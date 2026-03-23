Si en un día saco 30, ¿qué habrá mañana?" : el pez que ya ves en tu río y nadie frena en 2026

Si en un día saco 30, ¿qué habrá mañana?» : el pez que ya ves en tu río y nadie frena en 2026

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Una captura tras otra, vídeos virales y vecinos preocupados: en 2026 los ríos españoles guardan sorpresas bajo su superficie.

Lo que empezó como una anécdota de pesca en **Sevilla** ha destapado algo mayor. Un depredador de gran tamaño, silencioso y adaptable, multiplica su presencia y obliga a cambiar hábitos junto al agua. Lo notas si paseas por el **Guadalquivir**, y también si pescas en embalses o vives cerca de riberas urbanas. La pregunta ya corre por las redes: ¿qué hacemos cuando el problema nada a nuestros pies?

Qué pasó en Sevilla y por qué te afecta

Un pescador recreativo documentó en **TikTok** una jornada insólita en el **Guadalquivir**: más de una treintena de **siluros** en pocas horas. El punto, según quienes conocen la zona, estaría junto al puente de las Delicias, en pleno casco urbano. Usaron **cebos naturales** —lombrices y asticot— y retiraron ejemplares de tamaño contenido, pero en ese mismo tramo ya han salido peces de hasta 40 kilos.

Más de 30 **siluros** en un día, en el centro de **Sevilla**, avanzan que la expansión ya está dentro de la ciudad.

No es un caso aislado. Los comentarios se cuentan por centenares y muchos pescadores confirman que el ritmo de capturas se acelera. Lo notas en señales pequeñas: menos bogas en tus zonas habituales, picadas distintas al caer la tarde, aves acuáticas más inquietas en orillas urbanas.

Un depredador silencioso y voraz

El **siluro** (Silurus glanis), originario de Europa central y oriental, se ha convertido en la **especie exótica invasora** más comentada del momento. Puede superar los 2,5 metros y rondar los 120 kilos. Traga lo que encuentra: peces, cangrejos, ranas, pollos de ánade, palomas en superficie e incluso micromamíferos.

Su impacto se nota porque desplaza a otros depredadores, altera la cadena trófica y modifica el comportamiento de la avifauna. En 2018 se documentó en el **río Tiétar** (**Cáceres**) el ataque mortal a un fox terrier que se acercó demasiado a la orilla. No hablamos de un monstruo de película, pero sí de un pez oportunista capaz de aprovechar cualquier despiste.

Un **superdepredador** que caza de noche, resiste aguas turbias y aprende rápido dónde se concentra la comida.

Ciclo reproductivo y colonización

Con la primavera y el agua templada, el **siluro** desova en nidos que el macho vigila. Esa estrategia, sumada a su longevidad y crecimiento rápido, explica su éxito. Introducido por la pesca deportiva hace décadas, hoy domina tramos del **Ebro**, se ha consolidado en el **Tajo** y avanza con decisión por el **Guadalquivir**. Donde llega, las poblaciones de barbos y bogas caen; la **carpa**, aunque no sea autóctona, también sufre su presión en juveniles.

Qué dice la ley en 2026 y qué debes hacer si lo pescas

El **siluro** figura en el **Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras**. Eso trae reglas claras: prohibición de transporte y suelta, veto a la comercialización y obligación de retirar del medio cualquier ejemplar capturado. Las administraciones permiten su pesca sin cupo, precisamente como medida de control.

Si capturas un **siluro**, la normativa obliga a no devolverlo al agua y a gestionarlo como residuo biológico.

  • Retíralo del agua con seguridad y evita su sufrimiento innecesario.
  • No lo traslades a otros ríos o embalses. Evitas nuevas colonizaciones.
  • Desinfecta cañas, botas y viveros para no diseminar parásitos o huevos.
  • Comunica el punto de captura a Medio Ambiente de tu comunidad autónoma.
  • Si no sabes cómo proceder, pide instrucciones al SEPRONA o a agentes forestales.

