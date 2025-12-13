¿Se escribe agusto o a gusto?» : la RAE te lo aclara en 2025 y revela el truco que casi nadie usa

La duda explota cada vez que mandas un mensaje: una sola letra decide si acertaste o dejaste rastro.
La escena te suena: escribes rápido, publicas y, segundos después, alguien te corrige. Este dilema se repite cada día y afecta a cualquiera que use el móvil para trabajar, estudiar o simplemente conversar.
La consulta que se viraliza
La pregunta sobre agusto o a gusto no deja de circular en redes, foros y grupos de mensajería. Pasa por una razón sencilla: en español algunas locuciones terminan uniéndose y otras no. Esa mezcla de antecedentes hace que el oído se confunda y el teclado falle.
La forma válida, aceptada y recomendada por la RAE, es a gusto. Siempre en dos palabras.
Qué dicen la RAE y la Fundéu
La RAE y la Fundéu coinciden: agusto es una grafía incorrecta. La expresión correcta es a gusto, ya que conserva su estructura de preposición más sustantivo. No ha culminado el proceso de fusión gráfica que sí han seguido otras locuciones con el paso del tiempo.
La fusión histórica que no aplica aquí
El español ha integrado en una sola palabra otras expresiones muy frecuentes: aposta (de a posta), aprisa, enseguida. En esos casos, la unidad semántica se volvió tan compacta que funcionó como adverbio único. Con a gusto no ocurre lo mismo, por razones gramaticales claras.
A gusto admite inserciones y variaciones que impiden su fusión: puedes decir a mi gusto, a su gusto o a gusto de alguien.
Por qué va separado
- Estructura viva: la preposición a mantiene su función y gusto conserva su sentido como nombre.
- Inserción de posesivos: la frase tolera elementos entre ambas palabras: “La salsa está a mi gusto”.
- Simetría útil: su contrario, a disgusto, siempre va separado. La coherencia aconseja lo mismo con a gusto.
- Flexibilidad sintáctica: permite complementos del tipo “a gusto de la casa”, imposible si fuera una sola palabra.
Tabla rápida de orientación
|Expresión
|Ortografía
|Prueba rápida
|Ejemplo correcto
|a gusto
|Separado
|Admite posesivo
|“Quedó a mi gusto”.
|a disgusto
|Separado
|Antónimo de a gusto
|“Trabajó a disgusto”.
|aposta
|Junto
|Locución lexicalizada
|“Lo hizo aposta”.
|enseguida
|Junto
|Adverbio único
|“Llego enseguida”.
|a propósito
|Separado
|Preposición + nombre
|“Lo dijo a propósito”.
Ejemplos claros para usar en tus mensajes
- “Me siento muy a gusto con el equipo”.
- “Puedes ajustar el plan a tu gusto”.
- “Lo dejamos a gusto del cliente”.
- “Se quedó a gusto después de decirlo”.
- “Ese colchón hace que duermas a gusto”.
- “Hoy ha trabajado a disgusto por la presión”.
Si puedes colocar un posesivo entre “a” y “gusto”, debes escribirlo separado. Es la prueba más fiable.
Errores frecuentes y cómo evitarlos
El falso amigo del autocorrector
Muchos teclados no marcan agusto como error y la vista lo pasa por alto. Revisa siempre expresiones fijas antes de enviar.
La tentación del diminutivo
Se oye a menudo “a gustito”. Está bien formado si se escribe en dos palabras y con el diminutivo de “gusto”: “Estamos a gustito en la terraza”. La forma “agustito” no es recomendable.
El espejo de su opuesto
Cuando dudes, busca el antónimo. Si escribirías “a disgusto” separado, haz lo mismo con a gusto. Funciona en conversaciones, informes y publicaciones.
Claves lingüísticas para ir más allá
A gusto expresa conformidad, comodidad o adecuación. Puede funcionar con verbos de estado (“estar a gusto”), de movimiento (“colócalo a tu gusto”) y de acción (“adaptamos el menú a su gusto”). Esta versatilidad se debe a que gusto no pierde su valor nominal, lo que permite modificarlo con posesivos o complementos.
La frase también admite construcciones con “de”: “a gusto de la jefa”, “a gusto de la casa”. Esa posibilidad revela que no es un bloque indivisible, rasgo que marca distancia con adverbios ya lexicalizados.
Atajos para escribir mejor en tu día a día
- Usa la prueba del hueco: si entre “a” y “gusto” cabe algo (“mi”, “tu”, “de la casa”), escribe separado.
- Piensa en el contrario: si aceptas “a disgusto”, el modelo te exige “a gusto”.
- Elige sinónimos cuando dudes: “cómodo”, “conforme”, “satisfecho”, “a placer”. Evitas errores y mantienes el matiz.
- Cuida los registros: en textos formales, mejor “estar conforme” si percibes ambigüedad; en mensajes informales, “estar a gusto” funciona bien.
Información práctica para cerrar la brecha de dudas
Si redactas con frecuencia, conviene crear una lista de locuciones que tienden a confundirse. Incluye pares como a gusto/a disgusto, a propósito/“adrede”, aposta, enseguida. Esa lista sirve como plantilla y te ahorra correcciones de última hora.
Otra idea útil consiste en entrenar un gesto de verificación: antes de enviar, busca mentalmente si la expresión admite un posesivo. Si la respuesta es sí, tu opción correcta casi siempre será la forma separada. Con a gusto funciona sin fisuras.
Conclusión operativa: escribe siempre a gusto; evita agusto en cualquier contexto, del chat rápido al informe profesional.