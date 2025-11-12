« Regaba siempre más y las mataba » : Álvaro Pedrera, experto en plantas domésticas: «El 90% de las plantas que se mueren es por regarlas demasiado»

Vas con buena intención, llenas la regadera y repites la rutina. Semanas después, hojas caídas, manchas marrones y una maceta triste.
La escena se repite en salones y cocinas: plantas que parecían sanas se apagan sin aviso. El experto Álvaro Pedrera, @ypikue, lleva años viendo el mismo patrón en hogares y viveros. Su diagnóstico es directo y apunta a un gesto cotidiano que muchos siguen por costumbre.
La trampa invisible del exceso de riego
Regar no siempre significa cuidar. Cuando una planta recibe más agua de la que puede usar o evaporar, el sustrato se satura y desplaza el oxígeno que las raíces necesitan para respirar. Llega la asfixia radicular y, con ella, la puerta abierta a hongos y pudrición.
“El 90% de las plantas que se mueren es por regarlas demasiado”: el consejo más repetido por quienes trabajan a diario con productores y clientes no es una exageración, es un aviso práctico.
Si dudas de lo que está ocurriendo en tu maceta, busca señales claras. El exceso de riego deja pistas muy concretas.
- Hojas amarillas o lacias, blandas al tacto, aun con tierra húmeda.
- Tallos blandos o que ennegrecen desde la base.
- Raíces marrones y viscosas al sacar el cepellón.
- Moho o costra verdosa en la superficie del sustrato.
La diferencia con la falta de agua es clara: la deshidratación deja hojas crujientes, bordes secos y tierra que se separa de la maceta.
Cómo salvar una planta con raíces dañadas
Protocolo de rescate paso a paso
- Saca el cepellón y déjalo airear 24 horas en sombra luminosa.
- Retira el sustrato viejo con cuidado para eliminar humedad retenida.
- Recorta con tijeras limpias las raíces negras o huecas; conserva las firmes y blancas.
- Trasplanta a un sustrato drenante acorde a la especie (mezclas con perlita o vermiculita funcionan bien).
- Usa una maceta con agujeros de drenaje reales; evita fundas decorativas sin salida de agua.
- Riega ligeramente la primera vez, solo para asentar el sustrato. Luego, espera a que se seque en profundidad.
- Comprueba la humedad cada 2-3 días con el dedo o un palillo: debe salir casi limpio antes de regar.
- Observa brotes nuevos y hojas firmes: indican que la raíz funciona.
- Elimina hojas amarillas persistentes y repite una poda de raíces si el mal olor regresa.
- Ajusta el riego por demanda y no por calendario fijo.
- Elige terracota para especies que prefieren secar entre riegos (sansevieria, zamioculca). La arcilla transpira y acelera el secado.
- Usa una bandeja con guijarros para subir la humedad ambiental sin encharcar la maceta.
- Prueba el “método del peso”: levanta la maceta seca y, días después, húmeda. Tu mano aprende la diferencia.
- Un hidrómetro o medidor de humedad ayuda, pero confirma con el dedo; algunos fallan en sustratos muy aireados.
- Evita fundas decorativas sin drenaje. Si las usas, saca la maceta interior al regar y deja escurrir 10 minutos.
- Ventila la estancia y ofrece luz indirecta abundante: más luz implica más consumo de agua y menos riesgo de hongos.
- Succulentas y cactus: deja secar por completo entre riegos. En invierno, riegos muy espaciados.
- Aroides (monstera, pothos): prefiere humedad constante, pero sin charco. Secado parcial antes de regar.
- Calatheas y marantas: sustrato ligeramente húmedo y agua sin cal; odian el encharcamiento.
- Regar “por si acaso”. La prevención no es mojar, es medir humedad.
- Usar platos con agua estancada. Vacía el sobrante siempre.
- Trasplantar a macetas sobredimensionadas. Más volumen es más agua retenida y menos oxígeno.
- Mezclas compactas. Añade perlita, fibra de coco o corteza según la planta.
- Aplicar fungicidas sin diagnóstico. Primero seca, sanea raíces y mejora el drenaje; trata después si persisten síntomas.
- Riega a fondo y deja escurrir. Apunta la fecha y espera a que el sustrato se seque a 5-7 cm antes de repetir.
- Si hay duda, retrasa el riego 24-48 horas y verifica con el dedo y el peso de la maceta.
- En invierno, reduce la frecuencia a la mitad respecto a verano en la mayoría de especies.
- Saca con cuidado la planta de la maceta. Si huele a amoniaco o a moho, hay pudrición.
- Raíces sanas: firmes y claras. Raíces a tratar: oscuras, blandas, que se deshacen.
- Corrige mezcla y drenaje hoy; el riego correcto empieza en el sustrato, no en la regadera.
Si dudas, espera 48 horas antes de regar: una planta medianamente seca se recupera; una planta encharcada se hunde.
Qué vigilar durante la recuperación
Prevención: riega menos, riega mejor
Señales que te ayudan a decidir
|Síntoma
|Exceso de riego
|Falta de riego
|Aspecto de hoja
|Blanda, amarilla, lacia
|Seca, quebradiza, con bordes tostados
|Sustrato
|Frío, pesado, con moho
|Ligero, se despega de la pared de la maceta
|Tallo
|Negrece desde la base
|Se arquea por falta de turgencia
|Raíces
|Marrones, viscosas, mal olor
|Blancas pero finas, sin pudrición
Herramientas y hábitos que funcionan
Qué, cuánto y cuándo regar
Adapta el riego a la estación y a la especie
En primavera y verano, las plantas crecen y piden más agua; en otoño e invierno, el ritmo baja. Ajusta la frecuencia, no la cantidad: riega a fondo hasta que salga por los agujeros, y luego espera a que el sustrato se seque según la especie.
La maceta correcta con el sustrato correcto evita el 80% de los problemas. El riego compensa lo que el contenedor no puede.
Errores frecuentes que puedes evitar hoy
Lo que dice la experiencia de vivero
Pedrera y otros profesionales coinciden: el riego no se calendariza, se observa. En interiores, la luz cambia con la altura del sol, las corrientes de aire varían y el sustrato envejece. Una revisión rápida semanal del estado de hojas, tallos y raíces superficiales ahorra disgustos y dinero.
Si tu planta “se muere por agua”, piensa en el sistema completo: contenedor, mezcla, luz, ventilación y hábitos. Ajustar uno sin tocar los demás a menudo no basta.
Información útil para dar el siguiente paso
Una pauta práctica de inicio
Prueba de diagnóstico en 5 minutos
Quienes transforman su rutina de riego ven resultados en semanas: hojas más firmes, crecimientos nuevos y menos visitas al cubo de basura. Con un sustrato aireado, un drenaje real y riegos guiados por la humedad y la luz, tus plantas dejan de “morirse por cariño” y empiezan a vivir a su ritmo.