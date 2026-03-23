Si en un día saco 30, ¿qué habrá mañana?» : el pez que ya ves en tu río y nadie frena en 2026

Una captura tras otra, vídeos virales y vecinos preocupados: en 2026 los ríos españoles guardan sorpresas bajo su superficie.
Lo que empezó como una anécdota de pesca en **Sevilla** ha destapado algo mayor. Un depredador de gran tamaño, silencioso y adaptable, multiplica su presencia y obliga a cambiar hábitos junto al agua. Lo notas si paseas por el **Guadalquivir**, y también si pescas en embalses o vives cerca de riberas urbanas. La pregunta ya corre por las redes: ¿qué hacemos cuando el problema nada a nuestros pies?
Qué pasó en Sevilla y por qué te afecta
Un pescador recreativo documentó en **TikTok** una jornada insólita en el **Guadalquivir**: más de una treintena de **siluros** en pocas horas. El punto, según quienes conocen la zona, estaría junto al puente de las Delicias, en pleno casco urbano. Usaron **cebos naturales** —lombrices y asticot— y retiraron ejemplares de tamaño contenido, pero en ese mismo tramo ya han salido peces de hasta 40 kilos.
Más de 30 **siluros** en un día, en el centro de **Sevilla**, avanzan que la expansión ya está dentro de la ciudad.
No es un caso aislado. Los comentarios se cuentan por centenares y muchos pescadores confirman que el ritmo de capturas se acelera. Lo notas en señales pequeñas: menos bogas en tus zonas habituales, picadas distintas al caer la tarde, aves acuáticas más inquietas en orillas urbanas.
Un depredador silencioso y voraz
El **siluro** (Silurus glanis), originario de Europa central y oriental, se ha convertido en la **especie exótica invasora** más comentada del momento. Puede superar los 2,5 metros y rondar los 120 kilos. Traga lo que encuentra: peces, cangrejos, ranas, pollos de ánade, palomas en superficie e incluso micromamíferos.
Su impacto se nota porque desplaza a otros depredadores, altera la cadena trófica y modifica el comportamiento de la avifauna. En 2018 se documentó en el **río Tiétar** (**Cáceres**) el ataque mortal a un fox terrier que se acercó demasiado a la orilla. No hablamos de un monstruo de película, pero sí de un pez oportunista capaz de aprovechar cualquier despiste.
Un **superdepredador** que caza de noche, resiste aguas turbias y aprende rápido dónde se concentra la comida.
Ciclo reproductivo y colonización
Con la primavera y el agua templada, el **siluro** desova en nidos que el macho vigila. Esa estrategia, sumada a su longevidad y crecimiento rápido, explica su éxito. Introducido por la pesca deportiva hace décadas, hoy domina tramos del **Ebro**, se ha consolidado en el **Tajo** y avanza con decisión por el **Guadalquivir**. Donde llega, las poblaciones de barbos y bogas caen; la **carpa**, aunque no sea autóctona, también sufre su presión en juveniles.
Qué dice la ley en 2026 y qué debes hacer si lo pescas
El **siluro** figura en el **Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras**. Eso trae reglas claras: prohibición de transporte y suelta, veto a la comercialización y obligación de retirar del medio cualquier ejemplar capturado. Las administraciones permiten su pesca sin cupo, precisamente como medida de control.
Si capturas un **siluro**, la normativa obliga a no devolverlo al agua y a gestionarlo como residuo biológico.
- Retíralo del agua con seguridad y evita su sufrimiento innecesario.
- No lo traslades a otros ríos o embalses. Evitas nuevas colonizaciones.
- Desinfecta cañas, botas y viveros para no diseminar parásitos o huevos.
- Comunica el punto de captura a Medio Ambiente de tu comunidad autónoma.
- Si no sabes cómo proceder, pide instrucciones al SEPRONA o a agentes forestales.
Algunas comunidades habilitan puntos de entrega en puertos o clubs de pesca. Consulta la normativa local antes de salir: cambia por cuenca y por temporada.
