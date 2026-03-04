¿Seguro que tu aloe está bien?» : Álvaro Pedrera te avisa en 2026 del error que haces cada semana

En miles de hogares el aloe parece invencible, pero un hábito cotidiano lo desgasta en silencio y cambia su aspecto sin aviso.
El divulgador Álvaro Pedrera (conocido como @ypikue en TikTok e Instagram) lanza una advertencia que desmonta mitos y obliga a revisar cómo tratamos al aloe vera en casa.
El fallo que señala Álvaro Pedrera
No es la sombra ni la falta de sol. El punto crítico es el riego. El aloe vera es una suculenta: almacena agua en hojas y raíces, y prospera con periodos secos entre riegos. Forzarlo con agua constante altera su equilibrio.
La mayor amenaza para un aloe en casa no es la luz: es el exceso de agua y la humedad permanente en el sustrato.
Por qué el exceso de agua arruina la planta
Cuando la tierra permanece húmeda, las raíces dejan de oxigenarse y aparece la pudrición radicular, a menudo irreversible. También se estanca agua en la roseta y proliferan hongos.
- Pudrición de raíces: se vuelven blandas, oscuras y pierden función.
- Agua en la roseta: el agua retenida favorece patógenos.
- Hojas hinchadas y translúcidas: amarillean, se ablandan y ceden al tacto.
Estos signos se confunden con sed. Regar “para reanimar” agrava el problema.
Cómo regar con cabeza
La regla es simple: espaciar riegos y actuar solo cuando el sustrato está seco en profundidad. Nada de calendarios rígidos: cuentan la estación, la maceta y la ventilación.
- Comprueba la tierra: riega solo si los 3–4 cm superiores están secos.
- Riego profundo y puntual: empapa hasta que salga por los orificios y deja escurrir.
- Drenaje real: maceta con agujeros y mezcla aireada (tipo cactus).
- Frecuencia orientativa: verano cada 10–15 días; invierno cada 30 días o menos.
- Sin plato con agua: retira el sobrante en 10 minutos.
|Estación
|Señal del sustrato
|Acción recomendada
|Primavera
|Superficie seca en 3–5 días
|Riego profundo cuando seque; fertilización ligera
|Verano
|Seca rápido por calor
|Riego cada 10–15 días; sombra ligera en olas de calor
|Otoño
|Secado más lento
|Espacia riegos; revisa ventilación
|Invierno
|Frío y poca evaporación
|Riega una vez al mes o menos; nada de agua fría
Mezcla de sustrato y elección de maceta
El objetivo es drenar rápido y oxigenar. Funciona bien una mezcla 2:1:1 de sustrato para cactus, arena gruesa y perlita. La maceta de barro ayuda a evaporar humedad; evita recipientes sin orificios.
Mejor drenaje, menos riegos: el camino más corto para un aloe estable y hojas firmes.
Si ya te pasaste con el riego
Hay margen si actúas rápido. Saca la planta, limpia raíces y reduce humedad ambiental.
- Retira el sustrato húmedo y corta raíces negras con tijeras desinfectadas.
- Seca 24–48 h la base al aire, a la sombra.
- Espolvorea canela en cortes como antifúngico casero.
- Trasplanta a mezcla seca y maceta con drenaje; no riegues 10–14 días.
- Inclina ligeramente la planta 48 h para que no quede agua en la roseta.
Pistas para colocarla bien
El aloe vera tolera luz intensa e incluso sol directo varias horas. Puntas rojizas indican exceso de radiación, no un daño grave. Busca ventanas este o sur con buena ventilación y evita heladas. Temperatura ideal: 13–27 °C; por debajo de 5–7 °C sufre.
Si vive fuera, protégelo de lluvias persistentes con aleros o ubicaciones cubiertas. En interior, evita pulverizar hojas y mantén corrientes suaves para secar la roseta tras riego accidental.
Usos prácticos y curiosidades verificadas
El gel interno se aplica de forma tradicional sobre la piel. Prueba en una zona pequeña y usa solo el gel transparente, sin la aloína amarilla de la corteza. En jardinería doméstica, su gel actúa como auxina natural para enraizamiento: diluye 1 parte de gel en 3 de agua, sumerge esquejes 15–30 minutos y planta.
Cuando la planta está cómoda, emite hijuelos. Se separan cuando miden 10–15 cm y ya tienen raíces. Deja cicatrizar 24 h el corte y planta en mezcla seca; riega tras una semana.
Errores frecuentes que pasan desapercibidos
- Platos con agua permanente: encharcan por capilaridad.
- Riegos “a sorbitos”: humedecen la capa superior y asfixian la base.
- Macetas decorativas sin drenaje: bonitas, pero letales sin un contenedor interior con agujeros.
- Pulverizar hojas: fomenta hongos en la roseta.
- Agua muy calcárea: deja manchas; mejor agua reposada 24 h o filtrada.
- Abonado excesivo: usa fertilizante diluido a 1/4 cada 6–8 semanas en primavera-verano.
Lo que sí conviene vigilar
Cochinillas y pulgones chupan savia y debilitan hojas. Retira con bastoncillo y alcohol al 70 %, mejora ventilación y evita pegotes de mielada. La podredumbre huele mal y avanza rápido: actúa con los pasos de rescate y reduce el riego a la mínima expresión.
Para ir un paso más allá
Lleva un registro de riegos, pesa la maceta antes y después de regar y repite al secarse: esa diferencia te dirá cuándo tocará el próximo riego sin adivinanzas. Un palillo largo o un medidor de humedad sencillo ayudan a saber qué ocurre en profundidad.
Si lo cultivas en terraza, eleva la maceta sobre tacos para que drene, coloca grava superficial para evitar salpicaduras y protege de lluvias de varios días. Con niños o mascotas, recuerda que la aloína es irritante si se ingiere; sitúalo fuera de alcance.