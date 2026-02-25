¿Seguro que no es México?» : el cenote gallego con cascada que te hará cambiar tus planes de 2026

Un rincón del norte guarda agua turquesa, paredes de roca y una cortina de agua que rompe el silencio verde.
Quien llega por primera vez cree haber aterrizado en Yucatán. Pero está a un paso del Cantábrico, en una hondonada fresca donde un salto de agua se precipita sobre una poza redonda. Allí, la gente se da un respiro entre árboles altos y piedra húmeda, con un ambiente que recuerda a los cenotes, aunque el mapa diga otra cosa.
Parecido a un cenote, pero con acento gallego
El lugar tiene nombre y carácter: Pozo da Ferida, en el municipio de Xove (provincia de Lugo). Lo forma el río Xudreiro, afluente del río Landro, y desemboca visualmente en la ría de Viveiro, a pocos kilómetros. El agua cae por una pared de roca y, al pie, cincela una piscina natural de contorno casi circular. La sensación de bóveda vegetal, la profundidad verdiazul y la calma de la lámina de agua recuerdan a un cenote, pero aquí el bosque de eucaliptos y la niebla costera dan la clave atlántica.
Un salto de unos treinta metros dibuja una cortina de agua fina que alimenta una poza de aguas claras y frías, perfecta para mojarse en verano.
El entorno sorprende por su mezcla: piedra oscura, helechos, arroyos y canales antiguos. En lo alto, aún se distinguen restos de una pequeña infraestructura hidráulica que abasteció una central local. No es un espacio natural protegido, pero queda entre las áreas de Monte Maior y el propio cauce del Landro, lo que crea un corredor de vegetación densa y hábitats húmedos que favorecen aves, anfibios y libélulas.
Dónde está y cómo llegar sin perderte
Pozo da Ferida se encuentra a unos minutos en coche de Viveiro. La ruta clásica parte de la carretera Viveiro–Mondoñedo, donde hay un desvío señalizado a Valcarría, cerca de Chavín. El tramo final discurre por pista estrecha y aparcamiento reducido. También existe un acceso a pie siguiendo el curso del río Loureiro desde la zona de Casa do Batán, aproximadamente a 6 kilómetros.
- Desde Viveiro: 20–25 minutos por la carretera hacia Mondoñedo, desvío a Valcarría y señales al pozo.
- Desde Lugo ciudad: 1 h 20 min aprox. por A-8 hasta la costa y desvío a Viveiro/Xove.
- Desde A Coruña: 1 h 45 min aprox. por AP-9 + A-6 + A-8.
- Senderismo suave: ruta de ribera junto al Loureiro, sombra casi constante y pasarelas de madera puntual.
Acceso señalizado, firme irregular en el último kilómetro y aparcamiento corto: conviene madrugar en verano.
Cuándo ir, qué llevar y cómo disfrutarlo sin prisas
La cascada luce tras episodios de lluvia, con máximo caudal en primavera. En verano mantiene agua suficiente para el baño, aunque más fresca que en el Mediterráneo. El termómetro del agua suele moverse en la franja baja: revitaliza después de unos minutos de aclimatación.
- Temporada: mayo–septiembre para bañarse; otoño para fotografía y hojas doradas; invierno si buscas caudal.
- Equipo: calzado antideslizante, toalla de secado rápido, muda, bolsas para residuos, repelente y protección solar.
- Comida: mejor tipo pícnic sencillo; no hay chiringuitos en el entorno inmediato.
- Respeto: nada de jabones en la poza ni música alta; la acústica del anfiteatro amplifica el sonido.
Normas básicas de seguridad
El entorno es amable, pero la roca mojada resbala. Las raíces asoman en la senda y hay zonas con barro. Los saltos desde altura son tentadores y arriesgados.
- Evalúa el fondo antes de bañarte: el nivel varía según las lluvias.
- No saltes desde la pared ni del mirador: hay bloques ocultos y remolinos puntuales.