Cómo reconocerlo sin confundirlo
La identificación evita errores y sanciones. Estas claves te ayudan en el primer vistazo:
|Rasgo
|Siluro
|Barbo
|Cabeza
|Muy ancha y aplanada
|Alargada, más estrecha
|Bigotes
|Seis, dos superiores muy largos
|Cuatro cortos en el labio
|Piel
|Sin escamas, mucosa resbaladiza
|Con escamas visibles
|Aleta anal
|Muy larga, hasta la cola
|Más corta y definida
|Color
|Marmoleado oscuro, verdoso o pardo
|Dorado-oliva uniforme
¿Peligro para las personas?
Rara vez un **siluro** supone un riesgo directo para bañistas. Su objetivo preferente son presas pequeñas y aturdidas. Aun así, puede causar cortes con espinas o mordidas defensivas si lo manipulas mal. Los perros curiosos en orillas encabezan los incidentes: mantenlos atados en zonas de corriente o junto a estructuras donde el pez acecha palomas o peces en superficie.
Lo que ya se está haciendo y lo que falta
Los gestores combinan **pesca intensiva**, artes selectivas y **electropesca** en tramos sensibles, con campañas de comunicación a clubes y federaciones. Funciona donde se actúa de forma continuada y se cierran puntos calientes como azudes urbanos o desembocaduras de colectores. Falta coordinación estable entre cuencas y un registro público de capturas que mida el avance en tiempo real.
El calentamiento del agua y la reducción de caudales dan ventaja al **siluro**. Aguas lentas, turbias y cálidas son su hábitat perfecto. Si 2024 y 2025 trajeron estiajes prolongados, **2026** no pinta distinto: controlar al depredador exige planificar con el clima de ahora, no con el de hace veinte años.
Señales de que tu tramo necesita control
- Menos actividad de peces pequeños al amanecer y al atardecer durante varias semanas.
- Restos de aves o plumas en orillas con poca vegetación y agua somera.
- Sombras grandes merodeando luces artificiales en puentes o paseos fluviales.
- Aumento de capturas accidentales al pescar a fondo con cebo natural.
Consejos prácticos para pescadores y vecinos
Si pescas en el **Guadalquivir**, el **Ebro** o el **Tajo**, cambia estrategias para minimizar capturas no deseadas cuando buscas especies locales. Eleva el anzuelo, evita cebos animales en tramos con presencia confirmada y pesca de día en aguas claras para reducir picadas de **siluro**. Si lo orientas al control, coordínate con otros pescadores y registra tamaño, sexo y punto de extracción: esos datos valen oro para la gestión.
Si vives cerca del río, evita tirar sobras alimentarias al agua. Esos aportes concentran a los **siluro** en zonas urbanas y acercan el problema a paseantes y mascotas. En fiestas locales, pide a tu ayuntamiento contenedores cerrados en los paseos fluviales. Pequeños cambios reducen mucho la atracción de grandes depredadores.
Información útil para ampliar el foco
Más de 250 **especies exóticas invasoras** se han identificado en España. Muchas pasan desapercibidas, pero unas pocas, como el **siluro**, reconfiguran el ecosistema. Cada cuenca necesita su receta: trampas selectivas en humedales para proteger polladas de anátidas; redes de deriva temporales en puentes urbanos; y campañas de “arte limpio” para desinfectar el equipo entre salidas.
Para escuelas y asociaciones vecinales, una actividad eficaz es el censo visual de orillas al amanecer durante una semana. Anotar presencia de aves, actividad de peces en superficie y residuos orgánicos detectados genera mapas útiles. Con esa información, el municipio puede priorizar limpiezas, colocar cartelería legal sobre la **especie exótica invasora** y programar batidas de control con base real. Así, cuando alguien te diga “ayer salieron 30”, sabrás si es un hecho aislado o el síntoma de que el río de tu barrio ha cambiado de manos.