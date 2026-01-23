¿Se escribe con y o con ll?» : la RAE 2026 te saca de dudas sobre «no te rayes» y «no te ralles

Seguro que lo has escrito de las dos formas en chats y exámenes. Tu móvil tampoco ayuda cuando autocorrige solo.
La duda se repite en grupos, aulas y redes: ¿«no te ralles» o «no te rayes»? La RAE ha fijado el criterio actual y conviene tenerlo a mano para no tropezar más con la misma piedra.
Qué pasa con «rayar» y «rallar» en 2026
La confusión nace de un fenómeno fonético extendido: el yeísmo. En gran parte de España y América, la y y la ll suenan igual. Esa coincidencia borra pistas al oído y dispara errores al escribir, sobre todo en ámbitos informales. De ahí que expresiones como «no te rayes» y «no te ralles» se mezclen sin que percibamos la diferencia hasta que alguien la señala.
Cuando la pronunciación no distingue, la ortografía hace el trabajo. El contexto decide qué verbo usar.
Rallar: del rallo a la ralladura
Rallar procede de rallo, el utensilio de cocina. Significa desmenuzar alimentos con un rallador. Hablamos de ralladura de limón, queso o pan. La acepción figurada de «molestar» existió en épocas pasadas, pero hoy la norma culta no la acepta. Por eso, frases como «me ralla la cabeza» resultan incorrectas si lo que se quiere decir es «me obsesiona».
Rayar: de los rayos a la obsesión
Rayar viene del latín radiāre, ‘despedir rayos’. Tiene usos muy variados y vivos: trazar líneas, subrayar un texto, estropear una superficie lisa con arañazos, «rayar en lo ridículo», «rayar el alba». En Costa Rica, también significa adelantar con el coche. En el habla coloquial peninsular, rayarse es obsesionarse o comerse la cabeza. Ahí está la clave de la expresión que nos ocupa.
Si te refieres a comida, usa «rallar». Si te refieres a comerte la cabeza, usa «rayar».
La regla práctica de la RAE
La RAE acota los sentidos: para «no obsesionarse», la fórmula correcta es «no te rayes», con y. El verbo con ll queda para tareas de cocina y contextos derivados: rallar queso, ralladura de limón, rallador nuevo. La confusión se entiende por el pasado figurado de rallar y por la pronunciación yeísta, pero hoy hay una frontera nítida entre ambos verbos.
|Verbo
|Usos válidos hoy
|Ejemplo breve
|rallar
|Desmenuzar con rallador; obtener ralladura
|«Voy a rallar el queso»
|rayar
|Hacer rayas; subrayar; arañar; lindar; amanecer; obsesionarse (pronominal)
|«No te rayes con el examen»
Por qué se confunden: oído, prisa y pantalla
El yeísmo borra la diferencia en la pronunciación. La escritura veloz en móviles y la autocorrección refuerzan el error. En mensajes breves prima la inercia: escribimos como suena. Además, la forma con ll se cuela por el recuerdo difuso de aquel valor figurado ya descartado.
- Piensa en comida: rallar queso, pan, zanahoria.
- Piensa en líneas o arañazos: rayar un coche, rayar un libro al subrayar.
- Piensa en cabeza: «no te rayes» cuando alguien se obsesiona.
- Piensa en expresiones fijas: «rayar en lo absurdo», «rayar el alba».
¿Y si escribo «no te ralles»?
En contextos formales, redactores y correctores lo marcan como error. En chats, quizá pase desapercibido, pero no ayuda a construir un uso coherente. Si buscas claridad y credibilidad al escribir, elige rayes cuando haya obsesión o comecocos de por medio. Nada te impide ser coloquial y preciso al mismo tiempo.
La RAE delimita: «rallar» es cocina; «rayar» sirve para líneas, límites, amaneceres y, en coloquial, obsesiones.
Usos que conviene conocer para no patinar
Más allá del meme, conviene manejar algunos giros que se mantienen vivos en el idioma:
En América Central, especialmente en Costa Rica, «rayar» puede significar rebasar en carretera. En el registro literario, «rayar el alba» describe el amanecer. «Rayar en lo ridículo» señala un límite difuso que se roza sin cruzarlo. En el mundo analógico, un disco «rayado» repetía un fragmento por culpa de una incisión en el surco. Todas estas capas de sentido refuerzan el valor polisémico de rayar.
Parejas que también se lían
El fenómeno no es único. Existen otras parejas de palabras que suenan igual y escriben distinto. Aprender un par de trucos visuales ayuda a fijarlas:
- vaya (subjuntivo de ir) / valla (cerca) / baya (fruto): cambia la imagen mental.
- haya (verbo haber o árbol) / aya (niñera): con h es verbo o árbol.
- haya vs. halla (de hallar): si «encuentra», lleva doble ele.
Guía rápida para acertar siempre
Antes de teclear, formula la pregunta de control: «¿Hablo de comida, de rayas o de cabeza?». Si la respuesta es comida, escribe rallar. Si la respuesta es líneas, arañazos, lindes o obsesión, escribe rayar. Esta verificación mental tarda un segundo y te evita correcciones posteriores.
Un truco mnemónico útil: alimentos con rallador, mente con rayas. Alimento = rallar; obsesión = rayar.
Información útil para afinar aún más
Cuida los sustantivos derivados. Rallador es la herramienta que desmenuza; ralladura es el resultado. En cambio, raya es la línea; rayón nombra una marca o arañazo; rayado funciona como adjetivo («coche rayado») y como participio. Esa familia léxica te ofrece pistas visuales para elegir la grafía correcta en cada frase.
Si la autocorrección de tu móvil te confunde, crea atajos de texto. Por ejemplo, configura «ntr» para expandir a «no te rayes» y «rq» para «rallar queso». También puedes activar el diccionario en español y añadir rayarse como forma válida; muchos teclados aprenden con el uso y evitarán sustituirlo por «rallarse».
Para practicar, redacta diez oraciones mezclando cocina y situaciones cotidianas. Alterna casos pronominales de rayarse y acciones con rallador. Lee en voz alta, corrige lo que suene raro y comprueba la coherencia semántica. En una semana, el hábito de escribir «no te rayes» saldrá solo.