Espacios comunes: portales, rellanos, garaje y trasteros comunitarios.
Si la humedad arranca ahí, la comunidad asume la intervención como lo hace con el mantenimiento del ascensor o la limpieza.
Cuándo pagas tú o tu vecino
Si el problema procede de una tubería privativa que discurre por tu vivienda, te corresponde arreglarla. Si el origen está en la instalación de otro propietario, le toca a él. Cuando hay dudas, conviene peritar antes de tocar nada.
|Origen de la humedad
|Quién paga
|Pruebas recomendadas
|Bajante general, cubierta, fachada
|Comunidad
|Informe técnico, fotos, partes del seguro de la comunidad
|Tubería de tu baño o cocina
|Propietario afectado
|Peritaje, factura del fontanero, croquis de instalación
|Llave de paso o fregadero del vecino superior
|Propietario causante
|Acta del perito, acta de la comunidad si hubo aviso, parte del seguro del vecino
|Condensación por falta de ventilación
|Propietario afectado
|Termohigrómetro, inspección de puentes térmicos, hábitos de ventilación
Cómo actuar desde la primera mancha
Un buen protocolo reduce discusiones y tiempos. Sigue estos pasos y deja rastro documental:
- Documenta la humedad con fotos y vídeo con fecha. Registra goteos y evolución.
- Avisa por escrito al presidente y al administrador. Usa correo con acuse o burofax.
- Contacta con tu seguro del hogar. Su perito puede delimitar el origen. Pide el informe.
- Solicita al seguro de la comunidad o a la propia comunidad una inspección cuando sospeches de un elemento común.
- No abras techos ni piques paredes antes del peritaje salvo urgencia por seguridad.
- Pide una junta si el administrador no actúa. El artículo 10 permite obras necesarias sin retraso.
- Guarda facturas de daños en mobiliario, pintura o electrodomésticos. Facilitan la reclamación.
No emprendas obras por tu cuenta antes de identificar el foco. Puedes acabar pagando un gasto que no te corresponde.
Cuando la comunidad se niega a reparar
Hay comunidades que discuten el origen o aplazan la decisión. En ese escenario, eleva la reclamación:
- Segundo peritaje independiente si el primero resulta inconcluyente.
- Requerimiento fehaciente a la comunidad, con el informe y presupuesto adjuntos.
- Acta notarial de presencia si la humedad es evidente y continua.
- Demanda por incumplimiento del deber de conservación, solicitando daños y perjuicios.
La jurisprudencia respalda estas reclamaciones. En enero de 2024, el Tribunal Supremo ordenó a una comunidad reembolsar más de 11.000 euros a un propietario porque las filtraciones se originaban en la impermeabilización de la cubierta, un claro elemento común. El criterio se mantiene: si el origen es comunitario, la comunidad paga y responde por los daños.
Costes, seguros y tiempos realistas
Un informe técnico básico puede costar entre 200 y 600 euros según la complejidad. Las pólizas de hogar suelen cubrir el peritaje y los primeros auxilios (secado, retirada de agua). El seguro de la comunidad se hace cargo cuando el origen es común, con las franquicias pactadas.
Los plazos se alargan si el daño no impide la habitabilidad. Aun así, el artículo 10 permite ejecutar obras necesarias sin acuerdo previo en junta cuando afectan a seguridad, estanqueidad o accesibilidad. Si hay riesgo eléctrico, exige medidas urgentes por escrito al administrador.
Errores frecuentes que te salen caros
- Repintar sin secar el paramento y sin corregir el origen. La mancha vuelve y la pintura se pierde.
- Firmar un parte de seguro que atribuye el origen a tu instalación sin pruebas.
- No ventilar en episodios de condensación. Aumenta el moho y confunde el diagnóstico.
- No pedir el informe pericial por escrito. Sin él, la reclamación cojea.
- Dejar pasar meses sin reclamar. La prueba se diluye y la comunidad pospone.
Claves prácticas para distinguir filtración, capilaridad y condensación
La filtración suele dejar cerco y goteo tras lluvias o uso de agua. La capilaridad asciende desde suelos o zócalos y mancha a menos de un metro. La condensación aparece en puntos fríos y esquinas, y mejora con ventilación y deshumidificación. Clasificar bien el tipo orienta el responsable y la solución técnica.
El único requisito que decide quién paga es el origen: común o privativo. Todo lo demás son matices.
Un extra que te ayuda a ganar tiempo y dinero
- Simulación rápida: si llueve y la mancha crece, apunta fecha y litros/m² de la tormenta. Correlación ayuda al perito.
- Prevención comunitaria: limpieza anual de canalones y revisión de juntas de cubierta antes del otoño. Cuesta poco y evita siniestros.
- Acuerdo de mínimos: aunque se discuta el origen, la comunidad puede autorizar una reparación provisional para cortar el daño.
Si convives con humedades recurrentes, solicita que la comunidad incorpore la inspección de estanqueidad a la próxima ITE o revisión periódica del edificio. Y, si tu vivienda sufre puentes térmicos, valora aislar y ventilar con sistemas de extracción temporizada. Cuesta menos que cambiar muebles cada invierno y se complementa con las actuaciones comunitarias cuando proceden.