- Evita acercarte al borde superior de la cascada: la cornisa puede ceder.
- En días de lluvia intensa, el caudal se multiplica: aplaza la visita si hay aviso por desbordamientos.
El dato que marca la diferencia
Pozo da Ferida no figura como espacio protegido, pero se sitúa entre Monte Maior y el valle del Landro: la biodiversidad es notable y frágil. Lleva tu basura de vuelta y pisa por las sendas marcadas.
Este dato explica por qué el sitio sigue siendo un refugio fresco y silencioso. La gestión depende del respeto de quienes van. Un comportamiento responsable mantiene el agua clara y la fauna presente.
Qué ver cerca en una escapada de un día
Quien viaja hasta Xove suele combinar la cascada con una ruta por la costa de A Mariña Lucense. Hay miradores, playas abiertas al Atlántico y pasarelas de madera sobre acantilados.
|Plan
|Distancia aprox.
|Tipo de visita
|Fuciño do Porco (O Vicedo)
|35–40 min en coche
|Pasarela sobre acantilados, vistas a Illas Gabeiras
|Casco antiguo de Viveiro
|20–25 min
|Puertas medievales, plaza Mayor y paseo marítimo
|Playa de Area (Viveiro)
|25 min
|Arena fina, oleaje moderado, buen atardecer
|Souto da Retorta (Chavín)
|15–20 min
|Eucaliptos centenarios, senda fluvial del Landro
Ideas para familias y para quien va con poco tiempo
- Familias: ir por la mañana, llevar sandalias acuáticas para los peques y una prenda térmica ligera.
- Visita exprés: combina Pozo da Ferida, comida en Viveiro y paseo al atardecer por el puerto.
- Foto y vídeo: mejor trípode ligero y filtros ND suaves; respeta turnos en la orilla estrecha.
Logística práctica que evita sorpresas
El acceso final tiene baches y poca maniobra. La cobertura móvil falla en la garganta del río. El aparcamiento se completa en días de calor y fines de semana. Llevar cambios para compras locales te saca de apuros si el TPV no funciona.
A primera hora tendrás luz lateral suave, menos gente y un aparcamiento libre. Al mediodía, la cascada recibe más luz pero la escena pierde contraste.
- Coste: acceso gratuito.
- Drones: consulta la normativa local; el valle es estrecho y hay fauna sensible.
- Mascotas: siempre atadas; recoge excrementos y evita que entren en la poza en horas de máxima afluencia.
Por qué este sitio engancha
La comparación con un cenote no es gratuita: poza profunda, paredes que recogen el eco y un ambiente de cueva abierta al cielo. La diferencia está en la temperatura del agua, la sombra constante y el verde atlántico que abraza la escena. Para quien busca un plan de naturaleza de bajo coste y alto impacto visual, Pozo da Ferida es una opción directa y fotogénica.
Consejos extra para sacarle partido en 2026
- Mejor día: laborables de junio o septiembre para equilibrio entre caudal y temperatura.
- Ruta circular: sube por la margen derecha y baja por la izquierda para variar encuadres y evitar atascos en la senda.
- Clima: lleva chubasquero fino incluso en verano; los bancos de niebla son frecuentes.
- Mapas offline: descarga el tramo final; la señal cae cerca del cauce.
Si buscas más agua y roca en Galicia
En la provincia de Lugo y alrededores hay otros saltos accesibles, menos conocidos que las cascadas del sur: Seimeira de Vilagocende (A Fonsagrada), Pozo da Onza (O Valadouro) o el tramo alto del Landro. Cada uno ofrece pozas y sombra, con recorridos sencillos aptos para familias acostumbradas a caminar.
Para quien combine rutas, una estrategia eficaz consiste en alternar costa y interior: por la mañana playa o pasarela con brisa, por la tarde valle arbolado y baño corto en piscina natural. Así se amortiza el viaje y se reparte el calor del verano cantábrico.