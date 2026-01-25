¿Qué es esa mancha que cruza el mar?» : así te afecta la franja marrón entre África y América

Una imagen inesperada desde el espacio apunta a un fenómeno marino que crece, viaja con las corrientes y ya toca tu verano.
Los satélites llevan meses siguiendo una banda de color pardo que atraviesa el Atlántico tropical. No es humo ni petróleo. Son macroalgas que forman una cinta flotante que conecta la costa de África occidental con el Caribe y el Golfo de México. Su extensión varía por temporadas, pero su presencia afecta a playas, puertos y a la economía local. Y tú, como bañista, vecino o viajero, notas las consecuencias.
Qué vemos desde el espacio
Las imágenes de satélites de observación muestran una franja marrón de miles de kilómetros compuesta por sargazo, un alga parda flotante del género Sargassum. El cinturón aparece con mayor fuerza entre finales de primavera y verano, cuando las corrientes lo estiran como si fuera una carretera líquida de oeste a este y de este a oeste.
Una banda estacional de macroalgas conecta África y América, con picos entre mayo y septiembre y mínimos al final del otoño.
Esta vigilancia se apoya en sensores como MODIS (Terra y Aqua), capaces de detectar cambios sutiles en el color del océano. Algoritmos específicos, como los índices de materia flotante, permiten estimar la densidad de estas algas mes a mes y trazar su desplazamiento.
Cómo se forma el cinturón
El crecimiento del sargazo depende de dos motores de nutrientes que enriquecen la superficie del océano:
|Temporada
|Fuente de nutrientes
|Zonas de arranque
|Invierno
|Surgencia frente a África occidental que sube nutrientes desde aguas profundas
|Costas de Mauritania y Senegal
|Primavera-verano
|Descarga del Amazonas, que aporta materia orgánica y minerales
|Atlántico occidental y desembocadura del río
Cuando coinciden nutrientes abundantes, aguas cálidas y corrientes favorables, la floración despega. A partir de ahí, los vientos y la circulación superficial redistribuyen la biomasa hacia el Caribe, el Golfo de México y, con menor frecuencia, hasta Florida.
La combinación de nutrientes, temperatura y corrientes convierte el Atlántico tropical en una autopista para las algas pardas.
Qué significa para las costas del Atlántico
Mientras flota en mar abierto, el sargazo da refugio a peces, tortugas y crías de diversas especies. El problema llega cuando toca costa en grandes cantidades. Al acumularse en playas, se descompone, libera sulfuro de hidrógeno —responsable del olor a huevo podrido— y consume oxígeno en el agua somera, con impactos en fauna, turismo y salud pública.
Turismo, pesca y salud pública
- Turismo: baños desagradables, color del agua turbio y cierres temporales de playas. Los municipios asumen costes de retirada diaria.
- Pesca: redes saturadas y hélices atascadas. El sargazo altera rutas de peces costeros y puede dañar artes de pesca.
- Salud: la descomposición emite gases irritantes. Personas con asma o sensibilidad respiratoria deben evitar exposiciones prolongadas.
- Infraestructuras: entradas a puertos y tomas de agua de plantas desaladoras se bloquean en episodios intensos.
Las costas del Caribe y del Golfo de México han vivido temporadas con arribazones masivas. En algunos veranos recientes se han medido cargas comparables a decenas de millones de toneladas repartidas a lo largo del cinturón. Los picos no se repiten igual cada año, pero los registros satelitales sugieren que el fenómeno ya no es anecdótico.
El cinturón de sargazo alterna años más suaves con episodios fuertes. Las series de datos apuntan a una presencia recurrente.
Qué puedes hacer como residente o viajero
Si vives en zona costera o estás preparando viaje, conviene anticipar. La planificación reduce molestias y riesgos y, además, ayuda a que los municipios actúen con criterios sostenibles.
Señales a vigilar y pasos prácticos
- Consulta partes locales sobre sargazo y corrientes antes de ir a la playa. Cambia de zona según el viento del día.
- Evita retirar algas por tu cuenta. La maquinaria pesada puede erosionar dunas y playas.
- Si notas olores fuertes y picor en ojos o garganta, aléjate de los montones en descomposición.
- Para navegación, lleva cuchillo de seguridad y revisa hélices y tomas de agua del motor con más frecuencia.
- Apoya proyectos de aprovechamiento local: compostaje, biofertilizantes o biogás reducen el volumen en playa.
¿Nueva normalidad?
Equipos académicos que analizan series desde 2000 observan un patrón estacional que se repite y, por años, se intensifica. La hipótesis de trabajo relaciona la mayor disponibilidad de nutrientes en superficie con cambios en el uso del suelo en la cuenca amazónica y con variaciones de la surgencia frente a África. No hay una única causa; el océano responde a múltiples forzamientos climáticos y locales.
La perspectiva científica actual combina modelos numéricos, muestreos en mar y teledetección. El seguimiento mejora con sensores nuevos y con datos ciudadanos. Fotos georreferenciadas, boyas de baja coste y drones costeros ya ayudan a anticipar arribazones de días a semanas, lo justo para reforzar turnos de limpieza o reubicar actividades turísticas.
Qué vigilarán los satélites en 2026
La comunidad seguirá de cerca la temperatura del mar, la transparencia del agua y los pulsos de clorofila asociados a entradas de nutrientes. El objetivo: emitir avisos costeros más precisos y con enfoque local. También se evalúa el balance entre daños y beneficios. En mar abierto, el sargazo cumple un papel ecológico; en costa, la gestión selectiva y temprana reduce pérdidas económicas.
Más vigilancia no significa más alarmas: significa actuar antes, retirar menos y aprovechar mejor lo que llega a la orilla.
Para quienes quieran ir un paso más allá, varias iniciativas piloto convierten estas algas en biofertilizante tras un lavado que reduce la sal, o en biogás mediante digestión anaerobia. La clave está en la logística: barreras en el agua, recolección temprana y trazabilidad. Cuando se recoge en mar, el material está más limpio y sirve para más usos. Si se retira tarde, ya en descomposición, los costes suben y los usos bajan.
Un último apunte práctico: las simulaciones de deriva marcan escenarios probables, no certezas. Un cambio de viento en 24 horas puede vaciar una playa y llenar la de al lado. Si viajas, mantén planes flexibles. Si gestionas una costa, combina predicción, vigilancia diaria y protocolos de respuesta. El Atlántico seguirá moviendo esta cinta natural; la diferencia la marca cómo la leemos y cómo actuamos a tiempo.