¿Sabías que este paraíso está cerca de ti?» : la playa de Maspalomas que en 2026 querrás visitar

Hay un rincón del Atlántico que muchos españoles pasan por alto y que cambia tu idea de una escapada corta.
Queda al sur de Gran Canaria, se recorre a pie sin prisa y descoloca a cualquiera por su mezcla de arena, mar y silencio.
Un secreto al sur de Gran Canaria
La playa de Maspalomas se extiende durante casi tres kilómetros de arena dorada frente al océano Atlántico. Su carta de presentación combina un faro histórico, una laguna costera y un campo de dunas que parece moverse con los alisios. A pocos metros de hoteles y paseos, el paisaje se vuelve casi desértico. El contraste sorprende al visitante que busca una playa cómoda y, a la vez, distinta.
El faro de Maspalomas marca un extremo de la playa y actúa como punto de encuentro. Desde allí, un paseo marítimo lleva hacia Meloneras con terrazas y restaurantes; en sentido contrario, el arenal se abre hacia zonas más salvajes, con espacios donde el bañador deja de importar y el viento manda. La charca de Maspalomas, una pequeña laguna junto a la costa, reúne aves migratorias en diferentes épocas del año y aporta un respiro de sombra y vegetación.
La presencia de Maspalomas en los premios Traveller’s Choice Best of the Best de Tripadvisor 2026 confirma algo que muchos locales ya sabían: no hace falta volar a la otra punta del mundo para pisar una de las playas más valoradas por los viajeros.
Por qué enamora a los viajeros
El sistema de dunas, declarado espacio protegido, crea un paisaje difícil de ver en Europa. La arena se desplaza con el viento, forma crestas y valles, y cambia la luz durante el día. Al atardecer, el sol tiñe las dunas de naranja y las sombras dibujan relieves perfectos para la fotografía. El clima, templado durante gran parte del año, permite planear visitas fuera de temporada alta sin renunciar al baño ni a los paseos largos.
- Dunas vivas: un desierto en miniatura a pocos pasos del agua.
- Atardeceres: cielos limpios y colores intensos para cerrar el día frente al faro.
- Charca y aves: un oasis salobre con observación sencilla de especies migratorias.
- Servicios: accesos principales con duchas y chiringuitos en las áreas urbanas.
- Ambiente diverso: familias, deportistas y viajeros que buscan calma comparten el mismo espacio sin agobios.
Datos útiles a un golpe de vista
|Aspecto
|Detalle
|Longitud
|Aproximadamente 3 km de arena continua
|Ubicación
|Sur de Gran Canaria, entre el faro y Playa del Inglés
|Cómo llegar
|Autobús interurbano desde Las Palmas y el aeropuerto; coche por la GC‑1
|Mejor época
|Marzo–mayo y septiembre–noviembre, con menos afluencia y clima suave
|Servicios
|Duchas, hamacas y restauración cerca del faro y paseos principales
|Accesibilidad
|Rampas y pasarelas en accesos urbanos señalizados
Cómo llegar sin volverte loco
Desde el aeropuerto, un autobús interurbano conecta con Maspalomas en menos de una hora. En coche, la GC‑1 lleva directa al sur y varios aparcamientos públicos facilitan el acceso a los paseos marítimos. Si vienes desde Las Palmas de Gran Canaria, calcula entre 40 y 60 minutos según el tráfico. Para quienes prefieren caminar, el tramo entre Playa del Inglés y el faro resulta agradable a primera hora, cuando el sol aún no aprieta.
Normas para cuidar un paisaje único
El campo de dunas forma parte de una reserva natural. Las autoridades piden mantenerse en los itinerarios señalizados para no dañar la vegetación que fija la arena y permite que el sistema se regenere. No se deben retirar arena, piedras o plantas, ni subirse a crestas frágiles fuera de senderos. La charca de Maspalomas necesita silencio: evita acercarte a los nidos y alimentarlas. Volar drones requiere autorización específica y, sin permiso, puede acarrear sanciones.
Las dunas son un sistema vivo: un simple atajo abre cicatrices que tardan años en cerrarse. Respetar los senderos protege el paisaje que vienes a ver.
Consejos para que tu visita salga redonda
- Viento: los alisios soplan más por la tarde. Madruga si quieres calma y menos arena en suspensión.
- Sol: la radiación es alta todo el año. Lleva protector, agua y gorra incluso en invierno.
- Calzado: la arena quema al mediodía. Chanclas o escarpines evitan quemaduras y permiten cruzar zonas calientes.
- Bandera: respeta el color y la señalización de corrientes. Los socorristas conocen bien los cambios de marea.
- Equipaje ligero: el viento mueve la arena. Bolsas estancas y fundas protegen móviles y cámaras.
- Fotografía: el mejor ángulo llega al amanecer o al atardecer, con sombras largas sobre las dunas.
Planes alrededor para un día completo
Junto al faro de Maspalomas encontrarás un pequeño paseo con tiendas y terrazas donde probar pescado local y helados artesanos. En Meloneras, la ruta junto al mar regala vistas tranquilas y un ambiente menos concurrido. Si te apetece algo de actividad, el tramo hasta Playa del Inglés permite un paseo por la orilla con paradas para nadar. Para los más curiosos, el centro de interpretación cercano explica la evolución del sistema de dunas y su recuperación tras episodios de presión turística.
Qué significa el ranking de 2026 para ti
Los premios de Tripadvisor sitúan a Maspalomas entre destinos costeros de renombre mundial. El efecto práctico es doble: aumenta la visibilidad internacional y empuja a mejorar la gestión del espacio. Si planeas tu viaje, conviene reservar alojamiento con antelación en puentes señalados y escoger horarios de menor afluencia para disfrutar de la playa como merece. Para el viajero nacional, el mensaje resulta claro: un lugar de nivel mundial está a pocas horas, sin vuelos de larga distancia ni cambios bruscos de huso horario.
Ideas para combinar tu escapada
El sur de la isla ofrece más opciones. Anfi del Mar y Amadores gustan por sus bahías resguardadas. En Las Canteras (capital), una barra natural calma el oleaje y permite nadar con peces sobre fondos volcánicos. Si prefieres montaña, sube al Roque Nublo en un día nítido y mira el Atlántico desde 1.800 metros. Esta variedad ayuda a repartir visitas y reduce la presión sobre las dunas.
Para calcular tu gasto y tiempo, piensa en un esquema sencillo: una mañana en Maspalomas con paseo por las dunas señalizadas, almuerzo junto al faro, tarde de baño cuando baja el viento y, si te quedan fuerzas, una caminata corta hacia Meloneras. Si vas con niños, prioriza zonas con bandera verde y accesos con duchas. Si viajas en temporada alta, prepara un plan B cercano para mover tu sombrilla cuando sube la marea o se levanta la brisa.