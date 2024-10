El secreto para que una relación funcione está en estas 5 claves, según la experta Marian Rojas

Las relaciones de pareja tienden a caer en la rutina cuando la vida juntos se limita a ser una continua gestión de problemas. Marián Rojas Estapé nos da 5 claves que pueden ayudarte a evitar que esto suceda.

No hay una fórmula secreta para hacer que las relaciones funcionen, pero lo que si existen son actitudes que favorecen que la pareja avance a pesar de las dificultades y elijan continuar juntos antes que abandonar. Te contamos las 5 que Marián Rojas destaca como más importantes.

Conocer bien lo que a la otra persona le gusta

Para hacer feliz a tu pareja necesitas saber qué le gusta, de otra forma será complicado que lo consigas. Por eso es tan importante tener conversaciones en las que pueda explayarse acerca de sus pasiones, ya que así vas a lograr la información necesaria para conocer en profundidad sus gustos y preferencias y te resultará más fácil satisfacerlas. Aunque no compartas sus aficiones, trata de interesarte en ellas aunque sea superficialmente.

Realizar escapadas en pareja

No hay que dejar que los problemas del día a día sean todo lo que compartís, porque al final el sentimiento termina por apagarse. Realizar pequeñas escapadas de forma regular os ayudará a recordar porqué estáis juntos. No hace falta que sea un fin de semana en una casa rural, a veces basta con una cena y un par de horas de conversación y risas. Lo importante es que tengáis tiempo de calidad para compartir, porque eso os ayudará a tomar conciencia de que el amor que os unió, sigue existiendo.

Reconectar con tu pareja a través del contacto físico

El sexo es una parte muy importante de la relación, pero no siempre lo es en igual medida para ambos o no en todo momento se le da la misma importancia. Aunque el deseo sexual no es constante y ambos podéis estar en periodos diferentes, recuerda que la intimidad es un gran pegamento para la pareja. Más allá del sexo, las caricias y el contacto físico, como abrazos y besos, son también una forma de expresar amor que nunca debes dejar de lado.

Tener pequeños gestos hacia tu pareja

La vida en pareja implica sacrificios, y algunos de ellos han de llevarse a cabo de forma consciente y deliberada. La misma Marián Rojas afirma que en ocasiones le gusta sentarse a ver una peli de ciencia ficción con su pareja, aunque ella no es fan del género. Pero que el simple hecho de tener esa deferencia hacia él la hace sentir bien, porque sabe que lo está haciendo feliz. No es que tengas que llevar una vida de renuncias para complacer al otro, pero hacer pequeños esfuerzos que sabes que le proporcionan felicidad genera gratitud, que es uno de los sentimientos más potentes para mantener viva una relación.

Una buena comunicación

La comunicación es esencial para abordar los conflictos que inevitablemente surgirán. Una pareja que se comunica bien, de forma sincera y tratando de exponer sus puntos de vista sin herir a la otra parte tiene mucho ganado de cara a superar las crisis. La comunicación es positiva a todos los niveles, evita malentendidos y os hace sentir más unidos. Tu pareja debe ser la persona a la que puedas contarle todo sin ningún tipo de temor de que pueda usarlo en tu contra.