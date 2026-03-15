Si caes ahí, no sales» : los lagos sin oxígeno llenan de cadáveres el fondo marino en 2026

En el límite entre la curiosidad y el miedo se esconde un escenario silencioso. Nadie lo ve desde la playa.
Bajo aguas tranquilas laten zonas donde la vida se apaga en segundos. Allí, la sal se hace lago y la falta de aire traza fronteras mortales. Los científicos vuelven con imágenes y datos que sacuden certezas y abren preguntas urgentes.
Qué es un lago submarino sin oxígeno
Los científicos llaman piscinas de salmuera a acumulaciones de agua extremadamente salada que se forman en depresiones del fondo marino. Su salinidad multiplica la del océano y su densidad crea una lámina estable, como un espejo líquido que no se mezcla con el agua normal. Ese límite marca una frontera química: sin oxígeno, con hidrógeno sulfuroso y compuestos disueltos que resultan tóxicos para peces y crustáceos.
Cuando un animal cruza ese borde, la combinación de anoxia y tóxicos lo fulmina. Se ven cuerpos en reposo, cangrejos inmóviles, peces sin movimiento. Por eso muchos investigadores los describen como “cementerios submarinos”. A su alrededor, la vida adopta otra estrategia: florecen microbios que se alimentan de compuestos inorgánicos y tapizan los bordes con biopelículas blanquecinas.
Un pez que entra en una piscina de salmuera muere en minutos. Los bordes acumulan cadáveres y forman auténticos camposantos del mar.
El hallazgo que reabre preguntas en 2026
En el Golfo de Aqaba, una extensión norte del Mar Rojo, un equipo de la Universidad de Miami localizó nuevas piscinas de salmuera a unos 1.770 metros de profundidad. Utilizaron un ROV de alto rendimiento embarcado en el OceanXplor, el buque de OceanX diseñado para operar en lugares casi inalcanzables. El trabajo, divulgado en Nature Communications, no solo amplía el mapa de estos entornos extremos. También aporta registros geológicos preservados en sus capas salinas: señales de terremotos, inundaciones repentinas y un gran tsunami regional ocurrido hace unos cinco siglos.
El borde del golfo sufre fallas activas. Las fracturas del lecho marino canalizan fluidos y disuelven antiguos depósitos de evaporitas, lo que alimenta estas balsas hipersalinas. Al estar cerca de la costa, sus sedimentos conservan historias de impacto para Egipto y Arabia Saudí. La biología también da sorpresas: en medio de la asfixia, prosperan comunidades microbianas con rutas metabólicas extrañas y moléculas bioactivas que interesan a la biotecnología médica.
Estas piscinas almacenan el “libro” de desastres pasados y ayudan a pensar dónde construir, cómo evacuar y qué vigilancia exigir a la costa del mar Rojo.
Cómo se forman y por qué matan
Química letal
La altísima salinidad impide la mezcla con el agua circundante y atrapa una masa sin oxígeno disuelto. En ese encierro prosperan bacterias que generan hidrógeno sulfuroso, un gas que bloquea la respiración celular de peces e invertebrados. El resultado es un doble golpe: hipoxia extrema y toxicidad. El borde actúa como una línea invisible. Lo que la cruza sin adaptación fisiológica, cae.
Topografía y evaporitas
La receta necesita cuencas profundas, calor y depósitos antiguos de sales. Las fracturas del fondo conectan el agua de mar con capas de halita y yeso. El agua se carga de iones, se hace más densa y se acumula en depresiones. El Mediterráneo oriental, el Golfo de México y el mar Rojo ya alojaban piscinas de salmuera; el Golfo de Aqaba suma ahora nuevos puntos con rasgos propios por su tectónica activa.
|Parámetro
|Valor típico
|Efecto
|Salinidad
|Hasta 4-10 veces la del mar
|Alta densidad y estratificación estable
|Oxígeno
|Casi 0 mg/L
|Muerte rápida de fauna no adaptada
|Compuestos
|Sulfuros, metales, amonio
|Toxicidad y energía para microbios
|Profundidad
|Centenares a miles de metros
|Difícil acceso, necesita ROV
|Fauna
|Microbios y tapetes bacterianos
|Adaptaciones extremas, bioproductos únicos
Por qué te afecta aunque vivas lejos del mar
- Riesgo costero: los sedimentos de estas piscinas registran tsunamis y terremotos pasados, útiles para planes de urbanismo y evacuación.
- Salud: los microbios producen moléculas bioactivas con potencial farmacéutico, incluida investigación en compuestos con actividad anticancerígena.
- Vida fuera de la Tierra: entender los límites de la vida aquí guía la búsqueda de señales biológicas en mundos como Europa o Encélado.
- Seguridad marina: la química corrosiva y los lodos densos afectan equipos, sensores y rutas de submarinos y ROV.
- Cambio ambiental: variaciones en temperatura y salinidad ayudan a calibrar modelos de circulación del mar Rojo y sus impactos regionales.
Donde nosotros no respiramos, las bacterias prosperan: ese contraste alimenta fármacos, alerta de riesgos y redefine qué llamamos “habitable”.
Qué buscan ahora los científicos
Los equipos quieren cartografiar el borde químico con sonar de alta resolución, medir flujos de gases y muestrear el ADN ambiental para trazar quién vive dentro y alrededor de cada piscina. Otro objetivo es fechar con precisión los episodios extremos registrados en sus capas para estimar la recurrencia de grandes deslizamientos y tsunamis. También se evalúan riesgos operativos para plataformas, cables y conducciones en zonas próximas.
Si trabajas con ROV o haces buceo técnico
- No atravieses la haloclina: los sensores pueden fallar y el vehículo perder flotabilidad en salmueras densas.
- Planifica retornos: la densidad cambia la maniobrabilidad; calcula empuje extra y consumo energético.
- Protege la instrumentación: la química sulfurosa acelera corrosión; usa materiales compatibles y lavados post-uso.
- Recuerda la profundidad: estas piscinas se localizan muy por debajo del rango recreativo; solo operan vehículos y submersibles.
Claves científicas que conviene tener a mano
Qué significa anoxia
Anoxia es ausencia de oxígeno utilizable para respirar. En el mar, las bacterias pueden consumirlo todo y dejar capas sin aire donde los peces mueren. Si a eso se suma hidrógeno sulfuroso, el bloque se vuelve letal porque esa molécula interfiere en la cadena respiratoria de los organismos.
Un modelo a escala casera para entender la “frontera”
La separación entre agua normal y salmuera se comprende con un vaso de agua coloreada y otro con mucha sal disuelta. Si viertes con cuidado la salada, se forma una capa densa en el fondo que no se mezcla rápido. Ese “escalón” físico imita la barrera que, en el mar, hace del borde de las piscinas una trampa para la fauna.
Lo que viene
En 2026, los proyectos combinan ROV, perfiles químicos en tiempo real y modelos 3D del fondo. La meta es pasar de “lugares curiosos” a sistemas de alerta que integren sus archivos naturales. La bioprospección avanza con cultivos y metagenómica para aislar compuestos útiles sin expoliar ecosistemas. Y la comunidad de riesgo costero ya usa estos registros para redefinir mapas de peligrosidad en el mar Rojo.
Si te interesa seguir la pista, tres términos te ayudarán: haloclina (la frontera salina), quimiotrofía (microbios que obtienen energía de reacciones químicas) y evaporitas (las rocas madre de estas salmueras). Con ellos, entenderás por qué esos “lagos” letales cambian la manera en que miramos el océano y, quizá, la posibilidad de vida más allá de la Tierra.