Algunas comunidades habilitan puntos de entrega en puertos o clubs de pesca. Consulta la normativa local antes de salir: cambia por cuenca y por temporada.

Cómo reconocerlo sin confundirlo

La identificación evita errores y sanciones. Estas claves te ayudan en el primer vistazo:

Rasgo Siluro Barbo
Cabeza Muy ancha y aplanada Alargada, más estrecha
Bigotes Seis, dos superiores muy largos Cuatro cortos en el labio
Piel Sin escamas, mucosa resbaladiza Con escamas visibles
Aleta anal Muy larga, hasta la cola Más corta y definida
Color Marmoleado oscuro, verdoso o pardo Dorado-oliva uniforme

¿Peligro para las personas?

Rara vez un **siluro** supone un riesgo directo para bañistas. Su objetivo preferente son presas pequeñas y aturdidas. Aun así, puede causar cortes con espinas o mordidas defensivas si lo manipulas mal. Los perros curiosos en orillas encabezan los incidentes: mantenlos atados en zonas de corriente o junto a estructuras donde el pez acecha palomas o peces en superficie.

Lo que ya se está haciendo y lo que falta

Los gestores combinan **pesca intensiva**, artes selectivas y **electropesca** en tramos sensibles, con campañas de comunicación a clubes y federaciones. Funciona donde se actúa de forma continuada y se cierran puntos calientes como azudes urbanos o desembocaduras de colectores. Falta coordinación estable entre cuencas y un registro público de capturas que mida el avance en tiempo real.

El calentamiento del agua y la reducción de caudales dan ventaja al **siluro**. Aguas lentas, turbias y cálidas son su hábitat perfecto. Si 2024 y 2025 trajeron estiajes prolongados, **2026** no pinta distinto: controlar al depredador exige planificar con el clima de ahora, no con el de hace veinte años.

Señales de que tu tramo necesita control

  • Menos actividad de peces pequeños al amanecer y al atardecer durante varias semanas.
  • Restos de aves o plumas en orillas con poca vegetación y agua somera.
  • Sombras grandes merodeando luces artificiales en puentes o paseos fluviales.
  • Aumento de capturas accidentales al pescar a fondo con cebo natural.

Consejos prácticos para pescadores y vecinos

Si pescas en el **Guadalquivir**, el **Ebro** o el **Tajo**, cambia estrategias para minimizar capturas no deseadas cuando buscas especies locales. Eleva el anzuelo, evita cebos animales en tramos con presencia confirmada y pesca de día en aguas claras para reducir picadas de **siluro**. Si lo orientas al control, coordínate con otros pescadores y registra tamaño, sexo y punto de extracción: esos datos valen oro para la gestión.

Si vives cerca del río, evita tirar sobras alimentarias al agua. Esos aportes concentran a los **siluro** en zonas urbanas y acercan el problema a paseantes y mascotas. En fiestas locales, pide a tu ayuntamiento contenedores cerrados en los paseos fluviales. Pequeños cambios reducen mucho la atracción de grandes depredadores.

Información útil para ampliar el foco

Más de 250 **especies exóticas invasoras** se han identificado en España. Muchas pasan desapercibidas, pero unas pocas, como el **siluro**, reconfiguran el ecosistema. Cada cuenca necesita su receta: trampas selectivas en humedales para proteger polladas de anátidas; redes de deriva temporales en puentes urbanos; y campañas de “arte limpio” para desinfectar el equipo entre salidas.

Para escuelas y asociaciones vecinales, una actividad eficaz es el censo visual de orillas al amanecer durante una semana. Anotar presencia de aves, actividad de peces en superficie y residuos orgánicos detectados genera mapas útiles. Con esa información, el municipio puede priorizar limpiezas, colocar cartelería legal sobre la **especie exótica invasora** y programar batidas de control con base real. Así, cuando alguien te diga “ayer salieron 30”, sabrás si es un hecho aislado o el síntoma de que el río de tu barrio ha cambiado de manos.

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