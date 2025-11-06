Si cobras menos de 1.300 euros, lee esto: un trabajador de IKEA cuenta por qué se siente mejor

Turnos partidos, pasillos infinitos y cajas llenas: detrás del logo azul hay vidas que hacen números cada mes para ahorrar.
Un empleado de IKEA afirma ganar 1.300 euros y sentirse “mejor que en muchos sitios”. Su frase ha abierto un debate: cómo se compone ese salario, qué papel juegan los complementos y si los beneficios realmente inclinan la balanza frente a otros trabajos del comercio.
Qué hay detrás de los 1.300 euros
Las cifras oficiales ayudan a poner contexto. En 2023, el salario base anual para personal de entrada en IKEA se situó en 15.705,65 euros brutos. Prorrateado en 12 pagas, equivale a unos 1.308 euros brutos mensuales. Portales laborales sitúan medias más bajas para puestos comparables, lo que explica por qué algunos trabajadores perciben ese nivel como competitivo dentro del comercio minorista.
1.300 euros al mes se ubican en la franja alta del personal base cuando se prorratean pagas y se suman complementos.
El rango varía según jornada, centro y pluses. Las opiniones de plantilla recogen sueldos cercanos a 1.180 euros para puestos de base y críticas por la intensidad del trabajo. Aun así, la cifra de 1.300 euros aparece como posible cuando se activan variables y se prorratean extras.
|Concepto
|Cifra aproximada
|Fuente
|Salario base anual personal base (2023)
|15.705,65 € brutos
|HuffPost
|Equivalente mensual en 12 pagas
|1.308 € brutos
|Cálculo a partir del dato
|Promedio anual estimado en España
|13.536 € brutos
|Jooble
|Mensual estimado jornada completa
|1.128 €
|Jooble
|Opiniones sobre salario base
|≈ 1.180 € al mes
|Indeed
Beneficios que suman, pero no cambian la nómina
Más allá del fijo, IKEA ofrece un paquete de beneficios que mejora la retribución total, sin inflar el salario nominal. Los más citados: comedor subsidiado, plan de ahorro y pensiones, retribución variable y descuentos internos.
Los beneficios aumentan el salario efectivo y el bienestar, pero no modifican la base de cotización.
- Comedor: reduce gasto diario y estabiliza el coste de comidas en turnos largos.
- Plan de ahorro y pensiones: aporta a medio y largo plazo, clave si la carrera es continuada.
- Retribución variable: ligada a objetivos; puede marcar la diferencia algunos meses.
- Descuentos: útiles en grandes compras, con impacto real si se aprovechan.
Estos extras fortalecen el paquete total, aunque el poder adquisitivo depende de horarios, fines de semana trabajados y coste de vida local. En ciudades con alquiler elevado, la percepción de “salario ajustado” se intensifica.
Condiciones en tienda: la otra cara del sueldo
El ritmo de una gran superficie exige turnos rotativos, picos de afluencia y esfuerzo físico continuo. Entre las tareas: reposición en pasillos extensos, descarga, atención en caja, apoyo en campañas y montaje ligero. La rotación de horarios condiciona conciliación y sueño, y los festivos abren debates recurrentes en la plantilla.
En opiniones internas, el ambiente se valora como correcto, pero la intensidad del día a día y el trabajo en horas punta llevan a parte de la plantilla a pedir una revisión de los pluses por esfuerzo, festivos o nocturnidad.
Así encaja frente al sector y al SMI
El salario mínimo interprofesional (SMI) vigente en 2024 equivale a 1.134 euros brutos en 14 pagas, o unos 1.323 euros si se prorratea en 12. Con ese listón, los 1.300 euros brutos mensuales de un contrato base prorrateado se mueven cerca del umbral, pero apoyados por complementos y variables.
La percepción de “estoy mejor que en muchos sitios” se explica al comparar con empleos retail que se quedan más cerca del SMI y carecen de beneficios.
El sector retail presenta márgenes rígidos y plantillas numerosas. Las mejoras llegan a través del convenio de grandes almacenes y de pactos específicos con sindicatos. En 2023, se acordó una subida del 6,68% en complementos, con efectos desde 2024, que ayudó a reforzar el fijo frente a la inflación.
Preguntas que debe hacerse un candidato
- ¿La oferta incluye prorrateo de extras o paga en 14 mensualidades?
- ¿Qué complementos se aplican por nocturnidad, festivos y turnicidad?
- ¿Cuánto pesa la retribución variable en un mes normal?
- ¿Qué jornada real y qué rotación de turnos tendrá el puesto?
- ¿Hay opciones de promoción en 12 a 24 meses y con qué salto salarial?
Promoción interna: cuándo despega el salario
Los ascensos a coordinador, técnico o jefe de sección elevan el sueldo. En esos niveles, los 1.300 euros se quedan como punto de partida. La clave es la velocidad de promoción y su transparencia. Si el plan de carrera es claro, la combinación de fijo, variables y beneficios dibuja una trayectoria más sólida.
La demanda de perfiles que dominen reposición eficiente, atención omnicanal y análisis básico de ventas gana peso. Quien acumula esas competencias acelera su itinerario y reduce la dependencia de pluses coyunturales.
Lo que inquieta a la plantilla
Parte de los empleados observa con recelo anuncios de subidas en otros países que no siempre se replican en España. El pulso entre expectativas, inflación y ventas condiciona cada revisión. El contexto final depende del convenio y de la negociación sindicato-empresa. La palabra clave es previsibilidad: saber qué se cobrará y cuándo.
La subida del 6,68% en complementos alivió la presión, pero el costo de la vida ha reducido el margen de ahorro mensual.
Cómo estimar tu salario real en IKEA
Un método simple ayuda a no llevarse sorpresas. Parte del fijo, añade pluses previsibles y valora beneficios en euros.
- Base: si el contrato refleja 15.705,65 € brutos al año, con 12 pagas serían unos 1.308 € brutos/mes.
- Pluses: suma promedio de festivos, turnicidad y, si procede, nocturnidad. Usa tu histórico o el del equipo.
- Variable: calcula un promedio conservador según objetivos habituales en tu tienda.
- Beneficios: estima el ahorro mensual del comedor y los descuentos que realmente utilizarás.
Ejemplo orientativo: base 1.308 € brutos/mes + 60 € en pluses regulares + 50 € de variable media + 40 € de ahorro por comedor. Tu nómina seguirá registrando el fijo y pluses, mientras que el ahorro del comedor no sube la cotización, pero sí tu capacidad de gasto mensual.
Claves finales para el lector
Si buscas entrar en IKEA, pregunta por el prorrateo de pagas, la distribución de turnos y la media de variables en tu centro. Contrasta con ofertas del retail local. Calcula el coste de transporte y comidas. Ajusta expectativas: con 1.300 euros y beneficios puedes ganar estabilidad, pero el margen para ahorrar dependerá de tu ciudad y del calendario de festivos.
Para perfiles con movilidad y ganas de responsabilidad, la promoción puede ser el camino para superar el nivel base. En perfiles que priorizan horarios estables, conviene centrarse en turnos, pluses garantizados y la previsibilidad del convenio vigente.